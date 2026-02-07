Разрыв желудка: чем опасен жидкий азот в еде и напитках

Что будет, если жидкий азот окажется в организме человека? Правда ли, что модная эффектная дымка в бокале превращает внутренние органы в хрупкое стекло? И можно ли вообще использовать в кулинарии жидкий азот? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Зачем нужен жидкий азот в кулинарии

www.globallookpress.com/Moritz Vennemann

Один глоток из праздничного бокала — и желудок буквально разрывается на части. Это не сцена из хоррора, а реальный финал обычного корпоратива.

В Москве шеф-повар кулинарной студии решил удивить гостей и приготовил им эффектные коктейли с жидким азотом.

На кадрах видно, как мужчине за секунду становится плохо, он хватается за живот, на лице ужас. Позже его увезут в реанимацию.

Жидкий азот сегодня используется везде: от охлаждения мощных серверов до крио-шоу на детских праздниках. Но за красивым паром скрывается смертельная опасность. Которую повара высокой кухни поставили себе на службу.

«Жидкий азот — это и криогенная резка, и глубокая заморозка материалов, охлаждение компьютерных процессоров. Но сегодня с помощью жидкого азота мы будем готовить», — говорит ведущий Роман Перелыгин.

Жидкий азот помогает шеф-поварам создавать не только невероятные текстуры, но и вызывать вау-эффект у гостей.

Роман Перелыгин вместе с кулинаром сотворили шедевр.

«Роман, давайте сначала устроим небольшое волшебство. Нальем жидкий азот в эту мисочку железную», — говорит бренд-шеф Алексей Григорьев.

Чтобы с помощью жидкого азота приготовить мороженое, понадобится всего несколько составляющих:

Главное — дать азоту полностью испариться. Работа повара в этот момент напоминает действия сапера: жидкого газа нужно ровно столько, чтобы охладить массу, но не оставить ни одной капли опасного реагента в блюде.

И вот наконец десерт готов. Никаких дымов, зато абсолютно безопасно. Температура на выходе — комфортные минус четыре градуса.

«Наше мороженое готово. Консистенция правильная. Комков замороженных нет», — описывает кулинар.

Если вы решили удивить ваших гостей крио-шоу, помните, что ответственность за его безопасность всегда лежит на том, кто его проводит.

Какой вред наносит жидкий азот организму

© РИА Новости/Александр Кряжев

Почему эксперименты с азотом часто заканчиваются в больнице?

«Ощущения после этого коктейля, вот когда выходишь на мороз, минус 30, и облизал железяку», — указывает героиня Екатерина Уколова.

Дочь Екатерины тоже чуть не стала жертвой жидкого азота, после того как съела на детском празднике десерт «Дыхание дракона». Судя по видео, азот в нем еще кипит.

«Когда жидкий азот попадает к нам в желудок, то он там начинает нагреваться, испаряться и при этом увеличится в объеме до 700 раз», — поясняет ведущий научного шоу Евгений Минов.

Чтобы наглядно продемонстрировать эффект, программа отправилась в лабораторию. Вместо человеческого желудка эксперты взяли надувной шарик.

«Если как раз примерно плюс 36, он попадает и начинает нагреваться еще больше», — объясняет специалист.

А что будет, если жидкий азот попадает, например, на палец?

«Может быть обморожение четвертой стадии, которое приведет к потере сегмента какой-то конечности или глубоким некрозом», — предупреждает хирург, кандидат медицинских наук Ольга Коновалова.

Убедиться в опасности поможет обычная роза. Ее опускают на несколько секунд в жидкий азот.

«Посмотрите, что с ней произошло после того, как она полежала считанные секунды в жидком азоте. Разбилось как стекло», — комментирует Минов.

Почему же тогда на видео в интернете люди спокойно льют азот на руки и остаются целыми? Секрет в «эффекте Лейденфроста». На доли секунды вокруг кожи образуется паровая подушка, которая не дает жидкости коснуться тела.

В случае с жидким азотом безопасное время — не больше секунды. Важно также помнить, что «подушка» исчезнет мгновенно, если на руке будет кольцо, часы или край рукава. Тогда металл прилипнет к коже намертво.

Кто возместит нанесенный жидким азотом здоровью

© РИА Новости/Александр Кряжев

«Вред возмещается лицом, который оказывает эти работы и услуги. Это может быть как организаторы каких-либо мероприятий, так и их работники», — уточняет юрист.

Жидкий азот — это эффектно, но смертельно опасно. Если в баре вам подают напиток, от которого идет густой пар — не торопитесь. Дайте «дракону» выдохнуть весь холод.

Подождите, пока туман рассеется, а жидкость перестанет бурлить. Ведь разница между гастрономическим восторгом и экстренной операцией всего пара минут терпения.