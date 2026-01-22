Секрет нутрициолога: 4 рецепта вкусного завтрака, после которого перекусы не нужны

Завтрак не менее важный прием пищи, чем обед или ужин. Поэтому он просто обязан быть не только вкусным, но и питательным, а также сбалансированным по белкам, углеводам и жирам.

Четырьмя рецептами питательных и вкусных завтраков с 5-tv.ru поделилась нутрициолог Ольга Титова.

Каким должен быть завтрак

Представьте, что тело — это автомобиль, которому предстоит долгий путь, как минимум на полдня. Завтрак — это топливо на первой заправке. Он задает тон всему дню, но утром каждая минута на счету.

«Знаете, я часто провожу аналогию с самим словом „завтрак“. Оно говорит само за себя: „завтра“, то есть то, что осталось на завтра. Например, с ужина остаются запеченные овощи, рагу, запеченная рыба/птица, домашний паштет, отварная крупа. По сути, это „остатки“ пищи, которые легко могут стать частью сбалансированного завтрака», — объясняет эксперт.

В завтрак обязательно включать:

Белок — важный макронутриент. Зимой дополнительно он важен еще и для термогенеза. Белок дает нам энергию, молодость, плотность тканей и сияющую кожу, поддерживает стабильный уровень энергии, дает сытость и снижает риск резкого скачка сахара в крови. Важно чередовать на неделе разные виды белка — и растительный, и животный. Примеры: яйца / тофу / хумус / чечевица / субпродукты и паштет на их основе / приготовленная рыба / запеченное нежирное белое мясо кролика/птицы / морепродукты.

Жиры дополняют сытость, энергию, способствуют лучшей работе желудочно-кишечного тракта, помогают в усвоении витаминов и снижают тягу к сладкому. Примеры: сыродавленные или холодного отжима масла, гхи, орехи и семена в небольшом количестве к теплому завтраку, авокадо, желток яиц, рыба;

Клетчатка и медленные углеводы на завтрак обеспечивают качественную работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют стул, дают стабильный уровень энергии, продлевают чувство насыщения, что позволяет контролировать аппетит без желания перекусить через час после завтрака. Содержатся в продуктах растительного происхождения: разные овощи, бобовые, ягоды, зелень, сухофрукты, цельные виды круп и злаков, орехи, семена.

Рецепт первый: омлет или другие варианты с яйцами

Фото: 5-tv.ru

Быстро, просто и вкусно.

Нужно взбить одно-два яйца, добавить специи и соль по вкусу. Добавить зелень и вылить на сковородку, накрыть крышкой. Дополнить омлет обязательно разными овощами. Зимой следует отдавать предпочтение именно приготовленным сезонным овощам (морковь, стручковая фасоль, томаты, цветная, брокколи, морковь, другие овощи и зелень из заморозки).

Дополнить можно отварной горячей крупой или цельнозерновым хлебом.

Рецепт второй: тофники

Фото: 5-tv.ru

Это растительный вариант белка, в составе которого уже присутствует клетчатка.

Ингредиенты на шесть-семь штук:

220-240 граммов тофу;

Полторы-две столовые ложки (50-60 граммов) муки на выбор — цельнозерновая/бурого риса/миндальная/ячменная);

Две столовые ложки сока лимона;

Горсть изюма или смесь сухофруктов (придают сладость и дополнительный источник клетчатки);

Специи: молотый зеленый кардамон пара щепоток, корица и куркума по паре щепоток;

Горсть шпината (он не дает вкуса, а пользу для здоровья привнесет);

Ягоды замороженные — для соуса;

Мед по вкусу.

Приготовление:

Тофу разламываем на куски в миске, добавляем сок лимона и измельчаем все блендером в однородную массу; Добавляем муку, специи, сухофрукты, нарезанный шпинат и хорошо перемешиваем; Формируем тофники влажными руками; Обжариваем их на сухой сковороде или с добавлением небольшого количества масла. Готовим на медленном огне, можно накрывать крышкой; Как сделать ягодный соус: согреваем ягоды в ковше/сотейнике, добавляем специи (кардамон, корицу), можно подавить все ложкой или толкушкой, чтобы ягоды пустили сок. Снимаем ягоды с плиты, даем им минуту остыть и добавляем мед по вкусу, особенно если ягоды кислые. Также по желанию в ягодный соус можно добавить молотые семена льна или чиа.

Рецепт третий: паштет из печени птицы

Фото: 5-tv.ru

Его легко приготовить накануне и утром дополнить горячий завтрак. Паштет можно сочетать с теплыми овощами и отварной крупой, либо намазывать на теплый хлеб, предварительно подсушенный в тостере или на сковородке. А его смазать маслом, и на паштет добавить зерна граната, теплый ягодный соус или теплый шпинат.

Ингредиенты:

Куриная печень 250-300 граммов;

Цукини или кабачок 200 граммов;

Одна луковица репчатого лука;

Одна морковь;

Специи: две горошины душистого перца, лавровый лист, итальянские или прованские травы, кориандр — по две щепотки, соль по вкусу.

Приготовление:

Печень тщательно промываем и очищаем от желчных протоков, если они есть; Лук, цукини и морковь нарезаем кубиками; Пассируем лук и морковь пять минут, добавляя небольшое количество оливкового масла или гхи. Важно притушивать или томить их под крышкой, а не жарить на высокой температуре; Добавляем к овощам все специи, кроме лаврового листа; Добавляем печень и тушим под крышкой 10 минут; Добавляем нарезанный цукини или кабачок, лавровый лист и тушим до мягкости. Должен выделиться сок от цукини. Если прилипает к сковороде — добавляем воду; Солим, хорошо перемешиваем овощи и печень; Измельчаем блендером до консистенции паштета.

Рецепт четвертый: хумус из нута

Фото: 5-tv.ru

Хумус — это отличный источник белка, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Бобовые в виде паштета легче перевариваются, содержат клетчатку, витамины и минералы.

Ингредиенты:

Одна кружка отварного нута / маша / чечевицы;

Один зубчик чеснока;

Одна запеченная морковь или свекла (по желанию);

Одна столовых ложки кунжутного урбеча;

Две-три столовых ложки сока лимона (по вкусу);

Специи: щепотка черного перца, треть чайной ложки зиры, треть чайной ложки семян кориандра.

Приготовление:

Отправляем в блендер все ингредиенты, взбиваем до состояния паштета. Для нужной консистенции нужно добавить аквафабу (жидкость от бобовых) или кипяченую воду; Обязательно нужно пробовать все на вкус, дополнять по вкусу специи, сок лимона и соль.

На завтрак к хумусу можно добавить теплые овощи, гречку или другую крупу — сытный, питательный завтрак готов! Также хумус можно намазывать на бутерброд. Выбирайте вкусный и удобный для себя вариант.