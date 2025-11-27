Смартфонный мизинец и компьютерное плечо: как гаджеты уродуют людей

Всех людей, которые постоянно работают с телефоном, а также проводят за гаджетами все свободное время, ждут одни и те же последствия — изменение тела, фигуры и осанки. И сразу спойлер: не в лучшую сторону.

Как будет выглядеть «смартфонный» человек через тысячу лет? И правда ли, что гаджеты способны превратить людей в уродов? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какие звезды уже заметили влияние гаджетов

Как телефоны и планшеты уродуют людей. Фото: 5-tv.ru

Они стали продолжением руки. Источником информации, общения, развлечений. Но все чаще — и источником боли. В современном мире девайсы не только делают жизнь проще, но и меняют человеческую физиологию.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская уже давно заметила, как вес смартфона сказывается на мизинце.

«Это вынужденное положение телефона. Из-за этого есть проблема и с сухожилием, и с нервом. Это, кстати, проблема всех людей, которые постоянно работают с телефоном», — рассказала звезда.

Чаще всего страдает молодое поколение, которое с детства не выпускает смартфоны из рук.

«Я держу телефон обыкновенно, наверное, потому что я уже человек другого поколения — во-первых. Но вот я обращаю внимание на детей и молодежь, на свою дочь, и я вообще поражаюсь: как они так умудряются? То есть это вообще какая-то нереальная скорость и владение телефоном. То есть он у них чуть ли не в воздухе висит», — поделилась певица Наталья Гулькина.

Как может выглядеть «смартфонный человек» в будущем

Смартфон чаще всего лежит на мизинце. И постоянное давление мобильника на этот палец оставляет след — буквально отпечаток цифровой эпохи.

«Беспокоят мизинцы. Пальцы ровные, а тут как-то просто водишь иногда так. Ну, дырка какая-то», — признался Кирилл Меньшиков.

Смартфонный палец — так называют это физиологическое изменение. И уже сейчас понятно — ни к чему хорошему оно не приведет.

Согласно прогнозам ученых, спустя 900 лет использования различных гаджетов у людей будущего уменьшится мозг, будет сутулая спина, вечно согнутая шея, которая станет толще, а пальцы приспособятся к основной их функции — держать смартфон.

Как использование гаджетов сказывается на физиологии и психологии

Если глобальные эволюционные изменения — это пока вопрос далекого будущего, то первые тревожные «звоночки» мы можем наблюдать уже сегодня.

«Есть психологические изменения, они связаны с потреблением информации, с постоянным пролистыванием лент, откликом на социальные сети. Это влияет на психику, тревожность, выгорание и на то, что с человеком происходит. С точки зрения физики, физиологии, есть тоже изменения, но они пока что на уровне отдельных людей», — заявил футуролог Антон Попов.

Но смартфонный мизинец — это лишь вершина айсберга. Следующая ступень отрицательного развития человечества — это компьютерное плечо! Когда люди часами сидят в неестественной позе, страдает вся верхняя часть тела.

«Сформируется привычка тот или иной участок тела держать так, как ему удобно для ему привычной позы. И это уже в дальнейшем может стать проблемой мышечных каких-то болей, нарушения осанки и в конечном итоге привести к проблемам позвоночного столба, к болям, деформации и так далее», — убежден травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением Кирилл Сидорук.

Как не превратиться в смартфонного человека

Что поможет справиться с недугами от использования гаджетов?

«Самое первое — это снижение времени работы со смартфоном, это применение специальной лечебной гимнастики для кисти и пальчиков, это использование нестероидных противовоспалительных средств, которые будут снижать степень воспаления и уровень болевого синдрома», — сказала кандидат медицинских наук, терапевт университетской клиники им. В. В. Виноградова Юлия Пигарева.

Простые правила: контроль времени у экрана, гимнастика и цифровой детокс — это та самая защита, которая поможет вам не превратиться в смартфонного человека в будущем.

Ну а если проблемы уже начались, снять болевой синдром поможет эффективное обезболивающее.