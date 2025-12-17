«Чародеи»: тайны съемок главной новогодней сказки СССР и судьбы актеров

«Чародеи» — новогодняя сказка, впервые вышедшая на экраны 31 декабря 1982 года. За 43 года фильм не утратил своей популярности. Как снимали картину и как сложилась судьба актеров после премьеры — в материале 5-tv.ru.

Актерский состав «Чародеев» мог быть другим

Кадр из фильма «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 г.

Сценарий фильма создали братья Аркадий и Борис Стругацкие, вдохновленные своей же повестью «Понедельник начинается в субботу».

Сложно представить, каким бы вышел фильм, если бы на пробы пришли другие актеры. Каждый персонаж мог бы предстать в ином образе, а их игра придала бы картине совсем другую атмосферу.

На роль директора Научного универсального института необыкновенных услуг (НУИНУ) Киры Шемаханской, которую так ярко воплотила Екатерина Васильева, рассматривали сразу нескольких актрис. Среди претенденток были Наталья Гундарева, Алиса Френдлих и Маргарита Терехова, которую первоначально поддерживал сам режиссер — Константин Бромберг.

Терехова, известная как миледи Винтер из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», считалась главным кандидатом на образ могущественной колдуньи института, однако после просмотра проб Васильевой творческая группа изменила решение.

Персонажа возлюбленного Шамаханской, которого в итоге сыграл Валерий Золотухин, мог бы исполнить Олег Басилашвили. Но в дуэте с Васильевой именно Золотухин выглядел наиболее убедительно.

Образ антагониста Сатанеева мог достаться Евгению Евстигнееву, но он не смог принять участие в съемках из-за болезни.

В итоге роль досталась Валентину Гафту — он настолько выделился среди конкурентов, что сумел перетянуть внимание на себя, продемонстрировав незабываемую реплику о любви к стулу.

И другие роли в фильме также могли достаться совершенно другим актерам. Например, Михаилу Боярскому предложили роль домового, однако он отказался, сказав, что мечтает сыграть главного героя. В итоге роль досталась Михаилу Светину, а главного героя — мастера экспериментальной фабрики музыкальных инструментов Ивана Пухова — сыграл Александр Абдулов.

На роль Алены Саниной сначала пробовались Ирина Муравьева, Елена Проклова и Наталья Белохвостикова. Но настоящим открытием стали пробы Ирины Алферовой, еще на тот момент жены Абдулова. Ее миловидная внешность так впечатлила съемочную группу, что казалось, героиня найдена.

Однако утверждение не состоялось: Алферова выглядела безупречно в образе доброй Аленушки, но создатели не увидели в ней темной стороны персонажа.

Тогда роль предложили Александре Яковлевой. Выслушав режиссерские пояснения, она сразу предложила перейти к делу и продемонстрировать образ. После просмотра проб творческая группа облегченно выдохнула — актриса идеально подошла на эту роль.

Где снимали фильм «Чародеи»

Кадр из фильма «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 г.

Кабинеты НУИНУ снимали внутри «Останкино» в Москве, а для внешнего вида института выбрали столичную гостиницу «Союз». Для некоторых сцен съемочная группа выезжала в Суздаль и Пущино.

Эпизод с эффектными конями помнят все. Есть две версии, где проходили съемки: одни считают, что в московском Ботаническом саду, а другие — в Битцевском лесу. Именно в этой сцене сестра Ивана — Нина — исполнила знаменитую песню «Три белых коня», звучащую голосом Ларисы Долиной. Певица настолько мастерски скрыла свой узнаваемый тембр, что многие годы зрители были уверены: поет действительно ребенок.

Интересно и то, что в этом эпизоде Абдулова заменил дублер, поскольку из-за занятости актер соглашался сниматься только по ночам, а этот фрагмент создавали днем.

Съемочный процесс «Чародеев» сопровождался множеством загадочных эпизодов, и мистика проявлялась не только на экране. В Суздале, например, съемочная группа якобы стала свидетелем появления НЛО.

Первым странный объект заметил Абдулов, но пока оператор пытался развернуть стационарную камеру вверх, непонятное светящееся явление в ночном небе исчезло, так и не попав в кадр.

Роковые роли

Кадр из фильма «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 г.

Актеры часто избегают ролей, в которых им предстоит изображать нечистую силу или, например, лежать в гробу. Совсем не страшная по сюжету комедия «Чародеи» казалась далекой от мрачных тем, но ее главные звезды, Александр Абдулов и Александра Яковлева, трагически ушли из жизни…

Онкология — рак легких четвертой стадии — унесла жизнь «Иванушки» Александра Абдулова, который скончался в 2008 году в возрасте 54 лет. За свою карьеру артист снялся в 112 фильмах.

Если Абдулов продолжал сниматься до самой смерти (последний фильм с его участием, «Анна Каренина», вышел в 2008 году), то судьба Александры Яковлевой сложилась совсем иначе. После успешного начала карьеры в советском кино актриса оказалась без работы в 1990-е годы, когда кинематограф переживал кризис.

Роли, которые она получала, были небольшими и малозаметными. Но однажды, после трагической смерти бабушки в Калининграде, Яковлева перебралась туда и неожиданно превратилась из актрисы в чиновницу, получив предложение стать председателем комитета по вопросам культуры и туризма города, а затем и заместителем мэра Калининграда.

Через несколько лет Яковлева вернулась в Санкт-Петербург. Она снова попыталась заявить о себе в мире кино, снявшись в небольшой роли в новом фильме «Экипаж». Этот проект, хотя и не стал прорывом, привлек внимание зрителей и возродил интерес к актрисе.

Александра Яковлева ушла из жизни от рака в 2022 году в возрасте 64 лет. Сложно говорить о каком-то мистическом проклятии, ведь в жизни случается много горя и болезней. Большинство актеров «Чародеев» дожили до старости.

Однако сейчас в живых остались лишь немногие. Скончались такие актеры, как Валентин Гафт, Семен Фарада, Михаил Светин, а также Валерий Золотухин, который тоже ушел от рака — опухоль головного мозга забрала его жизнь.

Тем не менее, фильм «Чародеи» по-прежнему любим зрителями и продолжает собирать большую аудиторию в новогодние каникулы, возвращая миллионы людей в атмосферу праздника и волшебства.