«Бег, спорт, секс»: секреты идеальной формы Мити Фомина

Митя Фомин поддерживает фигуру с помощью диеты, спорта и секса

Митя Фомин откровенно признался: он отказался от вредных привычек. Что заставило его пойти на этот шаг? Как знаменитость поддерживает себя в хорошей физической форме? Какие из слухов о пластике артиста — правда? Что за операцию он намерен сделать в будущем? И почему такой красавец-певец остался без внимания женщин? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Около 20 городов: Подмосковье, Юг России, Сибирь. Программа из песен, которые я спел уже без ансамбля, сам. Мне есть что показать, мне есть что спеть, мне есть что рассказать», — заявляет исполнитель.

Митя Фомин готовится к большому гастрольному туру в честь своего 50-летия. Помимо технических моментов, певец уделяет огромное внимание и собственному самочувствию.

Он считает, что уставший артист способен испортить даже суперэффектное шоу. А потому первым делом музыкант занялся рационом. Он сократил количество калорий и решил отказаться от алкоголя.

«Я эти полтора месяца до Нового года не пью вообще ни грамма. Я хочу, чтобы каждый день моей жизни, чтобы она была проникнута свежестью, здоровьем, радостью. А все вот эти искушения, как правило, играют злую с нами шутку. Ты потом приходишь в себя очень долго», — подчеркивает Митя Фомин.

Чтобы все костюмы сидели как влитые, певец стал усердно заниматься спортом.

«Пришел, позанимался плаванием с тренером и решил поучаствовать в челлендже — 25 метров. Выяснилось, что я первый на все Хамовники, товарищи. Ни много ни мало. Приятно, черт возьми. 25 метров проплыл за 14,2 (в секундах. — Прим. ред.)», — делится артист.

Один час в день он традиционно посвящает бегу и не изменяет привычке даже на гастролях.

«Бег меня очень, знаете, так вот облагораживает, он меня настраивает на правильный, энергичный лад», — рассказывает Митя Фомин.

Но исполнитель признает: в его возрастной категории, чтобы быть Аполлоном, одних диеты и спорта уже недостаточно. Поэтому артист в уходе за решил задействовать и другие средства. Он стал активно посещать SPA-салоны.

«Я в Петербурге утром, и там была прекрасная SPA-зона. К сожалению, не успел ни побегать, ни сходить в тренажерный зал, но зато я час расслаблялся в хамаме. Это был такой кайф. Я из хамама в купель, из купели в бассейн, из бассейна в гидромассажную ванну», — вспоминает звезда.

Также Фомин стал часто наведываться и в кабинеты косметологов. Но он подчеркивает: никакого хирургического вмешательства в его внешность не было никогда.

«Меня все обвиняют в пластике. Слушайте, мне все говорят, что вы сделали столько пластик. Смотрите, у него нос, значит, отрезан, уши у него пришиты», — делится певец.

Артист заявляет, что имеет абсолютно натуральное лицо. Он не делал никаких подтяжек и не знает, что такое филлеры. Да и фигура — результат не липосакции, а упорного труда над собой. Однако Фомин не отрицает, что однажды и ему придется лечь под нож хирурга.

«Все мы, скажем так, не молодеем… Но тем не менее, как только будет необходимость, я увижу, что, например, выгляжу хуже, то, естественно, я приду и скажу: «Сделайте меня опять молодым и красивым», — заявляет исполнитель.

Юбилейный тур певца начнется в феврале. Фомин надеется, что успеет привести себя в порядок. Артист даже вывел идеальную формулу, как оптимально подготовиться к гастролям.

«Это, во-первых, ребят, не есть на ночь особенно. Все-таки соблюдать какую-то элементарную диету. И в-третьих, это упражнения и спорт. Движение в первую очередь, больше двигаться. Бег, спорт, секс», — объясняет знаменитость.

Правда, с последним пунктом у звезды пока выходит не очень. Фомин признался: он уже и забыл, что такое интим.

«Я уже замужняя дама и не единожды, поэтому не могу, Мить, ничем помочь не могу. Если тяжело, грустно, одиноко, ты звони мне иногда. Ты же знаешь, я всегда рада тебе. Я не знала, что у тебя проблемы. А тут такое дело. Ты держись», — говорит актриса Надежда Ангарская.

«Если не хватает времени на какие-то интимные моменты, мне кажется, какие-то дела лучше просто отодвинуть. Можно работать, работать, работать, а потом бах — и на кладбище. И чего? А интимные моменты все-таки — это жизнь», — подчеркивает певец Константин Легостаев.

Хотя еще летом музыкант хвалился, что у него есть спутницы, с которыми он периодически встречается. Но исполнитель не скрывает: такой формат ему порядком надоел. Мите Фомину куда интереснее погрузиться в полноценные отношения, чем коротать время на свиданиях без обязательств.

«Я очень человек архаичный. Если мне кто-то нравится, у меня сразу в зобу спирает дыхание, и я не могу ничего сказать», — признается он.

Однако артист не теряет надежды однажды стать семейным человеком. А пока артист нашел позитив даже в отсутствии любовных отношений. Певец решил, что все нерастраченные эмоции он подарит зрителям в своем гастрольном туре по стране.