Цифровая вера: можно ли ставить свечи онлайн и пользоваться телефоном при богослужении

В эпоху цифровых технологий даже религиозные обряды частично переходят в онлайн-формат. Сегодня в интернете можно заказать молитву, подать записку и даже «поставить свечку» за здравие или за упокой, не выходя из дома.

У многих верующих возникает вопрос: имеет ли такая форма смысл и «работает» ли онлайн-свеча так же, как поставленная в храме? Как к этому относится Русская православная церковь? Допустимо ли молиться с телефона, ставить свечи и исповедоваться онлайн с точки зрения веры и что на самом деле имеет решающее значение?

Своим мнением поделился эксклюзивно с 5-tv.ru поделился руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Цифровые технологии и вера — как к этому относится церковь

Сергей Мальгавко/ТАСС

В церкви к цифровизации относятся с особой осторожностью — велик риск нарушить сакральное, священное пространство человека.

«Сами по себе технологии не имеют определенного негативного или позитивного измерения. Они применимы к нашим делам, которые могут быть плохими или хорошими», — считает священник.

Речь идет об обращении к устройствам как к инструменту, полезному для погружения в религиозные тонкости. Однако другое мнение у церкви насчет возможностей генерации искусственного интеллекта.

«Никогда и ничто не заменит живое общение человека с человеком и никогда не заменит священника роботом. Это абсолютно невозможно», — подчеркнул Волков.

Поставить свечу онлайн — есть ли в этом смысл

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Электроника упрощает многие тонкости церковного быта. Некоторые церкви собирают пожертвования онлайн — это пример использования технологий во благо.

Ничего предосудительного нет и в просьбе знакомого через мессенджер поставить свечку в определенном храме. Но есть один момент.

«На самом деле, здесь какой-то нужды прямо ставить свечи нет. Ведь что такое свеча? Это проявление нашей жертвы, какой-то особой чрезвычайной самостоятельной святыни в свече нет. Это просто воск или парафин с фитилем — не более того. Мы свечи используем и в быту», — объяснил священник.

Поэтому необходимости искать возможность поставить виртуальную свечу в Иерусалиме нет, больше пользы принесет реальная, собственноручно поставленная в ближайшем храме с молитвой.

Телефон на службе — можно ли использовать

Артем Геодакян/ТАСС

Православные службы часто бывают трудны для восприятия на слух, поэтому здесь использование смартфона будет уместно.

«В этом смысле как раз церковь поддерживает технологии. Очень много всего удобного сейчас стало для того, чтобы следить за богослужением, молиться», — сказал священник.

Бывает, что в храме плохая акустика, песнопения не очень разборчивы или в целом тяжело воспринимать церковнославянский язык. Для таких ситуаций даже разработаны специальные приложения, которые в конкретный день предоставляют возможность открыть текст нужного богослужения в русском переводе.

«Поэтому с телефоном на службе стоять можно. И даже, я бы сказал, нужно. Единственный небольшой нюанс состоит в том, что иногда это может вызывать неприятие, может быть, пожилых прихожан или отвлекать других людей», — подчеркнул священник.

Конечно, не стоит ставить яркость экрана на максимум или оставлять включенным звук уведомлений — уважение остальных на службе крайне важно.

Можно ли фотографировать в храме

Михаил Солунин/ТАСС

Касательно фотографирования храмового пространства действуют такие же правила, как и в любом другом общественном месте. Снимать иконы и соборное убранство можно, но тут не стоит забывать о деликатности и уважении к тем, кто находится рядом.

«На любой службе без благословения фотографировать не стоит, потому что обычно в храмах на службах снимают только те люди, которых просят это делать для церковных нужд. Вот так просто прихожане обычно не фотографируют», — уточнил священник.

Так и с записями проповеди. Если цель — поделиться с близкими, переслушать и еще раз пропустить через себя — тут одни плюсы. Но только не в случае, если речь священника не была обращена к узкому кругу людей.

«Если священник сказал личное, делать это достоянием общественности оказывается чем-то не очень хорошим. Даже скандалы возникают, когда священник заявил что-нибудь странное. Это не очень правильно. Конечно, священнику нужно быть осмотрительным, но и прихожанам тоже особенно не использовать средства связи для таких вещей», — посоветовал священник.

Онлайн-трансляции служб

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Церковь настаивает, что общение человека с Богом на службе может происходить только вживую.

«Здесь никакой замены на цифровые аналоги быть не может. Вместе с этим современные возможности, конечно, совершенно замечательные. И мы можем порадоваться тому, как совершаются богослужения в самых далеких частях мира, включив интернет-трансляции», — убежден Волков.

Богослужения на большие церковные праздники регулярно транслируются на православных каналах. Просмотр этих служб и прослушивание проповедей позволяют верующим почувствовать свою причастность к происходящему. Однако они не могут полностью заменить личное участие.

«Бывает так, что человек, например, заболевает и не может в воскресенье пойти в храм. <…> Ну ничего страшного, выздоровеет, на следующей неделе пойдет уже в храм вживую. <…> Бывает так, что, скажем, человек — инвалид, лежит дома, не может встать с кровати совсем никогда. И, конечно, это самое лучшее, что может быть, — включить в воскресенье, в другой день или в праздник службу и посмотреть, утешиться, помолиться вместе. Это для такого рода ситуаций и делается», — уточнил священник.

Но для обыкновенного, зрелого и здорового человека онлайн трансляции не должны становиться легкой, «диванной» заменой личному участию в богослужении.

Исповедь по телефону

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Исповедь как таинство происходит только вживую. Исключение — особенные ситуации, в которых такие «созвоны» могут быть разрешены по личному решению священников.

«Всякое бывает. Исповедь теоретически, наверное, может произойти и по телефону в случае объективной невозможности человека присутствовать в храме по состоянию здоровья: он через полчаса умрет, находится в больнице или дома, до него священник не успевает доехать и по телефону принимает исповедь», — поделился Волков.

Но в обычной жизни по телефону к священнику можно обращаться за обычным советом или консультацией. В этом случае допустимы и переписки в любых мессенджерах.

Молитва перед иконой на экране телефона

Максим Богодвид/РИА Новости

Интернет позволяет превратить экран телефона в маленький переносной иконостас.

«Я не могу здесь усматривать чего-то в корне неправильного, но все же надо понимать, что это временная история, которая может быть применима в определенных обстоятельствах нашей жизни», — поделился священник.

Скверного и нечистого в любых технологиях с точки зрения церкви нет, ведь это плоды дел рук человека. Люди прогрессируют, под новое время подстраиваются и реалии церковного быта.

