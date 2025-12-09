На Филиппа Киркорова в очередной раз подали в суд. В чем народного артиста РФ обвиняет охранник концертного зала? Почему он вспомнил о своей обиде через два года после инцидента? С кем еще судится король российской эстрады? Правда, что он должен крупную сумму банку? Действительно ли у артиста серьезные проблемы со здоровьем? И почему директор звезды подрался с популярным блогером? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я перед сном смотрю разные ужастики или сериалы. А потом утром надо просыпаться, и очень не хочется это делать», — признается артист.

В последнее время Филипп Киркоров — редкий гость на светских мероприятиях. Раньше артист не пропускал ни одной премьеры. А сейчас предпочитает проводить вечера дома.

Поклонники переживают: в чем же причина таких перемен? Особенно на фоне тревожных новостей о проблемах звезды со здоровьем, которые то и дело появляются в СМИ. Неужели король эстрады действительно серьезно болен?

В жизни Киркорова сейчас непростой период. В марте он похоронил отца, потом несколько раз попадал в больницу. Да еще и никак не может закончить ремонт в пентхаусе, который купил за миллиард рублей.

«К сожалению, попались пару недобросовестных подрядчиков по камню, по электронике, которые взяли деньги большие и ничего не сделали, сбежали. Сейчас суд идет один, второй», — делится исполнитель.

В последние годы фамилия Киркорова регулярно звучит на судебных заседаниях. В 2022-м Филипп публично разбирался со строителями из-за некачественного ремонта своей квартиры на Арбате. В 2023-м — с Любовью Успенской после того, как королева шансона оскорбительно высказалась в адрес коллеги.

«Назвать поп-короля, который всю свою жизнь посвятил, все свои песни женщинам, женоненавистником — это как минимум, а максимум — огромное для него оскорбление. Потому что его творчество и его жизнь были посвящены именно женщинам, любимым женщинам и всем женщинам России», — отмечает светский журналист Олег Цуриков.

Параллельно с этой историей у Киркорова шел еще один процесс. Предприниматель из Саратова пытался через суд добиться демонтажа причала около подмосковного коттеджа знаменитости. Утверждал, что конструкция якобы мешает местным жителям. Однако закон встал на сторону певца.

«Кто-то от меня хочет: то причал мой, то мою территорию. Всем чего-то от меня постоянно надо. Кому-то я не даю спокойно жить, существовать. Господи, живите своей жизнью, но оставьте меня в покое. Что же вам все Киркоров покоя не дает?» — говорит Киркоров.

Затем король эстрады судился с Департаментом городского имущества Москвы. Намеревался оспорить кадастровую стоимость своего имущества, чтобы снизить налог. А вскоре после этого одна из компаний потребовала от артиста погасить задолженность по кредиту, который тот взял аж в 2020-м. Но не у самой фирмы, а у банка.

«Филипп Бедросович получил кредит. Впоследствии он попросил новый кредит. Ему объяснили в банке, что до тех пор, пока не будет закрыт первый кредит, то есть погашен, нельзя выдавать новые кредиты. После чего банк, именно банк, предложил Филиппу Бедросовичу следующее: давайте мы переуступим права банка по кредитному договору в пользу их компании», — объясняет адвокат певца Роман Кузьмин.

Юрист Киркорова рассказал: певец вернул 97% денежных средств. Оставалось еще 12 миллионов рублей. И в счет погашения этой суммы руководство якобы предложило Филиппу выступить на своем корпоративе. Вот только на бумаге соглашение никак не оформили.

«Часто он выступал в банке за отдельную оплату, а в данном случае — в погашение 12 миллионов. И все, он выступил, вопрос был снят», — уточняет адвокат Кузьмин.

Филипп Киркоров был уверен, что больше ничего не должен. Но спустя несколько месяцев получил иск в суд. Роман Кузьмин объясняет это сменой руководства компании.

«Да, к сожалению, не все бумаги, может быть, были подписаны по тому новогоднему выступлению, но тем не менее факт остается фактом. Почему-то пострадавшими мы являемся в этом вопросе. Мне кажется, не солидно так, не солидно», — отмечает он.

А недавно стало известно о начале еще одного процесса с участием Филиппа Киркорова. Причем эта история началась еще в 2023-м, когда певец якобы толкнул охранника на концерте Ани Лорак. Александр Короткий заявил, что получил растяжение связок правого голеностопа.

Представители Киркорова тогда уверяли: конфликт удалось разрешить мирным путем. Однако этой осенью мужчина неожиданно вспомнил об инциденте, потребовал компенсацию в размере двух миллионов рублей и публичных извинений. А потом увеличил сумму иска еще на 77 тысяч.

«Либо нужны человеку деньги, либо хочет славы. Некоторые люди совершенно не брезгуют ничем, лишь бы как-то их имя засветилось в прессе и в СМИ», — говорит диджей Катя Гусева.

«Не знаю, я спокоен. Я абсолютно спокоен. У меня сейчас такая благодать на душе, в преддверии Нового года особенно», — признается исполнитель.

Киркоров надеется, что юристы смогут доказать его правоту во всех делах, ведь лишние траты ему сейчас ни к чему. Полным ходом идет подготовка к новым концертам.

«У меня мозги заняты тем, чтобы сделать красивое шоу и туда вложить все силы, эмоции, финансы. Это дорогое удовольствие будет, конечно. Я вкладываю свои собственные деньги в создание нового шоу», — делится певец.

А вот слухи о своих страшных недугах Филипп Киркоров опровергает. Говорит, что со здоровьем все хорошо.

«Я не имею права на болезни. Да и когда бодр, в сознании внутри, когда есть желание что-то делать, то не до болезни. Болезни уходят на второй план, они меня боятся», — подчеркивает артист.

В доказательство этих слов Киркоров впервые за долгое время прокатился на коньках. Вот только этот светский выход обернулся очередным скандалом. Директор артиста Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем якобы из-за того, что тот оскорбил Филиппа Киркорова.

Исполнитель на случившееся отреагировал спокойно. Он сказал, что старается не тратить нервы понапрасну. Самое главное для него сейчас — хорошенько отдохнуть в преддверии новогодних праздников. Ведь на них артисту придется выложиться по полной.