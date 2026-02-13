Пятница 13-е давно окутана мистическим ореолом. Ученые до сих пор спорят о влиянии дат на нашу жизнь, но история помнит множество реальных событий, случившихся именно в этот день. Какие катастрофы и убийства произошли в этот день в разные годы?

Огненный январь в Австралии

www.globallookpress.com/Michael Currie

Одним из самых разрушительных событий, произошедших в пятницу 13-е, стали масштабные лесные пожары в Австралии. 13 января 1939 года страна столкнулась с огненной стихией, которая уничтожала города, леса и сельскохозяйственные угодья. Позже этот день даже прозвали «Черной пятницей».

Пожары охватили штат Виктория на юго-востоке Австралии. Огонь распространился почти по всей его территории, уничтожив множество зданий. Пламя не стихало, и дым с пеплом долетали даже до Новой Зеландии.

Огнем было уничтожено почти два миллиона гектаров земли. Погибло около 71 человека, несколько городов полностью были разрушены.

Трагедии на земле, в море и в воздухе в пятницу 13

www.globallookpress.com/Federico Neri

Пятница 13-е не раз становилась днем трагедий, связанных с транспортом.

В 1907 году именно в этот день затонул крупнейший в своем классе семимачтовый корабль «Томас У. Лоусон». Примечательно, что судно носило имя автора книги под названием «Пятница 13-е».

Позднее, в 1947 и 1949 годах, в пятницу 13-е произошли авиакатастрофы в СССР и США. Эти крушения унесли жизни людей и стали одними из самых заметных трагедий своего времени.

Одна из авиакатастроф произошла в пятницу 13-го на территории США. В июне 1947-го пассажирский самолет Douglas C-54-DO Skymaster американской авиакомпании Pennsylvania-Central Airlines (PCA) летел из пенсильванского Питтсбурга в Вашингтон. Но при заходе на посадку борт врезался в горы, из-за чего погибло около 50 человек.

А через два года, 13 мая 1949 года, разбился авиалайнер Ил-12 авиакомпании «Аэрофлот» рядом с Новосибирском. В результате трагедии погибло 25 человек. Воздушное судно потерпело крушение во время посадки в грозу.

В ночь с 13 на 14 января 2012 года у итальянского острова Джильо в Тирренском море произошла одна из самых громких морских катастроф XXI века — крушение круизного лайнера «Коста Конкордия». Судно с 4252 людьми на борту (3206 пассажиров и 1023 члена экипажа) выполняло рейс из Чивитавеккья в Савону.

Причиной трагедии стало несанкционированное отклонение от курса, в результате чего лайнер левым бортом напоролся на скальный выступ. В корпусе образовалась гигантская пробоина длиной около 70 метров. Судно начало стремительно заполняться водой и в итоге село на мель, завалившись на правый борт.

Спасательная операция продолжалась всю ночь. К ней привлекались суда береговой охраны, шлюпки с других лайнеров и вертолеты. Эвакуацию осложнял хаос на борту: многие пассажиры оказались заблокированы в каютах. Кроме того, из-за сильного крена спуск их на воду крайне затруднен. В результате катастрофы погибли 32 человека и более 100 пострадали.

Основная ответственность была возложена на капитана Франческо Скеттино, который покинул тонущее судно одним из первых. В суде он признал, что изменение курса стало причиной крушения, ссылаясь на «личные обстоятельства». В 2016 году Скеттино был приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Циклон, который унес сотни тысяч жизней

www.globallookpress.com/Hindustan Times

В ночь с 12 на 13 ноября 1970 года на территориИ Восточного Пакистана (ныне Бангладеш) и индийской Западной Бенгалии обрушился тропический циклон «Бхола». Он стал одним из самых смертоносных тропических циклонов в истории человечества.

Скорость ветра в нем достигала 185 километров в час. Этот ураган стал самым смертоносным в истории: по разным оценкам, он унес жизни от 300 до 500 тысяч человек.

Основной причиной гибели людей стало вызванное ветром катастрофическое наводнение, затопившее низменные острова в дельте реки Ганг.

Выживание вопреки всему

© Getty Images/Bettmann

13 октября 1972 года произошла одна из самых трагических и поразительных историй выживания. Военный самолет Fairchild FH-227D ВВС Уругвая, перевозивший команду регбистов «Олд Кристенс» в Чили, потерпел крушение в Андах. Лайнер задел хвостом горный пик, после чего пронесся по склону. На борту находились пять членов экипажа и 40 пассажиров

В результате катастрофы сразу погибли 12 человек, а еще шесть умерли позже от ран и переохлаждения. Из оставшихся 27 человек восемь погибли, когда лавина накрыла их убежище, сделанное из фюзеляжа самолета. Позже еще три человека скончались от полученных травм.

Выжившие оказались в экстремальной ситуации. Они остались без снаряжения в суровых условиях. Голод и отчаянное положение усугублялись. Люди, измученные голодом, были вынуждены есть замороженные тела своих погибших товарищей.

Им предстояло провести в этих экстремальных условиях 72 дня, прежде чем их спасли. Позднее эту историю назвали «Чудо в Андах».

Компьютерные вирусы

www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

В 1989 году по Великобритании распространился компьютерный вирус, получивший название «Пятница 13-е». Он вывел из строя множество систем и стал одним из самых известных цифровых инцидентов своего времени.

Это событие стало толчком к бурному развитию антивирусной индустрии, что сделало работу на компьютерах и интернет-серфинг более безопасными.

Пятница 13-е без трагедий

www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Однако не все события, пришедшиеся на эту дату, заканчивались бедой.

В 2017 году финская авиакомпания отправила в полет рейс с номером 666 в пятницу, 13-е. Самолет вылетел из Копенгагена и направлялся в Хельсинки, аэропорт которого по международной классификации обозначается буквами HEL.

Несмотря на пугающее сочетание даты, номера рейса и пункта назначения, перелет прошел штатно и завершился благополучно. Уже на следующий день номер рейса был изменен, после чего продажи билетов выросли.

День повышенного внимания к безопасности

www.globallookpress.com/R.Tscherwitschke/CHROMORANGE

В Финляндии пятница, 13-е на протяжении десятилетий используется как повод напомнить о рисках. Уже около 30 лет именно в этот день министерство социальных дел и здравоохранения проводит Национальный день несчастных случаев, посвященный вопросам безопасности и профилактике травм.