От экранной красавицы до жизни среди мусора: последние годы Ксении Качалиной

Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова — актриса Ксения Качалина. Как она провела свои последние годы? Из-за чего осталась без средств к существованию? Помогал ли ей экс-супруг? И почему артистка, которой пророчили мировую славу, была вынуждена скитаться по помойкам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Чистые руки, по-моему, только у чекистов, поэтому у меня такие грязные руки», — сказала актриса в ноябре 2023 года.

Это одна из последних съемок с участием Ксении Качалиной. В изможденной женщине с трудом можно узнать некогда первую красавицу российского кино. Она признается, что не помнит, когда в последний раз принимала душ. А квартира с видом на Кремль больше напоминает помойку: повсюду бегают тараканы, кругом грязь, горы тряпок и немытая посуда. Электричество отключили за неуплату.

«Его просто нет. То есть как бы… Практически аварийка», — рассказала актриса в 2023 году.

Информация, что Ксении Качалиной не стало, появилась 3 декабря. Как сообщают СМИ, артистку нашел бывший супруг Михаил Ефремов. Он приехал навестить ее вместе с сыном. Но дверь никто не открыл.

Когда мужчины выломали замок и вошли в квартиру, они увидели на полу тело актрисы. По данным прессы, на нем уже появились признаки разложения. А значит, звезда кино пролежала мертвой несколько дней.

Ефремов был одним из немногих, кто общался с Качалиной в последние годы. Он помогал деньгами. Однако некоторые уверены: таким образом актер пытался загладить вину. Ведь родственники Ксении считали: именно артист виноват в том, что Качалина опустилась на самое дно.

«Она была человеком, артисткой очень многообещающей. Я вообще думал, что она будет греметь потом везде именно в связи с ролями, а не в связи со своей частной жизнью», — признается светский журналист Феликс Грозданов.

Михаил и Ксения познакомились в конце 1990-х на съемках совместного фильма. Актера не смутило, что Качалина в тот момент была беременна от другого.

Отец ребенка, музыкант Алексей Паперный, из жизни артистки исчез. А Ефремов так проникся к девушке, что пообещал воспитывать малыша как родного. Но у судьбы были другие планы.

«Качалина родила ребенка недоношенного, и ребенок сразу после родов умер. Это была, конечно, большая трагедия. Но даже после этого Михаил все равно был рядом с Ксенией, они были вместе», — уточняет светский журналист Антон Беккужев.

По словам знакомых, Ефремов утешал возлюбленную способом, к которому привык сам: водил по ресторанам и барам.

«То, что Миша был сильно пьющим парнем, знали все. И никому это не мешало и снимать его в кино, он играл отлично, и использовать его в театре», — отмечает киножурналист Давид Шнейдеров.

«С Качалиной они ушли вместе в этот угар пьяный. Это был брак, конечно, эмоциональный, но при этом пагубный для обоих», — подчеркивает Антон Беккужев.

А вскоре Качалина обнаружила, что снова беременна. В 2000 году на свет появилась общая дочь Михаила и Ксении Анна-Мария. Но счастливой семьи не получилось. Пока Качалина сидела дома, Ефремов продолжал проводить время с друзьями. Его часто замечали в обществе других женщин.

«Говорили во МХАТе, когда играл Миша, что он был не всегда трезвым на спектаклях», — говорит актриса Людмила Поргина.

«Я скучаю только по времени, когда мы были счастливы. Михаил дал мне эту возможность — побыть счастливой матерью не для кого-то, а для себя», — признавалась Качалина в марте 2021 года.

В итоге через четыре года артисты развелись. Качалина была так подавлена, что вместе с Анной-Марией улетела на Гоа, где пыталась залечить сердечные раны духовными практиками. Она прожила за границей несколько лет.

«Те лепешки, которые делались в Индии, они правильнее. И там убирается один ноль. Если здесь это стоит 300 рублей… Кутабы с зеленью, кутабы с мясом. Почему-то там они делались вкуснее», — рассказывала артистка в 2021 году.

Но Ксения Качалина полюбила не только местную пищу. В Индии она еще больше пристрастилась к алкоголю. А после возвращения актрисы в Россию ситуация стала критической.

«Качалина вообще ушла в зависимости. Соседи вспоминали, что она даже не появлялась сутками дома. И эту бедную Анну-Марию, знаете, подкармливали соседи», — уточняет журналист Беккужев.

В конце концов Ефремов забрал дочь к себе. Качалина осталась одна. Она жила в окружении кошек и гор мусора и с грустью вспоминала о прошлом.

«Михаил, кстати, меня научил готовить омлет с помидорами. Потом меня научил готовить омлет с молоком, но цельным. Пять рублей стоит маленький пакет молока. Посуду можно не мыть, а делать так (показывает, как кидает, и свистит. — Прим. ред.)», — поделилась актриса в 2021 году.

Качалина нигде не работала. Деньги на еду ей переводил бывший муж. Но когда Ефремов попал в тюрьму, положение артистки стало еще хуже.

Ее единственным доходом были пять тысяч рублей, которые она ежемесячно получала от Союза кинематографистов. По сообщениям прессы, актриса начала искать еду и одежду на помойках.

«Ефремов оплачивал услуги домработницы. Приходила домработница, всё убирала, следила за всем. Все оплачивал Ефремов, попечитель», — отмечает кинокритик Александр Шпагин.

Весной этого года актер вышел на свободу. Михаил Ефремов снова начал помогать экс-супруге. Но за минувшие годы состояние здоровья Качалиной сильно ухудшилось. Она практически перестала выходить из дома. А если и выбиралась, то только до ближайшего магазина, чтобы купить алкоголь.

«Много искушений у всех. И это же твой выбор — поддаться искушению. Но последствия будут 100%. Великая иллюзия, что ты всю жизнь проживешь вот так тайной какой-то жизнью, занимаясь саморазрушением, и последствий не будет», — заявляет врач-нарколог Василий Шуров.

Официальная причина смерти Ксении Качалиной — острая сердечная недостаточность. Но друзья и коллеги уверены: актрису убила вредная привычка, которую она так и не смогла побороть.