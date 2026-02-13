Фатальный засор: что нельзя смывать в унитаз ни при каких условиях

Осадки в виде нечистот и встреча с настоящим канализационным монстром. Что лучше никогда не выливать и не выбрасывать в унитаз? Ответ на этот и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Кто может вылезти из туалета дома

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В Санкт-Петербурге неизвестные смыли в канализацию живого котенка. Жильцы многоквартирного дома услышали из унитаза жалобный писк и вытащили перепуганного малыша, который чудом остался жив и не захлебнулся.

А другие обитатели канализационных труб захлебнуться не боятся. Змеи могут заползти в коммуникации, когда преследуют добычу, чаще всего крыс или мышей.

И случается это не только в экзотических странах. Рептилию обнаружили у себя в унитазе жители Краснодарского края.

Шанс найти в канализации змею в России один на миллион. Куда опаснее — засоры, которые могут похоронить ваш ремонт.

Ведущий Филипп Курочкин составил рейтинг самых опасных «подарков» для труб. Это пищевые отходы, чайная заварка и кошачий наполнитель.

Что нельзя смывать в унитаз

© РИА Новости/Виталий Белоусов

Для эксперимента пробуется смыть их в канализацию, чтобы посмотреть, что случится с трубами.

«И начнем наш эксперимент с борща. Берем кастрюльку с борщом, который когда-то был вкусный, а сейчас немножко уже испортился, и мы, естественно, выливаем его в унитаз», — говорит Курочкин.

Несмотря на все уклоны макета, который сделан по нормативам, суп до конца не стекает. Остатки пищи застревают внутри.

Что будет, если отправить в канализацию наполнитель для кошачьего туалета?

«Мы видим, что на первом же изгибе этот наполнитель полностью заполнил собой всю трубу», — комментирует испытатель.

Мгновенный засор, из-за которого эксперимент придется прекратить. Труба забилась намертво.

«И самое страшное, что прочистить это все достаточно сложно», — заявляет он.

Можно ли смывать туалетную бумагу в унитаз

www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Чаще всего в унитаз смывают туалетную бумагу. Она растворяется в воде, говорят эксперты.

А вот втулка от нее — нет. Она сделана из плотного картона. Но все помнят ту самую, из телевизионной рекламы, и по привычке продолжают бросать ее в канализацию.

«Опустим нашу втулку в воду и также перемешаем», — начинает проверку кандидат химических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Подзорова.

Картон ожидаемо не растворился и угрожает засором.

Но еще страшнее новомодная влажная туалетная бумага.

«Это искусственный материал, который в окружающей среде вообще не разлагается», — рассказывает эксперт.

Монстры из влажных салфеток, которые коммунальщики по всему миру достают из канализаций, выглядят пугающе.

«При монтированной стыковочной канализации, при выводе на сам унитаз, на ванный смеситель, так называемый стек, не должно быть 90 градусов. В противном случае происходит скапливание каких-то бумажных элементов, которые спускаются. Вода плохо уходит. Если засорение не убирать и оставить это без внимания, то труба трескается, лопается, происходит течь», — объясняет сантехник Дмитрий Гавриков.

В случае, когда при монтаже труб была нарушена технология, нерастворимый мусор цепляется за стыки. Дальше — цепная реакция: засор создает давление, которое пластик просто не выдерживает.

«Присоединились все основные грязевые элементы, которые были в канализации. Таким образом, ее разорвало прямо внутри», — добавляет специалист.

При засоре канализации нужно немедленно прекратить слив воды. Если стоки поднимаются сами, надо позвонить в аварийную службу — скорее всего, забит общедомовой стояк.

При локальном засоре следует попробовать использовать вантуз: плотно прижать его к сливу и сделать пять-десять резких толчков.

Химические средства эффективны только при слабом оттоке, в стоячей воде они бесполезны. Если механическая чистка не помогла в течение 15 минут, надо вызвать профессионального сантехника.

Что выбрать — септик или современные автономные канализации

www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

У владельцев частных домов — свои заботы.

«Если взять септики, то они в неподходящий момент могут переполниться, соответственно, нужна ассенизаторская машина», — говорит руководитель монтажного отдела Виктор Козлитин.

Современные технологии позволяют забыть про цистерну, которая должна периодически откачивать отходы жизнедеятельности с участка. Автономная канализация превращает их в чистую воду.

«Там стоит мелкопузырчатая аэратор, который перебивает эти стоки, то есть фекалии, будем говорить, до мелких частиц. После чего она за счет насоса аэролифта переходит во вторичную камеру, в аэротэнк», — поясняет знаток.

Вода, которая получится на выходе, будет, конечно, не питьевая, но для того, чтобы поливать огород, вполне сгодится. А главное — никакого запаха.