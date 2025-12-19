Как не уснуть за рулем: гаджеты и приемы, которые спасут жизнь водителю

Любой, даже самый опытный и профессиональный водитель однажды может заснуть за рулем.

«Чаще всего причиной засыпания за рулем является просто банальный недосып или переработка, когда водитель постоянно находится в работе», — поясняет сомнолог Роман Бузунов.

Певица Наталья Гулькина чуть не попала в ДТП по вине водителя, уснувшего во время движения.

«Я не понимала, куда мы несемся, и я посмотрела на водителя — он спал. Я просто закричала, я заверещала истошными какими-то невероятными децибелами, он очнулся и резко ударил по тормозам», — рассказывает артистка.

Какие современные гаджеты помогают водителям выжить?! Какие гаджеты помогут в дальней дороге? И что делать, если спать хочется, а ехать нужно? И почему лишний вес — причина смертельных аварий?

Усталость — главный враг водителя

«Не секрет, что я в свое время был очень полным человеком. А любой полный человек страдает таким заболеванием страшным, как апноэ. Это остановка дыхания», — делится юморист, актер Александр Морозов.

«Чрезвычайно серьезная проблема — это нарушение сна и нарушение дыхания во сне. Человек может поспать свои восемь-девять часов, но не выспаться», — объясняет сомнолог Роман Бузунов.

«Вздрагиваю и путаю педали. Газ и тормоз. Газ до полика. И впереди стоящую машину я просто заталкиваю под фуру, у меня машина была очень сильная. Это сейчас смешно, а тогда это было очень страшно», — вспоминает Морозов.

Чтобы дать точное определение усталости и на собственном опыте понять, как меняется реакция водителя, ведущий программы «Страна Советов» Роман Перелыгин отправился в специальный учебный центр, где он проведет 12 часов на гоночных тренажерах под бдительным контролем врачей. Но сначала проверяют реакцию ведущего.

Итак, число точных реакций у него 50%, число опережений — 18%, число запаздываний — 28%.

«12 часов за рулем, тяжело, устал», — комментирует Перелыгин.

Количество точных реакций снизилось — 30%. Опережения — 21%, запаздывания — 48%. В реальной жизни это означает, что шансы попасть в ДТП значительно увеличились. А такой всплеск запаздывающих реакций говорит о том, что водитель может уснуть за рулем.

Какие приборы спасут от засыпания за рулем

«После 12 часов за рулем симулятора появилась усталость, клонит в сон, на улице уже темно, но мы продолжаем наше движение. На реальном автомобиле, по реальной трассе. А заодно протестируем несколько приборов под общим названием «Антисон», — говорит ведущий.

Первым прибором на испытании будет специальный наушник, который реагирует на изменение положения головы водителя. Справится ли он с поставленной задачей, заметит засыпание?

«Итак, начинаем эксперимент: предположим, что водитель засыпает и клонит голову. Да, прибор работает и работает хорошо», — комментирует Перелыгин.

Следующим тест проходит радар-детектор с функцией антисон. Он каждый 30-40 секунд в дороге издает сигнал, который говорит о необходимости отреагировать и нажать на кнопку. Если водитель на кнопку не нажимает, этот прибор будет сигналить громче.

«Этот прибор все-таки тоже работает, он заставляет тебя отвлечься и нажать на кнопку, то есть совершить какое-то действие. В принципе, тоже рабочая схема, наверное…

И третий прибор против сна, этот прибор надевается на пальцы, как кольцо. Вот так вот он надевается, и он реагирует на частоту пульса. Когда человек засыпает, частота пульса снижается, и он начинает издавать вибрацию и сигналы. Начинаем тестировать…

Прибор в форме кольца у нас не срабатывает, потому что, видимо, я не засыпаю. Скажу от себя: из трех приборов, что мы сейчас протестировали, самый лучший — который цепляется за ухо», — говорит ведущий.

Первое и самое главное правило: не садиться за руль в утомленном состоянии. Но если ехать все-таки нужно, вот способы, которые могут помочь не заснуть: останавливаться почаще, выходить из машины и делать физические упражнения.

Во время движения следует пить больше чистой воды — она нужна, чтобы поддерживать водно-солевой баланс и бодрить организм. Также можно громко подпевать любимым песням. На какое-то время эти способы взбодрят. Если ничего не помогает — нужно спать.

«Лучше остановиться в безопасном месте, вот очень важно, ключевое слово — в безопасном, не на краю дороги, где-нибудь на заправке, и поспать, но вы все равно вряд ли долго проспите, полчаса, двадцать минут», — рекомендует инструктор по экстремальному вождению Андрей Лунин.

Даже такой короткий сон позволит взбодриться и доехать до пункта назначения.