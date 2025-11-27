Продлить молодость лица? Полный гид по уходу за носогубной зоной

Что лучше подойдет для носогубной зоны — крем или инъекция, домашний уход или кабинет косметолога? И какие методы позволяют избежать «перекачанных» губ, сохранив природную выразительность?

На эти и другие вопросы эксклюзивно 5-tv.ru ответила Кудрешова Ирина — врач-косметолог, дерматолог, трихолог.

Из-за каких процессов стареет носогубная зона

Область носогубной складки — сложная зона. Достаточно ли простого крема для того, чтобы избежать морщин?

По словам косметолога, на самом деле крем для ухода — это базовая потребность кожи, которая в принципе нужна каждому. И базовый домашний уход — это 80% успеха даже при выполнении каких-то косметологических процедур в этой области.

Крем нужен, но крем должен содержать активные компоненты, которые будут профилактировать старение в данной области. Помимо того, что изменяются мягкие ткани, в дальнейшем носогубная зона подвергается изменениям со стороны костной системы.

«Происходит атрофия костных структур, уменьшаются альвеолярные отростки зубочелюстной системы, и тем самым губы с возрастом, к сожалению, теряют свой объем. И в дальнейшем без каких-либо даже деликатных манипуляций восстановить объем, к сожалению, кремом или какими-то уходовыми средствами не получится в этой области», — объясняет эксперт.

Как естественно увеличить губы и сохранить молодость носогубной зоны

Так как с возрастом губы уменьшаются, то многие увеличивают их с помощью косметологических процедур, как правило, инъекционных. И порой перебарщивают. Однако можно без особого труда добиться вполне естественного результата.

«Есть много препаратов, которые не дают глобального объема, а ухаживают за кожей, восстанавливают естественный уровень увлажненности, уменьшают выраженность складок, которые формируются в этой области.

Даже тот самый ботулотоксин в носогубной зоне в адекватных минимальных дозировках может помочь, естественно, сохранить губы, сохранить их обычный объем и разворот», — объясняет Ирина Кудрешова.

Если нужно легкое увеличение или ощущение того, какими губы были 10–15 лет назад, можно сделать инъекции мягких филеров, взять самый минимальный объем препарата, и результат окажется очень деликатным и незаметным.

«Также в носогубной зоне можно проводить аппаратные процедуры для уменьшения выраженности кисетных морщин и работать с препаратами-биоревитализантами, которые тоже будут улучшать качество кожи. И объема большого, неестественного мы не получим», — подчеркнула эксперт.

Как ухаживать за носогубной зоной зимой

5-tv.ru

Носогубка и область губ — это мимически активная зона, и в ней активно работает большая круговая мышца рта. Поэтому, как отметила косметолог, морщины в этой области с возрастом являются нормой.

Зимой она, как и остальные части лица, особенно повреждается от холода и перепадов температур.

В зимний период времени за губами необходимо ухаживать: наносить специальные бальзамы, увлажняющие маски и ночные на область вокруг губ. И в дальнейшем не пренебрегать посещением врача-косметолога при первых возрастных изменениях, а также работать с гормональным фоном.

«Если мы видим постменопаузальные изменения, здесь, конечно, также необходима консультация смежных специалистов и восстановление уровня гормонов, и без эндокринолога тут не обойтись», — отметила Кудрешова.