Психология обмана: зачем владельцы Android маскируют смартфоны под iPhone

В сети вдруг получил популярность странный тренд: владельцы смартфонов с операционной системой Android переделывают их под Apple. Одни перепрошивают, ставят iOS, а другие копируют корпус «яблочного» гаджета.

В общем, пока скептики крутили пальцем у виска, китайские предприниматели уже навыпускали наклеек с новой кнопкой iPhone 16 для фотографий - Camera Control — и неплохо так их распродали. И чехлы с имитацией фирменного корпуса смартфона Apple — уже не мечта, а реальность.

Зачем люди идут на этот самообман и самообман ли это, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Дарья Тарасова.

Какие мотивы лежат в основе желания переделать Android под iPhone

5-tv.ru

Телефон в XXI веке — это не просто техника. Камера, память, экран уже давно превзошли все ожидания, качественные базовые функции доступны большинству современных смартфонов. Но ведь крупные корпорации от этого не перестали выпускать новые устройства, пусть и заметных улучшений в них с каждым годом все меньше.

«iPhone давно стал символом не просто достатка, а „я справляюсь“, „я современный“, „я в потоке“. Переделка телефона — это способ говорить на этом языке, даже если сам „язык“ условный», — рассказала психолог.

Желание иметь устройство с определенным дизайном или видеть иконки на главном экране в определенном стиле связано с психологией статуса. В ее основе несколько мотивов.

Первый — социальный знак. В мире, где люди общаются картинками и постами, символы считываются быстрее, чем черты личности. Да это и сложнее: чтобы узнать интересы и благосостояние коллеги, нужно или проговорить с ним около часа, или неделю следить за его времяпрепровождением. Соцсети решают эту задачу за пару публикаций.

«Человеку хочется быть „в своем круге“ — и если настоящий iPhone недоступен, его имитация становится мостиком к этому ощущению», — выразила мнение Тарасова.

Второй мотив — желание быть «как другие». Копировать то, что популярно у большинства — блогеров, коллег, друзей, — естественная социальная реакция. Она демонстрирует желание не выпадать из общих трендов, быть «в теме».

Третий — разрыв между желаемым и доступным. Настоящий iPhone стоит дорого, а быть «в статусе» хочется.

«Переделка становится компромиссом: я как будто приближаюсь к идеалу, не заходя за предел своих возможностей. Это снижает тревогу «я хуже», «я не дотягиваю», — считает психолог.

Четвертый — чувство контроля и творчества. Многие переделывают устройства самостоятельно. Задача превратить Android в неведомую зверушку не из легких, поэтому сам процесс дает дофамин. Особенно подросткам, ведь так они самовыражаются, удивляют и чувствуют силу в обход отсутствия личных финансов.

Иногда работает даже эффект плацебо. Когда телефон выглядит как желанный iPhone, мозг действительно ощущает, что устройство стало лучше и приятнее.

Почему переделать телефоны стали именно сейчас

5-tv.ru

Сегодня соцсети усиливают желание соответствовать, а «кастомизация» нормализует идею «сделай сам». Все вместе делает подделку доступной.

«Мы живем в эпоху экономической осторожности и визуальных сравнений», — заметила Тарасова.

Но зачем людям этот самообман? И уж тем более переплата за внешний «лоск» и так неплохо работающего устройства?

«С психологической точки зрения это не обман, это способ человека снизить тревогу и страх быть исключенным, это попытка поддержать чувство собственной значимости и принадлежности», — убеждена эксперт.

Так человек выравнивает самооценку и показывает миру ту версию себя, к которой стремится.

Какая оборотная сторона у желания переделать Android под iPhone

5-tv.ru

В целом, желание иметь телефон определенной фирмы не сигнализирует о серьезном психологическом расстройстве. Но понять, что стоит за таким душевным порывом, лишним не будет.

Так, зависимость самооценки от дорогого мобильника может свидетельствовать о внутреннем конфликте. Это когда внешний образ слишком расходится с внутренней реальностью. Обычно такая несостыковка ведет к серьезным проблемам с самооценкой — а тут позитивного мало.

«Человеку приходится все время подтверждать свой „образ“: еще один аксессуар, еще один апгрейд. Это утомляет и усиливает зависимость от внешнего одобрения. Держать этот самый фасад — энергозатратно», — пояснила психолог.

Что может помочь?

Прежде всего, важно отделить бренд от функционала устройства. Определив свои предпочтения, вы сможете либо принять мечту об iPhone и сделать ее более реалистичной, либо, например, доказать себе преимущество камеры в другом устройстве.

Так, в коллективе, где раньше было неловко появиться со смартфоном другой фирмы, вы сможете без стеснения продемонстрировать качественные снимки.

Во-вторых, помнить, что самоценность не покупается.

«Телефон — вещь. А вот ощущение „я на своем месте“ формируется из навыков, отношений, опыта», — добавила Тарасова.

В-третьих, отсутствие осуждения. Причем внутреннего и со стороны окружения. Иногда внешнее осуждение — это показатель необходимости сменить круг общения или рабочий коллектив.

«Телефон — всего лишь инструмент. А чувство собственной ценности — то, что не прошивается никакой оболочкой», — заключила эксперт.