Пробуждаем тело после праздников: пять простых упражнений для энергии и здоровья
После недельных посиделок за столом с обильным количеством угощений телу требуется «перезагрузка». Что поможет вернуться в тонус мышцам и избавиться от лишней жидкости?
Фото, видео: 5-tv.ru
Во время новогодних праздников многие теряют физическую активность. После праздников важно восстановить кровообращение и лимфоток, размять мышцы, снять зажимы и спазмы.
Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова эксклюзивно для 5-tv.ru показала пять простых упражнений, которые помогут восстановить энергию и улучшить самочувствие после праздников.
Перед тренировкой нужно соблюдать правила: не стоит заниматься сразу после еды. Для лучшего эффекта пейте достаточно воды, выбирайте удобную одежду, чтобы она не мешала движениям.
Волна
Встаньте, расставив ноги на ширине таза. На выдохе опустите голову, округлите спину и плавно наклонитесь вперед.
Расслабьте руки, шею и спину, немного задержитесь в этой позе. На вдохе поднимитесь, начиная с головы, и вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение 8-10 раз.
Повороты для грудного отдела
Поставьте ноги на ширине таза, тянитесь макушкой вверх. Вдохните и, выдыхая, потянитесь правой рукой влево, одновременно разворачивая грудную клетку.
Повторите то же самое, но в другую сторону. Постепенно ускоряйте темп и выполняйте круговые движения грудной клеткой. Продолжайте в течение одной минуты.
Наклоны вперед
Правая нога опорная. Руки вытягиваются перед собой, как будто в них кувшин. На вдохе корпус нужно наклонить вперед, вытягиваясь руками. В этот момент левая нога отрывается от пола и поднимается вверх, колено слегка сгибается. На выдохе возвращаемся в исходное положение.
На следующем вдохе корпус и руки тянутся влево, левая нога уходит вправо. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Затем на вдохе корпус и руки идут вправо, левая нога уходит влево.
Затем необходимо поменять ногу и повторить вышеописанные действия.
Вытяжение корпуса
На вдохе нужно сделать левой ногой шаг вперед и вытянуться руками вверх, раскрывая грудную клетку. На выдохе нужно сделать шаг назад этой же ногой и согнуть ее. Правую ногу в это время выпрямляем, параллельно округляем спину и наклоняемся корпусом к правой ноге.
Выполняется это упражнение в течение одной минуты и повторяется так же на другую сторону.
Простукивания
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните левую руку вперед, а правой начните похлопывать по ней от ладони к плечу. Затем поднимите левую руку и несколько раз похлопайте правой под мышкой. После этого продолжайте похлопывать вниз, к бедру.
Правой и левой рукой, начиная от таза, похлопывайте по внешней стороне бедра и голени. Задержитесь на несколько хлопков у щиколотки, затем повторите с внутренней стороны.
Упражнения можно делать утром в качестве зарядки или в течение дня как разминку. Они помогут оставаться энергичными и поддерживать форму.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?