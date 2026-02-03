От кокошника до пояса-кушака: как одеваться в русском стиле и выглядеть современно

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева Эксклюзив 35 0

Модницы все чаще хотят добавить в свои образы элементы народного стиля. Стилист рассказала, как гармонично внедрить их в современный гардероб, чтобы это не выглядело слишком вычурно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Уже несколько сезонов русский стиль остается на пике популярности. От нашумевших фотографий в шубах с бутербродами с красной икрой до созданных нейросетью обращенных в Снегурочек девушек в кокошниках — интерес к отечественной культуре только растет. Его усиливают тренды на фольклор, ручной труд и ностальгические мотивы.

Эксклюзивно 5-tv.ru стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова рассказала, как внедрить эстетику русского стиля в свой гардероб и при этом выглядеть актуально в повседневной жизни.

Русский стиль: аксессуары и украшения

5-tv.ru

Тем, кто только начинает знакомство с русским стилем, модные эксперты советуют стартовать с аксессуаров. Это позволит органично вписать этнические элементы в повседневный гардероб и избежать эффекта карнавального костюма.

«Конечно, первая ассоциация — это кокошник, традиционный русский головной убор. Сейчас существует большое разнообразие вариантов, но чтобы образ не выглядел слишком костюмным, можно выбрать лаконичную минималистичную модель, напоминающую объемный ободок», — отмечает эксперт.

Ювелирные украшения играют важную роль в создании русского образа. Роскошные бусы, многослойные композиции из жемчуга, изделия с натуральными камнями и традиционные подвески становятся изысканными акцентами в современном гардеробе.

Кружевное мастерство, которым славилась Российская империя, находит отражение в современных нарядах. Ажурные манжеты, кружевные вставки и съемные воротники добавляют образу утонченности и национального колорита.

Пояс-кушак становится важным элементом стилизации. Текстильный пояс с традиционным орнаментом и декоративными кисточками помогает подчеркнуть талию и добавить образу этнические нотки.

Русский стиль: силуэт и принт

5-tv.ru

Силуэт традиционного женского костюма отличается особым характером благодаря длинным объемным юбкам и пышным рукавам. Эти элементы прекрасно вписываются в современные модные тенденции.

Например, можно выбрать юбку фасона «баллон» или верх с акцентными плечами и рукавами — будь то рубашка, жакет или кардиган.

«Существует и современная адаптация одежды с традиционным рисунком, напоминающим росписи Гжели, Хохломы или Палеха», — объясняет стилист.

Однако важно грамотно сочетать такие элементы с другими предметами гардероба, чтобы избежать излишней фольклорности. Лучше всего традиционные мотивы смотрятся в компании лаконичных базовых вещей. Это позволяет создать гармоничный образ, в котором старинные узоры и современные силуэты дополняют друг друга.

Русский стиль: платки и шали

5-tv.ru

Платок — еще один неотъемлемый элемент русского стиля, который легко интегрируется в современные образы. Этот аксессуар представлен в различных интерпретациях: от утонченного павловопосадского платка до изысканной ажурной пуховой шали. Оба варианта прекрасно дополняют как традиционные, так и современные наряды.

Например, можно элегантно накинуть платок на одно плечо и закрепить его поясом или оригинально повязать вокруг талии.

Русский стиль: изделия из меха

5-tv.ru

Мех также является неотъемлемым символом русской культуры.

«Сегодня он вновь на пике популярности: шубы, шапки, варежки, муфты, воротники и меховая отделка. Все это помогает сделать образ трендовым и подчеркнуть отсылку к русскому стилю», — отмечает стилист.

Меховые детали прекрасно сочетаются как с классическими, так и с современными предметами гардероба. Они могут стать центральным акцентом образа или изящным дополнением к общему ансамблю.

Особенно эффектно смотрятся меховые элементы в вечерних нарядах, но и в повседневном гардеробе они находят свое достойное место.

Русский стиль: современное прочтение

5-tv.ru

Для тех, кто желает постепенно добавить элементы русского стиля в нынешнюю моду, есть современное переосмысление русской эстетики. Можно начать с более легких способов внедрения национального колорита в гардероб — например, выбрать футболку или свитшот с характерным этническим принтом.

Аксессуары тоже станут отличным решением для тех, кто хочет деликатно ввести русские мотивы в свой образ. Это могут быть необычные сумки в форме матрешки, оригинальные кулоны, броши с национальной символикой или одежда с декоративными этническими рисунками.

Главное — соблюдать баланс и чувство меры при внедрении национальных мотивов в современный гардероб.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео