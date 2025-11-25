Бомба замедленного действия: почему боль в горле опаснее, чем кажется

Как боль в горле может нанести удар по здоровью? Что делать, если антибиотики и полоскания уже не помогают? Миндалины превратились в постоянный очаг инфекции?

На что указывает больное горло

Проснулись с острой болью в горле, а каждый глоток дается с трудом? Многие считают это обычной простудой. Но за этими симптомами может скрываться ангина — заболевание, которое врачи называют острым тонзиллитом.

«Ангина — это острое инфекционное заболевание, которое поражает лимфоидные ткани нёбных миндалин чаще всего. Проявляется сильнейшая интоксикация, боли в горле, ломота в теле», — сообщает оториноларинголог Регина Гайнутдинова.

И, конечно же, такие симптомы очень легко спутать с обычной простудой. Только вот неправильное лечение может дорого обойтись.

«При остром и хроническом тонзиллите за счет постоянной воспалительной реакции и образования иммунных комплексов может возникать поражение сердца и так называемый тонзиллокардиальный синдром», — рассказывает кардиолог Юлия Морякова.

Если говорить простым языком — воспаленные миндалины становятся источником инфекции и «отравляют» сердце. А организм начинает бороться не только с инфекцией, но и с собственными сердечными тканями. Но и это еще не все.

«У нас происходит заброс инфекции с миндалин в щитовидную железу, развивается острый гнойный тиреоидит. И тут уже речь идет не столько даже о сохранении здоровья, а о неблагоприятном прогнозе для самого пациента», — эндокринолог Людмила Кондукова.

Как лечить хронический тонзиллит

Лечение хронического тонзиллита — это всегда комплексный и поэтапный процесс. Но бывают случаи, когда терапия не помогает. Несмотря на все усилия, миндалины не восстанавливают свою защитную функцию и превращаются в постоянный очаг инфекции, который угрожает всему организму. Именно тогда врачи рассматривают вариант операции. С такой ситуацией столкнулась и героиня Ксения Колесникова.

«Болела стабильно раз в полгода. Решилась на операцию по рекомендации моего ведущего врача», — делится она.

Современная медицина ушла далеко вперед от классической хирургии и предлагает целый арсенал щадящих технологий. И один из самых инновационных методов — холодноплазменная коблация.

При холодноплазменной коблации миндалины удаляются направленным потоком холодной плазмы, которая буквально разрывает молекулярные связи в тканях. Температура при этом не превышает 60 градусов, что минимизирует ожог и повреждение соседних здоровых участков.

«К моему удивлению, это прошло очень быстро и не болезненно», — восхищается девушка после операции.

Стоит помнить: боль в горле, которая повторяется чаще двух-трех раз в год, температура и слабость — это не просто «простуда», а возможные признаки хронического тонзиллита.