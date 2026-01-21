В последние месяцы психологи в соцсетях начали активно продвигать идею, что на измену способны только люди с низким уровнем интеллекта. Причем особенно это касается мужчин.

Но правда ли, что мужская глупость приводит к неверности? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-психолог.

Что будет гарантом верности

По словам психолога, если под интеллектом подразумевать только ум, логику, способность человека решать сложные задачи и аналитически думать, то их низкие показатели не станут причиной измены.

Измена встречается у обоих полов и людей с разным уровнем образования и интеллекта. И очень многое зависит от характера отношений и конкретной ситуации.

«Современные исследования показывают, что гендерные различия становятся менее резкими, и эрудиция не гарантирует, что партнер будет верен и предан. Можно быть умным, образованным и при этом не знать, как выстраивать доверие и близость. Быть успешным в реализации, но при этом переживать кризисы в отношениях», — отметила Суфиева.

Гарантом верности будет скорее высокий эмоциональный интеллект.

«Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект — это способность человека понимать и распознавать свои чувства, а также принимать и распознавать эмоции других людей. И использовать эти знания для возникающих проблем и решения конфликтных ситуаций, для построения отношений», — объясняет эксперт.

То есть, как отмечает Анастасия, человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта осознает свои эмоции и контролирует их. Он понимает, что есть чувства других людей, и тоже берет их во внимание. А значит, меньше способен на измену.

При этом слабо выраженный эмоциональный интеллект встречается как у мужчин, так и у женщин.

Какие могут быть причины измены

Чтобы глубже понять, что такое измена и почему она случается в жизни, причем неважно, изменил партнер или сам человек, нужно разобраться в причинах.

Основные причины измены, которые лежат на поверхности:

Неудовлетворенность в отношениях, в сексе;

Нехватка или отсутствие эмоциональной близости;

Личностные черты человека, его стиль привязанности;

Уровень самооценки и уверенности.

Но также есть и глубинные причины измены.

«Здесь причиной может быть просто опыт души. Когда вы строите отношения с партнером, вы друг через друга познаете себя. Также это могут быть родовые программы и сценарии, которые передаются из поколения в поколение. Из-за них можно не понимать, откуда появляется страх, что вам изменят или изменяют», — подчеркнула психолог.

Если беспокоит риск измены

Как отметила эксперт, каждый случай уникален. Но есть простые рекомендации, которые можно дать для всех.

«Если вас волнуют измены в ваших отношениях, ставьте во главу угла качество коммуникации, доверие и близость. Также важно разобраться с собой, найти и исключить родовые программы и сценарии, проанализировать свою линию жизни, поработать над эмоциональной близостью. Подключать честные разговоры с партнером о потребностях, о границах, об ожиданиях, совместное решение каких-то возникающих проблем, поддерживать друг друга», — объясняет Анастасия.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на тип привязанности — тревожные, избегающие и смешанные формируют импульсивное поведение, например, хлопанье дверьми, убегание. Они часто приводят к конфликтам и повышают риск измены.

«Если проблемы зашли слишком далеко, подумайте о работе с семейным психологом или сексологом. И не зацикливаться на том, что виноват ум или не ум — как причина верности или причина измены. Важнее всего — ценности, надежность, способность договариваться и работать над отношениями», — подчеркнула психолог.

