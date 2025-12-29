Пробуждаем тело после праздников: пять простых упражнений для энергии и здоровья

Во время новогодних праздников многие теряют физическую активность. После праздников важно восстановить кровообращение и лимфоток, размять мышцы, снять зажимы и спазмы.

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова эксклюзивно для 5-tv.ru показала пять простых упражнений, которые помогут восстановить энергию и улучшить самочувствие после праздников.

Перед тренировкой нужно соблюдать правила: не стоит заниматься сразу после еды. Для лучшего эффекта пейте достаточно воды, выбирайте удобную одежду, чтобы она не мешала движениям.

Волна

5-tv.ru

Встаньте, расставив ноги на ширине таза. На выдохе опустите голову, округлите спину и плавно наклонитесь вперед.

Расслабьте руки, шею и спину, немного задержитесь в этой позе. На вдохе поднимитесь, начиная с головы, и вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 8-10 раз.

Повороты для грудного отдела

5-tv.ru

Поставьте ноги на ширине таза, тянитесь макушкой вверх. Вдохните и, выдыхая, потянитесь правой рукой влево, одновременно разворачивая грудную клетку.

Повторите то же самое, но в другую сторону. Постепенно ускоряйте темп и выполняйте круговые движения грудной клеткой. Продолжайте в течение одной минуты.

Наклоны вперед

5-tv.ru

Правая нога опорная. Руки вытягиваются перед собой, как будто в них кувшин. На вдохе корпус нужно наклонить вперед, вытягиваясь руками. В этот момент левая нога отрывается от пола и поднимается вверх, колено слегка сгибается. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

На следующем вдохе корпус и руки тянутся влево, левая нога уходит вправо. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Затем на вдохе корпус и руки идут вправо, левая нога уходит влево.

Затем необходимо поменять ногу и повторить вышеописанные действия.

Вытяжение корпуса

5-tv.ru

На вдохе нужно сделать левой ногой шаг вперед и вытянуться руками вверх, раскрывая грудную клетку. На выдохе нужно сделать шаг назад этой же ногой и согнуть ее. Правую ногу в это время выпрямляем, параллельно округляем спину и наклоняемся корпусом к правой ноге.

Выполняется это упражнение в течение одной минуты и повторяется так же на другую сторону.

Простукивания

5-tv.ru

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните левую руку вперед, а правой начните похлопывать по ней от ладони к плечу. Затем поднимите левую руку и несколько раз похлопайте правой под мышкой. После этого продолжайте похлопывать вниз, к бедру.

Правой и левой рукой, начиная от таза, похлопывайте по внешней стороне бедра и голени. Задержитесь на несколько хлопков у щиколотки, затем повторите с внутренней стороны.

Упражнения можно делать утром в качестве зарядки или в течение дня как разминку. Они помогут оставаться энергичными и поддерживать форму.