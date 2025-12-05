Картошка с мясом и гниющий в желудке ужин во время сна: главные мифы о еде

Многие продолжают верить в устоявшиеся пищевые мифы — несмотря на то что специалисты давно их опровергли. От «опасного» сочетания белков и углеводов до «смертельных» семечек — в интервью NEWS.ru гастроэнтеролог Людмила Сухорукова разложила по полочкам самые распространенные заблуждения о питании.

Миф № 1: углеводы и белок нельзя есть одновременно

5-tv.ru

Современная наука не находит подтверждений тому, что белки и углеводы «враждуют» в нашем организме. Напротив, диетологи настаивают: сбалансированный прием пищи, где есть место и белкам, и жирам, и углеводам, — залог здорового питания.

Почему это так:

Углеводы — главный источник энергии, особенно для мозга и мышц;

Белки отвечают за восстановление тканей, выработку ферментов и гормонов.

Комбинация этих макронутриентов в одном приеме пищи работает как слаженный механизм: углеводы дают энергию для усвоения белков, а белки, в свою очередь, замедляют выброс глюкозы, уберегая нас от резких скачков сахара в крови.

Но есть и нюансы. Тяжелые сочетания — например, мясо с картофелем фри или сырная пицца — могут осложнить пищеварение из‑за высокой калорийности.

Миф № 2: нельзя запивать еду водой

5-tv.ru

Наш желудок — настоящий профессионал: он умеет подстраивать концентрацию желудочного сока под любой «груз». Если вы запиваете еду водой, орган просто усилит выработку соляной кислоты и ферментов, чтобы все переварилось как надо.

Чем полезна вода во время еды:

Облегчает глотание — особенно если пища сухая;

Улучшает пищеварение — помогает растворять еду и упрощает работу ферментов;

Предотвращает запоры — жидкость нужна для здоровой работы кишечника;

Дарит чувство насыщения — иногда стакан воды перед едой помогает съесть меньше.

Однако есть исключения. Если вас мучает изжога, лучше пить между приемами пищи. А если запивание еды вызывает дискомфорт в животе — прислушайтесь к организму и откажитесь от этой привычки.

А как насчет чая и кофе? Травяной или зеленый чай вполне можно пить во время еды. А вот крепкий черный чай может мешать усвоению железа. Кофе тоже способен замедлить всасывание минералов, поэтому его лучше употреблять между приемами пищи. К тому же кофеин обладает мочегонным эффектом — это грозит обезвоживанием.

Миф № 3: съеденное перед сном гниет в желудке, а не переваривается

5-tv.ru

Сон не останавливает пищеварение. Желудочный сок продолжает работать: кислоты и ферменты расщепляют белки и готовят пищу к продвижению в кишечник.

Ночью организм переключается в режим восстановления, и пищеварение замедляется. Но это не значит, что оно останавливается: пища просто задерживается в желудке дольше, чем днем.

Если перед сном вы съели что‑то тяжелое, жирное или слишком много, может появиться дискомфорт, тяжесть или изжога. Кажется, что еда «застоялась», но это лишь ощущение.

Кроме того, в кишечнике живут бактерии, которые участвуют в переваривании. Если пища задерживается, они активнее вырабатывают газы — отсюда вздутие и неприятные ощущения.

Миф № 4: без супов гастрит обеспечен

5-tv.ru

Отсутствие супов в рационе не приводит к гастриту. Главные причины воспаления слизистой желудка — совсем другие:

Инфекция Helicobacter pylori;

Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов;

Злоупотребление алкоголем;

Хронический стресс;

Аутоиммунные заболевания;

Курение, желчный рефлюкс или болезни вроде болезни Крона.

Супы, конечно, полезны: они поддерживают гидратацию и легко усваиваются. Но их отсутствие в меню не станет прямой причиной гастрита.

Миф № 5: определенная еда вызывает ночные кошмары

5-tv.ru

Нет «волшебного списка» продуктов, которые гарантированно провоцируют кошмары.

Но некоторые блюда могут косвенно влиять на сон:

Жирная еда (жареное мясо, картофель фри, пицца, сладкие десерты) долго переваривается. Это грозит дискомфортом, изжогой и беспокойными снами;

Острые специи повышают температуру тела и ускоряют метаболизм — так сложнее уснуть, а сны могут стать ярче;

Бобовые, капуста и газированные напитки вызывают вздутие — неприятные ощущения способны перерасти в кошмары;

Кофеин (в кофе, чае, шоколаде и некоторых газировках) бодрит и нарушает цикл сна;

Алкоголь сначала вызывает сонливость, но потом делает сон поверхностным и тревожным;

Резкие скачки сахара из‑за сладкого перед сном влияют на гормоны и нервную систему — это может отразиться на сновидениях;

Молочные продукты при непереносимости лактозы провоцируют дискомфорт в желудке — и это тоже способно испортить сон.

Совет: ужинайте за 2–3 часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу.

Миф № 6: арбузные и виноградные косточки могут стать причиной аппендицита

5-tv.ru

Косточки арбуза и винограда не становятся причиной аппендицита. Разберемся, откуда взялся миф.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Главная причина — закупорка просвета аппендикса. Косточки могут сыграть косвенную роль, но не являются главной причиной.

В редких случаях большое количество крупных и твердых семян попадает в аппендикс и вместе с другими частицами (например, каловыми массами) способствует закупорке. Но это лишь один из множества возможных факторов.

Чаще аппендицит вызывают:

Каловые камни;

Увеличение лимфоидной ткани (особенно у детей и подростков);

Паразиты (редко);

Опухоли (крайне редко).

Миф № 7: черный хлеб всегда полезнее белого

5-tv.ru

Под «черным» хлебом обычно подразумевают ржаной — из цельнозерновой, обдирной или сеяной муки. Белый хлеб делают из очищенной пшеничной муки высшего сорта.

Почему ржаной хлеб считают полезнее:

Содержит больше пищевых волокон — клетчатка помогает пищеварению, дает чувство сытости, снижает холестерин и сахар в крови, питает полезные бактерии в кишечнике;

Богат витаминами группы B, магнием, железом, цинком и другими микроэлементами — они сосредоточены в оболочке и зародыше зерна;

Имеет более низкий гликемический индекс — медленнее поднимает уровень сахара в крови, что важно для диабетиков и тех, кто следит за весом;

Белый хлеб, напротив, состоит в основном из быстроусвояемых углеводов — это провоцирует скачки сахара в крови.

Советы для любителей хлебобулочных изделий: