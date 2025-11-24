Секрет сияющей кожи: что нужно сделать до визита к косметологу, чтобы результат держался годами

Многие пациенты совершают одну и ту же ошибку: приходят на косметологическую процедуру без предварительной подготовки. В итоге результат оказывается слабее ожидаемого, а эффект быстро сходит на нет.

Но как правильно подготовиться? И как сохранить эффект надолго? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Татьяна Степанова — врач-косметолог, дерматолог, руководитель сети клиник.

Как подготовиться к косметологическим процедурам

5-tv.ru

Для начала нужно разобраться, какие в принципе типы косметологических процедур существуют. Это могут быть уходовые, инъекционные или аппаратные.

«Большинство процедур, которые на данный момент существуют на рынке косметологии, направлены на стимуляцию клеток фибробластов. Это те клетки, которые вырабатывают коллаген и эластин. А коллаген и эластин отвечают как раз за внешний вид, за упругость и за сияние кожи», — объясняет эксперт.

Если говорить о стимуляции этих клеток, то в первую очередь нужно создать для них благоприятную среду. И что же это означает?

Для начала нужно провести лабораторную диагностику, выявляющую дефициты нашего организма. Как отметила врач, сейчас большое количество пациентов обращается с жалобами не только на ломкость ногтей, выпадение волос и на общее состояние кожи, но и на общее в принципе соматическое состояние, на усталость.

Как оказалось, во всем виноват дефицит железа. Поэтому, прежде всего, необходимо выявить эти дефициты, их восполнить и только после этого уже подходить к косметологическим процедурам.

Также перед всеми стимулирующими процедурами, назначенными врачом-косметологом, необходимо проверить уровень общего белка. Он должен быть достаточным, так как это сказывается на качестве.

«Всем своим пациентам я обязательно назначаю нутритивную поддержку, а именно питьевой коллаген для того, чтобы восполнить уровень общего белка. И, соответственно, на выходе получается прекрасный результат. Есть большое количество исследований, которые говорят о высокой доступности питьевого коллагена и о том, что он действительно очень полезен в сочетании с процедурами косметологии», — подчеркивает эксперт.

Кроме нутритивной поддержки, могут быть назначены капельницы — после восполнения дефицитов.

По словам косметолога, если говорить более прицельно о подготовке непосредственно кожи к косметологическим процедурам, таким как игольчатый RF, лазеры, стимуляция полимолочной кислотой, то необходимо изначально использовать препараты мезотерапии с большим количеством микроэлементов, витаминов, аминокислот. А также биоревитализанты, которые содержат аминокислоты — все это нужно для того, чтобы результаты были более эффективными.

Препараты с аминокислотами очень важны. Почему? Потому что аминокислоты — это строительный материал для нашего коллагена.

«Это как небольшие кирпичики, из которых уже создается та самая прочная молекула коллагена. И мы на выходе видим максимально естественный результат. Таким образом, используя данные препараты, мы создаем максимально комфортную среду для фибробласта, чтобы он мог активно работать и выполнять свои функции», — подчеркнула Татьяна Степанова.

Как сохранить эффект от косметологических процедур

5-tv.ru

А как после косметологических процедур сохранить эффект надолго? И что не рекомендуется после них делать?

«Во-первых, при правильной диагностике и при восполнении дефицитов вы уже сохраните результаты надолго. Во-вторых, необходимо соблюдать правильный курс процедур, которые назначил врач-косметолог. Это очень важно для формирования долгосрочного результата», — подчеркнула Степанова.

Непосредственно после процедуры нужно соблюдать рекомендации, а у каждой они обычно свои. Но в общем и целом от недели до двух необходимо избегать саун, бань, соляриев и занятий спортом. Но опять же, здесь необходимо проконсультироваться со своим врачом-косметологом.

«Также очень важно соблюдать промежутки между процедурами, назначенные доктором, поскольку стимулирующее действие опять же имеет свои сроки. И еще — необходимо быть на связи с лечащим врачом. Потому что в случае возникновения каких-то нежелательных явлений он должен узнать о них первым и первым прийти на помощь», — говорит эксперт.

По мнению Татьяны Степановой, косметология — это не разовая акция, а образ жизни.

«Вот представьте, вы же чистите зубы каждый день для того, чтобы сохранять их здоровыми и красивыми, — здесь абсолютно то же самое. Кожа точно также требует ежедневного ухода и внимания для сохранения молодости и красоты», — подчеркнула врач.

Что еще очень важно — это выбрать грамотного специалиста, подходящего к омоложению комплексно и предоставляющего все необходимое для хорошего результата.