С чего начать подготовку к свадьбе: главные ошибки при организации торжества

«С чего начать подготовку к свадьбе?» — именно этот вопрос возникает в первой голове у каждой девушки, когда та получает предложение руки и сердца.

В голове мелькают мысли о том, какую еду подать на стол, как рассадить родственников, которые не ладят друг с другом, и какие конкурсы организовать для гостей. И самое главное — встанет это в копеечку или отобьется за счет денежных подарков.

Эксклюзивно 5-tv.ru ведущая свадебных мероприятий Юлия Арапова рассказала, как правильно выстроить план-график для подготовки к свадьбе.

С чего начать подготовку к свадьбе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прежде чем искать фотографа и ведущего, необходимо определиться со списком гостей. Именно от количества приглашенных зависит формат и концепция самой свадьбы. Тогда жених с невестой смогут из меньшего количества вариантов, сами или с помощью организатора, определить, что же воплотят в жизнь.

Не менее важно: банкетный зал тоже можно будет рассмотреть только после строгого подсчета гостей. Место проведения, кстати, всегда самый затратный пункт.

Конечно же, нельзя без внимания оставлять и дату проведения свадебного торжества. Ключевую роль в ценнике любых услуг будет играть именно сезон. Эксперт отмечает, что самый желанный среди молодоженов — летний период, так как все хотят запечатлеть это событие под лучами солнца на улице, в лесу или около водоема.

Но поздняя весна и ранняя осень тоже довольно популярны. Также некоторые могут организовать праздник и в «занятой» декабрь. Стоит отметить, что в первый месяц зимы цена на услуги будут почти такие же, как и летом, из-за большого количества корпоративов.

«Также я бы отметила месяц декабрь, особенно его вторую половину, когда все организуют и компании стремятся отметить накануне новогодние корпоративы, некоторые ведущие фотографы и декораторы, а иногда даже и банкет, и площадки поднимают стоимость своих услуг в два и три раза», — уточняет специалист.

Когда играть свадьбу дешевле всего

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если провести небольшие вычисления, то можно понять: самыми бюджетными месяцами для празднования свадьбы будут январь, февраль, март, апрель, а также октябрь и ноябрь.

«В это время многие свадебные специалисты готовы сделать хорошие скидки на свои услуги», — открывает секрет ведущая свадеб.

Главные ошибки при организации свадьбы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также Юлия Арапова выделила ТОП-3 ошибки, которые совершают будущие супруги при планировании бюджета на свадьбу:

1. Жених и невеста не знают, сколько средств могут или хотят вложить в свадьбу.

После того, как подсчет родственников и друзей окончен, следует рассчитать размер имеющихся финансов для свадебного дня. Ведь определять, что дорого для молодоженов, а на чем стоит сэкономить, невозможно, пока нет точной суммы.

Если даже этой суммы нет на руках физически, а они только в планах на заработок, их все равно стоит привести к общему знаменателю.

«Посоветуйтесь, обсудите и установите минимальную и максимальную границы того бюджета, который вы можете себе позволить. Исходя из этого, уже планируйте свой свадебный день и подбирайте нужную площадку, специалистов», — рассказывает эксперт.

2. Импульсивные покупки.

Свадебные покупки и решения, принятые под влиянием эмоций, часто становятся ошибкой. Вещи, купленные в плохом настроении, из-за красивой упаковки или сомнительной необходимости, без четкого плана использования, оказываются выброшенными.

Деньги тратятся впустую, а свадебный бюджет только растет. Но не только маленькие покупки могут стать импульсивными, это даже выбор одежды для торжества.

«Например, невеста приобрела свадебное платье, а потом решила, что у нее будет свадьба в определенном стиле, с определенной концепцией. И это свадебное платье не подходит к той самой истории, которую она придумала и согласовала со свадебным декоратором», — объясняет эксперт.

3. Нет резервного фонда свадьбы.

Свадьба — это событие, которое часто сопровождается непредвиденными расходами. Определить бюджет — это только начало. Для успешного проведения мероприятия и спокойного отдыха важно заранее позаботиться о финансовой безопасности.

Особенно важно иметь достаточно денег. В теории это просто, но на практике потребуется немало усилий, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

«К той смете, которые вы определили для себя, добавлять смело 10-20% на те самые непредвиденные свадебные расходы», — поясняет ведущая свадебных мероприятий.

Как бюджетно организовать свадьбу

ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Самый бюджетный вариант празднования, включающий банкет и основные услуги специалистов, в 2026 году будет начинаться от 500 до 700 тысяч рублей в московском регионе.

В эту сумму, как правило, входят: аренда не самой престижной площадки, услуги фотографа и ведущего начального уровня, минимальный декор и фуршетное или банкетное меню эконом-класса.

Важный пункт для бюджетирования: если вы планируете собрать сильную команду из фотографа, видеографа, ведущего и визажиста, то на оплату их работы нужно закладывать значительную часть средств.

Банкет остается самой весомой статьей расходов. Средний чек на одного гостя в московском регионе и других крупных городах начинается от 7–8 тысяч рублей. Важно уточнять, входит ли в эту стоимость алкоголь — часто эти напитки считаются отдельно и могут существенно увеличить итоговую сумму.

И, наконец, премиум-сегмент не имеет верхней границы. Эксклюзивные локации, звездные ведущие, дизайнерские платья и декор, гастрономические шедевры от знаменитых шеф-поваров — такая свадьба может стартовать от десяти миллионов рублей.

«Если мы говорим про свадебный банкет, то здесь чек начинается от семи до восьми тысяч рублей (на человека — Прим. ред.). Без учета алкогольных напитков», — поделилась эксперт.

Подготовка к свадьбе — это не гонка за идеалом из глянца, а создание собственной, уникальной истории. Начинайте с главного — с понимания, для кого и зачем вы это делаете. Четкое планирование, разумный бюджет, внимательный выбор команды и проработка деталей помогут не утонуть в организационной рутине.

