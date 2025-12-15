Антибиотики не лечат, а дезодорант вызывает рак груди: врач развеяла главные мифы о здоровье

Мы ежедневно сталкиваемся с мифами о теле и здоровье. Эти заблуждения глубоко укоренились в нашей жизни. Врачи часто удивляются, как легко пациенты верят недостоверной информации из интернета. И если одни мифы безобидны, то другие могут быть опасны.

Эксклюзивно Пятому каналу терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова развеяла многие популярные мифы, которые для населения стали уже «правилами» в лечении и здоровом образе жизни.

Миф № 1. Антибиотики лечат простуду и грипп

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Важно помнить, что антибиотики действуют только на бактерии. ОРВИ и грипп вызываются вирусами, против которых антибиотики бесполезны.

Их необоснованный прием не ускоряет выздоровление, но вызывает побочные эффекты (диарея, аллергические реакции). А также способствует росту антибиотикорезистентности (устойчивости бактерий), что является одной из главных угроз современному здравоохранению.

Миф № 2. Можно заболеть, если выходить в холод на улицу с мокрыми волосами или без шапки

5-tv.ru

Само по себе переохлаждение не вызывает болезнь. ОРВИ и грипп провоцируют вирусы, которые должны попасть в организм.

«Однако небольшая косвенная связь есть, так как при локальном переохлаждении снижается активность местного иммунитета в носоглотке, и это может облегчить вирусу проникновение для дальнейшего развития», — отмечает эксперт.

Но без вируса человек не заболеет, а просто замерзнет.

Миф № 3. Детоксы и «чистки» полезны и необходимы

5-tv.ru

Здоровый человеческий организм обладает собственной и чрезвычайно эффективной системой детокса — это печень, почки, легкие и кожа. Никакие дополнительные «чистки» с клизмами или голоданием не нужны.

«Чаще они даже вредны, так как могут приводить к дефициту питательных веществ и нарушать электролитный баланс. Лучшая „чистка“ для организма — это сбалансированное питание, достаточное потребление воды и отказ от вредных привычек», — говорит специалист.

Миф № 4. Ушную серу нужно удалять ватными палочками

5-tv.ru

Использование ватных палочек для чистки ушей — ненужное и даже вредное занятие. Сера — это не грязь, а защитный барьер, увлажняющий слуховой проход и задерживающий пыль и микробы.

«Палочкой человек не удаляет серу, а проталкивает ее глубже, создавая плотные серные пробки», — объясняет гастроэнтеролог.

Кроме того, это большой риск травмировать барабанную перепонку и кожу слухового прохода. Уши самоочищаются, и достаточно мыть наружную ушную раковину.

Миф № 5. Нужно пить два литра воды в день для здоровья

5-tv.ru

Цифра «два литра» — это условность. Потребность в жидкости очень индивидуальна и зависит от веса, физической активности, температуры окружающей среды и питания.

«Вода поступает в организм не только в чистом виде, но и с супами, овощами, фруктами, чаем и другими напитками. Лучше всего ориентироваться на чувство жажды и цвет мочи — она должна быть светло-соломенной», — рекомендует она.

Миф № 6. Бактерии не успеют попасть на упавшую еду в первые пять секунд

5-tv.ru

Инфекционное загрязнение происходит мгновенно, как только еда соприкасается с поверхностью. Скорость и степень загрязнения зависят не от времени, а от влажности продукта и чистоты самой поверхности. Например, влажный кусок яблока «схватит» больше бактерий, чем сухое печенье.

Упавшую на грязный пол еду безопаснее выбросить, независимо от скорости реакции.

Миф № 7. Антиперспиранты и дезодоранты вызывают рак груди

5-tv.ru

Многочисленные масштабные исследования не нашли никаких доказательств этой связи. Миф основан на предположении, что химические вещества (алюминий и парабены) через кожу подмышек попадают в лимфоузлы и молочные железы.

«Однако кожа поглощает их минимально, и нет данных, что это количество может вызвать рак», — поясняет врач.

Миф № 8. Глютен — это вредно

Ведомости/ТАСС

Глютен, то есть белок злаков, опасен только для примерно 1% населения с целиакией (непереносимость глютена) и для немногих с чувствительностью к глютену без целиакии.

Для остальных 99% людей нет никаких доказательств пользы от безглютеновой диеты. Напротив, такое питание может лишить большого количества витаминов и микроэлементов.

Миф № 9. Коричневая яичная скорлупа означает, что яйцо полезнее

5-tv.ru

Цвет скорлупы яиц зависит исключительно от породы и генетики курицы-несушки и не имеет никакого отношения к их питательной ценности, вкусу или качеству.

«И белые, и коричневые яйца одинаково полезны. Состав желтка, его цвет и насыщенность зависят от рациона курицы», — разъясняет эксперт.

Миф № 10. Острая пища — основная причина язвы желудка

5-tv.ru

Долгое время так и думали, но в 1980-х годах было доказано, что подавляющее большинство язв желудка и двенадцатиперстной кишки вызывается бактерией Helicobacter pylori. А еще и длительным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен.

Это открытие было удостоено Нобелевской премии.

Миф № 11. Шоколад и жирная пища провоцируют акне

5-tv.ru

На развитие акне в первую очередь влияют гормональные изменения, генетическая предрасположенность и индивидуальные особенности кожи.

«На сегодняшний день нет убедительных научных доказательств, что шоколад, чипсы или пицца вызывают угревую сыпь у большинства людей», — заявляет терапевт.

Поэтому людям с акне важно подобрать хороший уход для кожи, а не сидеть на строгих диетах.