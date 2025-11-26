Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Зимнее солнцестояние в 2025 году наступит 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Это событие, когда ночь достигает своей максимальной продолжительности, а день — минимальной.

Эксклюзивно Пятому каналу парапсихолог Ольга Эсаланта рассказала, как правильно провести этот день, чтобы гармония и удача сопровождали весь год.

Как зимнее солнцестояние влияет на внутреннюю энергию

Период зимнего солнцестояния с точки зрения энергетики может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Это время, когда негативные энергии усиливаются из-за нехватки солнечного света. Энергетическое поле человека становится уязвимым, что может вызывать эмоциональные и психические проблемы.

Также будут проявляться энергетические атаки на более чувствительных людей, что усиливает беспокойство и дискомфорт.

«Во время зимнего солнцестояния показываются скрытые страхи, комплексы, подавленные эмоции. Это может быть особенно трудным для людей, которые сейчас не готовы столкнуться со своими внутренними конфликтами», — говорит эксперт.

Поскольку короткие дни и длинные ночи снижают уровень мелатонина, человек начинает ощущать усталость, снижение энергии. Это проявляется в виде упадка сил, депрессии и апатии.

Эти коллективные эмоции могут создавать энергетические волны, которые проникают в атмосферу и влияют на общее состояние пространства. Негативные мысли и переживания могут накапливаться энергетическими сгустками и тем самым влиять на состояние других людей.

«Сокращение дня способно нарушить естественные биоритмы человека, вызывая обострение всех автоматических процессов: снижение уровня энергии, а еще и увеличение вероятности заболевания», — объясняет специалист.

Что можно и нельзя делать во время зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это не только преобладание темного времени суток, но и момент подготовки к обновлению.

Однако многие люди тревожатся, что не успели завершить свои дела или оставить старые ситуации в прошлом. Такие мысли приводят к внутреннему напряжению, что тоже негативно отражается на пространстве.

«Для того чтобы максимально использовать энергию зимнего солнцестояния, важно быть внимательным к изменениям, происходящим как в отношении морального состояния, так и в атмосфере вокруг», — предостерегает Эсаланта.

Подготовка к зимнему солнцестоянию включает в себя различные практики, направленные на гармонизацию энергии и защиту от негатива.

Прежде всего, стоит провести очищение своего дома. Для этого следует использовать свечи, ладан, соль, травы для устранения нежелательных энергий. Регулярное очищение помещений поможет предотвратить накопление негативных энергий.

«Надо воспользоваться оберегами, амулетами, талисманами, которые будут защищать от таких мыслей. Это могут быть растения, символические предметы, а также кристаллы — горный хрусталь, аметист, черный турмалин. Они помогут и в очистке, и защите. Их можно носить при себе или держать в доме», — рекомендует эксперт.

Еще стоит задуматься о том, чтобы вести дневник, в котором надо будет записывать свои эмоции и чувства. Это поможет освободиться от негатива. Или можно начать вести дневник благодарностей, чтобы сосредоточиться на положительных моментах своей жизни.

Медитация поможет в качестве способа углубленного самоанализа. Это подтолкнет к осознанию своих страхов, тревог, а также к тому, чтобы отпустить старые обиды и ожидания.

Требуется уделить внимание творческим занятиям: пению, рисованию, рукоделию, игре на музыкальных инструментах.

«Таким образом выражаются подавленные эмоции, и открываются новые горизонты для самовыражения», — поясняет парапсихолог.

Обязательно нужно включить в свою ежедневную рутину физическую активность: йогу, танцы или другие любые формы движения — пробежку, утреннюю зарядку, которые помогают привести в баланс энергетику, повысить уровень серотонина и улучшить общее состояние.

«Необходимо создать собственные традиции, например, проведения мероприятий в том состоянии, где сам человек будет формулировать намерения, записывать свои мечты и желания, а затем освобождаться от всего того, что мешает на пути развития», — рассказывает она.

Обязательно следует найти время для ежедневных прогулок на свежем воздухе. Взаимодействие с природой и ее ритмами помогает восстановить связь с энергией Земли и, как следствие, обрести гармонию внутри себя.

Зимнее солнцестояние — это время внутренних и внешних трансформаций, когда тьма и свет сосуществуют в силу своей природной цикличности.

Осознание опасностей, связанных с этим периодом, с точки зрения энергетических процессов, поможет подготовиться и защититься от негативных воздействий и их нежелательных последствий.

Важно следить за своими внутренними процессами и избегать того, что может потушить внутренний свет.

Приметы и традиции в день зимнего солнцестояния

На Руси хозяйки в этот день обычно готовили пироги в форме солнца. Для праздничного застолья не жалели осенних запасов, а в меню обязательно было мясо. Люди обменивались подарками, собирались за большим столом, пели песни и молили богов о хорошем урожае в следующем году.

Предки верили, что в этот день можно изменить судьбу и исполнить заветные желания. На рассвете они становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали свои мечты.

Также на Руси верили, что перед зимним солнцестоянием нужно провести генеральную уборку, избавиться от старых вещей. Это освободит место для нового и светлого в жизни.

Чтобы следующий год был лучше, перед закатом дня солнцестояния нужно записать на бумаге все плохое, что хочется забыть. Затем сжечь листок на улице, думая о том, что негатив уходит навсегда.

Также можно принять горячую ванну с целебными травами при свечах, представляя, как очищаются тело и душа. В конце мысленно собрать все плохое и выбросить в воду. После этого слить воду.

О чем подскажет погода в день зимнего солнцестояния

