Выверты генетики: почему дети становятся выше родителей

Знакомая картина: подросток за лето вытянулся на десять сантиметров и теперь смотрит на родителей сверху вниз. «Откуда такой рост?» — удивляются близкие, перебирая в памяти высоких родственников. А их, кажется, и не было.

Этот кажущийся парадокс — не магия, а сложная игра генов, среды и эволюции. Подробнее о причинах 5-tv.ru рассказала врач-генетик Юлия Киселева.

Почему дети становятся выше родителей

5-tv.ru

Генетика сказывается на многих параметрах человека. В том числе на росте. Причем порой очень интересно: младший член семьи оказывается выше старших, включая своих бабушек и дедушек.

«У роста, как и у других параметров тела, есть определенные нормы реакции, то есть от и до каких-то значений, и в зависимости от образа жизни, гормонального профиля подростка, возможно, спорта, можно на него повлиять в юном возрасте.

Либо это будет просто случайность, что человек не в середину реакции попадет, как большая часть людей, то есть ростом будет от 150 до 180, а норма у него сместится в большую сторону», — говорит Юлия Киселева.

Также есть эффект гетерозиса, при котором наслоение определенных генетических карт может дать резкое увеличение при каком-то параметре. Этим, кстати, пользуются в селекции, при скрещиваниях добиваясь, например, увеличения плода. Такое может быть случайно и у человека, но редко.

Кстати, местность тоже иногда имеет значение: ее высота над уровнем моря, среднее атмосферное давление по региону могут повлиять на процесс роста костей, за счет чего человек станет выше.

А вот ниже заданной генетической нормы дети бывают крайне редко. Для этого ребенку, к примеру, нужно серьезно недоедать.

Что еще влияет на рост человека

5-tv.ru

При этом за последние 200-300 лет рост человека и другие его параметры, по типу размера стоп и кистей, поменялись в большую сторону.

«Часто обнаруживаются какие-то археологические находки, по которым ясно, что рост человека был значительно меньше — где-то 150-160 сантиметров у мужчин. Сейчас он значительно выше — на 10, 15, 20%», — отметила генетик.

По мнению врача, дело в улучшившемся питании, изменении гормонального профиля, а также, возможно, кесарева сечения, вследствие которого начали рождаться более крупные дети, которые раньше просто погибали в родах.

Способствует и питание более калорийной пищей, что организм воспринимает как отсутствие голода и уходит в рост.

«Также сейчас часто в продукты добавляются гормоны, какие-то добавки, к тому же они добавляются в питание для крупного рогатого скота и птиц, а оттуда они попадают в мясо, яйца и молочку, которую мы едим. Помимо этого, в сельском хозяйстве используются технологии селекции и генной модификации.

Все это наслаивается на изменение каких-то метаболических процессов в организме человека, которые и ведут к тому, что рост и размер тела увеличиваются», — объясняет Киселева.