В последние месяцы 2025 года в соцсетях появился тренд «филяй-филяй» — в нем под песню Vielleicht Vielleicht на рейве танцевал полуобнаженный немец Самюэль Домен (кстати, внешне очень похожий на нашего Егора Крида). По итогу этот тренд подхватили и «качки» российского, так сказать, производства, а Дмитрий Маликов даже записал гимн Филяйска.

С чего начался тренд «филяй-филяй»

Сейчас многие СМИ пишут, что тренд начался с Самюэля. Но это не совсем так: еще в 2024 году немецкий рейвер публиковал множество рилсов, на которых днем он вел здоровый образ жизни, а ночью колбасился на рейве, в 2025-м — в том числе и под этот трек.

Домен в это время совсем не пластично танцевал на камеру дома, и, кстати, с совершенно чистым телом. Однако со временем он начал обрастать татуировками, мускулатурой и слегка развил пластику движений. А потом оказался замечен российской женской аудиторией.

Увидев его успех, русские мужчины возмутились и решили показать, что они ничуть не хуже. И так Instagram* заполонили видео под Vielleicht, Vielleicht… Все мужчины были полуобнаженными, кто-то танцевал в бане, кто-то дома, кто-то на заснеженной улице — в общем, кто во что горазд.

Однако большинству женщин такое не слишком «зашло»: якобы Самюэль, которого они звали Семеном, заигрывал с ними, а вот русские мужчины «заигрывают» уже с самим Самюэлем, пытаясь показать свою мускулистость, что они ничуть не хуже. Только NILETTO удалось повторить успех немецкого блогера.

Это, кстати, запустило еще один тренд, но уже юмористических видео: там парни включали Vielleicht, Vielleicht и смотрели на реакцию своих девушек — повернется на знакомый звук или нет? А девушки, в свою очередь, делали комичные видео примерно на ту же тему, упоминая в них своих парней и мужей, которые уже начали что-то подозревать, так как эта песня слишком часто звучит из их смартфонов.

Почему все отвернулись от Самюэля

Однако слава Домена длилась недолго. Тренд привел к нему порядка 800 тысяч подписчиков, немалая их часть — русские женщины. Они охотно и ярко поддерживали танцующего, в том числе под русские песни, немца, обменивались в комментариях шутками.

Однако в какой-то момент Самюэль попросил писать их на английском языке, так как русского он не знает. И потому не понимает немалую часть комментариев, которые не поддаются функции автоперевода.

Какие-то подписчицы одобрили его политику, но большая часть все же возмутилась таким жестким правилам. Тем более что Самюэль начал удалять какие-то русские комментарии…

«Невозможно писать все комментарии на английском, потому что на другом языке мы не можем шутить и веселиться. Писать, насколько ты привлекателен и крут, — слишком скучно», — укорила Домена одна из подписчиц.

«Но это моя страница, и я хочу понимать, что написано в моих комментариях. Автоперевод не всегда возможен или выдает бессмыслицу. Поэтому мне комфортен английский», — категорично отрезал блогер.

Окончательно женщины обиделись, когда появился ролик под трек «Светлана» — и есть за что. Ведь исполнитель буквально оскорбляет героиню своей песни и называет ее путаной.

Как аудитория Семена ушла к Мише и Ване

К счастью для русскоязычных фанаток, им были рады два других блогера, иногда танцующих на видео вместе с Самюэлем: Янник Хилл и Майк Миколайчик.

Изначально фанатки Самюэля их игнорировали: парни были не настолько смазливы (и откуда эта мода на любовь к женоподобной мужской красоте?..), да и на видеороликах часто стояли за Доменом. Однако, в отличие от него, ребята просекли силу поддержки русских женщин.

Майк (которого прозвали Мишей, что ему настолько понравилось, что он даже в профиле через слеш указал оба «своих» имени) записывал обращения на ломанном русском, вместе с Янником (его прозвали Ваней) танцевал под «Катюшу», «Матушку-землю» и другие русские песни.

По итогу блогеры буквально купаются во внимании русскоязычного фан-сообщества. Более того, парни даже решили приехать в Россию!

В своих русскоязычных Telegram-каналах они сообщили, что 13 марта собираются устроить клубную вечеринку в Москве, а также мероприятие с сессией вопросов и ответов — примерно 9 или 12 марта.

Также они хотят приехать и в Санкт-Петербург, но точной даты пока нет. О присутствии Самюэля на этих вечеринках информации пока нет.

«Самое важное для меня — не разочаровать вас. Мне невероятно важно сделать что-то, что принесет вам радость, чтобы у вас было ощущение: „Да, это действительно того стоило“. Чтобы мы все ушли с этого вечера с улыбкой. Именно ради этого я все и делаю», — подчеркнул Майк в своем блоге.

Дмитрий Маликов и гимн Филяйска

Неожиданно на «сцену» тренда выступил наш артист. А точнее — Дмитрий Маликов, которого в России любит молодая аудитория. Дмитрий сыграл Vielleicht, Vielleicht на пианино, а также выпустил гимн Филяйска.

«Ребята просто молодцы. Я всегда открыт к предложениям от творческих личностей, если у нас совпадают ценности и взгляд на то, какие смыслы должен нести тренд!

А также для меня настоящими звездочками (именно звездочками, в Филяйске поймут :)) этого тренда остаются девушки — есть мысли сделать видео и с ними. Они могут, к примеру, выкладывать ролики, которые я соберу в единое видео и опубликую у себя. И песню им посвятить готов! Посмотрим. Меня действительно вдохновляет такое сообщество наших девчонок. Умницы!» — заявил артист в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Дмитрий Маликов в принципе известен своей любовью к молодежным трендам и коллаборациями с популярными молодыми музыкантами.

«Текущий тренд глубже, чем кажется: на деле он о наших девушках — удивительно сильных, умных, красивых, сплоченных. О девушках, которыми я восхищался еще до того, как это стало, как сейчас говорят, мейнстримом. О девушках, которые обладают таким чувством юмора, уровнем иронии, энергетики, что способны даже образовать свой город Филяйск с субкультурой, атмосферой. И, наконец, о девушках, которые в интернете способны создать пространство уюта, любви, тепла, уважения, тотальной искренности, без которой невозможно так сплотиться. Сообщество образовалось стихийно, но сделали они это настолько красиво, что я восхищен», — с улыбкой признался исполнитель.

Также Маликов подчеркнул, что сейчас аудитория глубже узнала ребят-«филяев» как личностей, и они действительно очень добрые и открытые. А на вопрос об участии в новых трендах в шутку признался, что не отказался бы от тренда на самого себя.

«Думаю, #трендНаМаликова впереди. А серьезно, очень нравятся именно добрые тренды. Я и сам умиляюсь, когда вижу, как молодежь демонстрирует, что она порой мудрее и добрее нас!

Тренд на поддержку, тренд на добро, тренд на семью. Тренд на классическую музыку, опять же. У меня есть целый проект об этом — PianomaniЯ. Сейчас активно набирает актуальность и новую аудиторию. Потому как среди нас много, как молодежь говорит, тревожников. Для них это способ получить спокойствие, безопасность. Вот такой новый вид медитации. И это будет лишь нарастать, как тренд.

Ну и, конечно, все современные технологии (ИИ и прочие) мы тоже научимся, как мне видится, использовать во благо, чтобы через них создавать добрые тренды. Вопрос лишь в том, в чьих руках новые инструменты будут оказываться. Так что и такие тренды я жду», — отметил артист.

