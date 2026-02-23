Яд, укол против пота и мигрени или залог молодости? Косметолог развеяла мифы о ботоксе

В мире эстетической медицины мало процедур вызывают столько споров, сколько инъекции ботулотоксина. С одной стороны — миллионы довольных пациентов и десятилетия клинического применения. С другой — устойчивый ореол страхов: «это яд», «лицо станет маской», «мышцы атрофируются».

Где же правда? Как вещество, некогда изучавшееся в военных лабораториях, превратилось в must‑have современной косметологии? И почему, несмотря на обилие альтернатив, ботокс остается золотым стандартом коррекции мимических морщин?

Все секреты ботулинотерапии эксклюзивно для 5-tv.ru раскрыла Татьяна Степанова — врач-косметолог, дерматолог, руководитель сети клиник.

Что такое ботокс: история препарата

Фото: www.globallookpress.com / © Karl-Josef Hildenbrand

Вообще, «Ботокс» — это коммерческое название препарата. Есть разные препараты: «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин», «Лантокс», «Релатокс» и другие. Все это препараты на основе ботулотоксина типа A.

«Соответственно, у каждого из препаратов есть какой-то белковый комплекс, который обеспечивает ему стабилизацию. Но тем не менее действующее вещество — молекула ботулотоксина типа A — является одинаковым», — отметила эксперт.

Название происходит от бактерии Clostridium botulinum, которая вырабатывает этот токсин. Само слово «ботулизм» восходит к латинскому botulus — «колбаса», так как первые случаи отравления ботулизмом были связаны с употреблением зараженной колбасы.

В XVIII веке немецкий врач Юстинус Кернер впервые описал ботулизм и предположил, что токсин можно использовать в лечебных целях. Так «Ботокс» пришел в косметологию — из неврологии и офтальмологии, где лечили при помощи ботулотоксина спастические расстройства и косоглазие.

Затем врачи при таких инъекциях обратили внимание, что у них есть побочное явление в виде разглаживания мимических морщин. И с того самого момента ботулотоксин стали использовать в качестве препарата для эстетической медицины.

Кстати, в XX веке ботулотоксин привлекал внимание военных из-за своей чрезвычайной токсичности. Его рассматривали как потенциальный компонент биологического оружия. Исследования в этой области проводились в США, Великобритании и Канаде.

В 1975 году ботулотоксин типа А был принят на вооружение армии США под шифром XR. После 1985 года разработка и производство такого оружия были запрещены согласно конвенции ООН.

Как работает ботокс

Фото: www.legion-media.com/Pixel-shot

Главная задача ботокса — временно расслабить мимические мышцы, чтобы разгладить морщины и предотвратить появление новых.

Как это работает? В норме нервные окончания посылают сигналы к мышцам — те сокращаются, и на коже образуются заломы. Ботокс «перекрывает» этот сигнал: после инъекции мышца перестает активно двигаться, кожа над ней выравнивается.

Что происходит после процедуры:

Через три-пять дней заметны первые изменения: мимика становится мягче, кожа начинает разглаживаться;

Максимальный эффект от ботокса наступает примерно к 14-му дню: морщины заметно уменьшаются или исчезают;

Результат держится в среднем три-шесть месяцев. Потом мышечная активность постепенно восстанавливается, и процедуру можно повторить.

На какие зоны чаще всего делают инъекции:

Лоб (горизонтальные морщины);

Межбровье («морщина гнева»);

Уголки глаз («гусиные лапки»);

Спинка носа («кроличьи» морщинки);

Подбородок (чтобы убрать «апельсиновую корку» от гипертонуса мышцы);

Жевательные мышцы (для коррекции овала лица или при бруксизме);

Шея («кольца Венеры»);

Подмышки (при гипергидрозе — повышенной потливости).

Чего ботокс не делает:

Не заполняет морщины (как филлеры);

Не улучшает качество кожи (не увлажняет, не повышает упругость);

Не дает пожизненный эффект — все обратимо;

Не вызывает накопления токсина в организме.

От чего зависит результат:

Дозировка. Кому‑то достаточно десяти единиц ботокса в межбровье, кому‑то нужно 20 — все индивидуально;

Техника введения. Врач учитывает анатомию лица и силу мышц, чтобы избежать асимметрии или «маскообразного» вида;

Образ жизни. Активный метаболизм, частые сауны, интенсивные тренировки могут сократить длительность эффекта от ботокса;

Регулярность. При повторных процедурах мышцы «привыкают» к расслабленному состоянию, и морщины образуются медленнее.

Медицинские причины использования ботокса

Фото: www.legion-media.com/24K-Production

Кому нужно использовать ботулотоксин с точки зрения медицины? Ведь, по словам косметолога, ботокс является медицинским препаратом. Соответственно, у него есть как показания, так и противопоказания.

«Основными показаниями к ботулинотерапии являются спастические расстройства, мимическая активность, блефароспазм, гипергидроз, мигрени. Также еще есть офлейбопоказания, и, например, ботулотоксин мы можем использовать в комплексной терапии лечения розацеа», — рассказывает Степанова.

Также очень часто ботулотоксин используется для лечения бруксизма — это гипертонус жевательных мышц, из-за которого непроизвольно сжимается челюсть и человек, например, скрипит зубами во сне.

В такой ситуации ботулотоксин вводится непосредственно в жевательные мышцы, и здесь есть еще один положительный эстетический эффект.

После инъекции ботокса мышца из гипертонуса переходит в нормотонус, и, соответственно, ее объем уменьшается, лицо становится более заостренным, то есть уходит квадратность лица. Правда, по показаниям это делает невролог, а не косметолог, причем и детям тоже.

Обратная сторона лечения мигреней ботоксом

Фото: www.legion-media.com/© m3.

Чаще всего, если говорится про ботулинотерапию с эстетическими показаниями, то имеется в виду область межбровья, лба, «гусиных лапок», то есть морщин вокруг глаз.

«Парадокс заключается в том, что ботулотоксин используется для лечения мигрени. Но очень многие пациенты, которые приходят на инъекцию ботулотоксина, наблюдают появление головных болей после инъекций.

С чем это может быть связано? Дело в том, что у нас на лице не отдельные мышцы, а целый мышечный комплекс. И если мы инициируем ботулотоксин в отдельные какие-то зоны, то другие мышцы берут на себя их активность. Они перенапрягаются, находятся в гипертонусе, и это как раз-таки может являться причиной появления головных болей», — объясняет эксперт.

Второй момент, который также может провоцировать головные боли — это технические погрешности в выполнении инъекции ботокса, особенно в области лба, потому что довольно близко находится надкостница. Если ее поцарапать иглой — а она крайне чувствительна — то у пациента могут возникнуть головные боли, причем сразу после инъекции.

Противопоказания для использования ботокса

Фото: www.legion-media.com/sepp spiegl

Противопоказаний для инъекций ботулотоксина несколько:

Детский возраст (до 18 лет);

Хронические и инфекционные заболевания в острой фазе, а также онкозаболевания;

Воспаления в местах инъекций;

Прием антибиотиков (тетрациклины, аминогликозиды, полимиксины, макролиды), антикоагулянтов, бензодиазепинов;

Хирургические операции на лице, перенесенные менее трех месяцев назад;

Грыжи в области нижних или верхних век;

Беременность и лактация;

Наличие серьезных аллергических заболеваний в стадии обострения (например, нейродермит, бронхиальная астма);

Повышенная чувствительность к препаратам, в которых содержится белок.

Опасность ботокса

Фото: www.legion-media.com/Cavan Images

Какая же может быть опасность от ботулотоксина и какие могут быть последствия?

«При использовании правильной техники введения и правильной дозировке никакой опасности нет. Опять же, вы должны правильно выбирать специалиста, который вводит данный препарат. Еще очень важно, чтобы препарат был сертифицированным. Потому что при использовании несертифицированного препарата могут быть совершенно непредсказуемые последствия и реакции на него», — поясняет врач.

При неправильной дозировке и при неправильном введении ботокса, например, не в ту мышцу, можно получить птоз брови или птоз века. Соответственно, все эти реакции обратимы, но требуют определенного подхода и времени. Помимо птоза века, от ботокса могут быть сухость глаз, снижение четкости зрения, слезотечение, точечный кератит, лагофтальм (неполное смыкание век), фотофобия.

И, поскольку говорится об инъекциях, то, соответственно, в результате вполне можно получить синяки и отеки. В такой ситуации пациентам строго рекомендуется отменить прием препаратов, обладающих кроверазжижающим эффектом, чтобы риск возникновения кровоподтеков от ботокса был меньше.

Также могут возникать нежелательные явления в том случае, если инъекцию препарата делают в одну мышцу, а он распространяется в другую. Лучший пример — мышца шеи, которая называется платизмой и идет от груди до нижней челюсти.

По идее, он должен разгладить морщины на шее и улучшить овал лица, но если попадает в «кивательную» мышцу, то есть отвечающую за подъем головы, то недели через две недели можно обнаружить, что голову поднять не получится или при, например, закачке пресса ее приходится поддерживать ее руками.

Рекомендации по использованию ботокса

Фото: www.gettyimages.com/SOPA Images / Contributor

Какие существуют рекомендации по количеству инъекций ботокса в год? По словам Татьяны Степановой, в среднем после первичной инъекции должно пройти от четырех до шести месяцев. После этого процедуру можно повторить.

Но опять же стоит помнить о том, что при инъекциях ботулотоксина есть дозозависимый эффект — то есть, чем больше единиц мы инициировали, тем дольше длительность эффекта. При этом у каждой мышцы есть ограничения по количеству единиц, и больше допустимого значения инициировать не получится, иначе можно получить нежелательные эффекты.

Также есть такое понятие, как повторный этап коррекции.

«То есть мы инициируем сегодня, эффект нарастает в течение двух недель, мы получаем результат, и в том случае, если мы понимаем, что эффект недостаточный или мы хотим подкорректировать какие-то нюансы, то мы приглашаем пациента на повторный этап коррекции — провести его можно в терапевтическое окно, которое начинается спустя две недели после первой инъекции и заканчивается спустя месяц после нее же. После него пауза должна составить уже стандартные четыре-шесть месяцев», — объясняет специалист.

Это связано с тем, что частые инъекции ботокса могут приводить к нечувствительности к ботулотоксину. Но опять же, речь идет о больших дозировках, которые используются в неврологии. Если же говорить про эстетику, то здесь используются совсем небольшие дозы, которые, по сути, к нечувствительности привести не могут.

Также проводили клинические исследования на возникновение положительной обратной связи при инъекциях ботулотоксина. О чем это говорит? О том, что если инициировать препарат в зону межбровья, а это те мышцы, которые отвечают за нахмуривание, то, соответственно, у пациента улучшается настроение.

Из-за этого ботулотоксин и в основном инъекции в межбровную область стали часто использовать при лечении депрессии. Это не только снижает выраженность мимических морщин, но в том числе и улучшает настроение пациента.

Что можно и нельзя делать после инъекций ботокса

Фото: www.gettyimages.com/BSIP / Contributor

После инъекций ботокса есть немало рекомендаций, которые пациент обязан соблюдать.

Прямо после инъекции необходимо четыре часа находиться в вертикальном положении. Под запретом на сутки — сауна, солярий, бассейн, активные физнагрузки и алкоголь. Также пациенту не рекомендуется «прятать» в подушку и растирать зону, в которую ввели ботокс.

«Что касается специального ухода после инъекции, то здесь можно использовать специальные косметические кремы — никакой другой уход не требуется», — отметила врач.

Также в первые дни желательно ограничить употребление соленой, острой и жирной пищи, которая может способствовать отечности. Стоит минимизировать потребление кофе в первый день, так как он может расширять сосуды.

Помимо этого, рекомендуется пить достаточное количество воды, чтобы снизить риск отеков и помочь организму быстрее вывести продукты обмена, из-за которых могут появляться синяки.

А еще перед процедурой важно обсудить с врачом все принимаемые лекарства, так как некоторые из них могут влиять на результат процедуры. К ним относятся:

Антибиотики (особенно тетрациклины и их производные, аминогликозиды);

Миорелаксанты (Сирдалуд, Мидокалм, Тизанидин, Баклофен и др.);

Антикоагулянты (повышают риск кровоподтеков);

НПВС, высокие дозы омега-3, витамин E, гинкго — эти вещества могут усиливать кровоточивость.

Какие могут быть осложнения после ботокса

Фото: 5-tv.ru

Помимо головных болей, еще одно частое осложнение при встрече с квалифицированным специалистом — миграция ботулотоксина в другую мышцу.

Важно помнить: все те эффекты, которые дает ботокс, самостоятельно обратимы в течение месяца-полутора. Можно их ускорить с помощью физиотерапевтических методов и специальных препаратов. Главное — не пугаться.

По словам очень важно не создать «каменное» лицо, так как сейчас идет тенденция на естественность. И, соответственно, профессионализм врача проявляется в том, что человек после инъекций выглядит просто как следует отдохнувшим. И лицо у него выходит максимально естественным и ни в коем случае не замороженным.

«Бывают такие пациенты, которые приходят с запросами на неестественный внешний вид. В такой ситуации я общаюсь с ними и объясняю, что сейчас несколько другие тренды, другие тенденции и, возможно, есть смысл вернуться к своему естественному лицу с небольшой долей коррекции, и это будет более эстетично. Бывает и такое, что приходится отказывать пациентам с очень странными запросами, ведь мой главный принцип — не навредить», — призналась Татьяна Степанова.

Мифы о ботоксе

Фото: www.legion-media.com/Robin Utrecht/ANP/Sipa USA

Миф 1: ботулотоксин — это яд, который отравляет организм

Частично правда, частично миф. Ботулотоксин действительно является одним из сильнейших органических ядов. Однако в косметологии он применяется в микроскопических дозах и в концентрации, которая не может быть опасной для организма.

Дозировка, максимально допустимая для косметологических процедур, примерно в 3000 раз меньше токсической. Заражений ботулизмом за все годы использования препарата не было.

Миф 2: от ботулотоксина можно «подсесть», возникнет зависимость

Это действительно миф. Ботулотоксин не вызывает физической зависимости и выводится из организма самостоятельно и без остатка через 3–4 месяца после введения.

Желание повторить инъекции может быть связано с тем, что человек явно ощущает разницу до и после процедуры, пользу от нее и отсутствие побочных эффектов.

Миф 3: ботулотоксин делает кожу жирной

Миф. Научно подтвержденных данных о том, что ботулотоксин при долгом использовании усиливает выработку кожного сала (себума), нет.

Миф 4: от ботулотоксина опустят брови или, наоборот, поднимутся

Полумиф, полуправда. Изменение формы бровей — последствие неграмотной или чрезмерной коррекции морщин лба. Чаще всего основание бровей остается на месте, а кончики ползут вверх из-за работы мышц-компенсаторов: когда обездвижена одна мышца, другая берет на себя ее работу.

Миф 5: после ботулотоксина мышцы навсегда атрофируются

Миф. Если бы мышцы атрофировались, не возникало бы потребности повторять инъекции примерно каждые 6 месяцев. Но ни после однократного, ни после многократного введения препарата такого эффекта нет.

В косметологических дозировках ботулотоксин блокирует нервно-мышечную передачу, перераспределяет напряжение в мышцах, снимает их спазм.

При этом мышца остается подвижной, она не обездвижена полностью. Также сохраняется нормальное кровоснабжение и питание мускулатуры, поэтому атрофия в принципе невозможна.

Миф 6: инъекции ботулотоксина очень болезненные

И снова миф. Многие пациенты переносят инъекции даже легче, чем введение филлеров. Для введения препарата используется очень тонкая игла, в одну точку вводится небольшой объем жидкости, поэтому болезненные ощущения минимизированы. При необходимости процедура проводится под аппликационной анестезией. Многие пациенты описывают их как легкое покалывание, сравнимое с комариным укусом.

Восстановление происходит быстро — многие сразу возвращаются к обычной жизни. В редких случаях могут появиться небольшие синяки или отеки, но они проходят через несколько дней.

Миф 7: ботокс уберет одни морщины, но вызовет образование других

Частично миф. Ботулотоксин временно ослабляет активность конкретных групп мышц, разглаживая мимические морщины в зоне инъекции. При этом другие мышцы лица, в которые не вводили препарат, продолжают работать как обычно.

Ситуация, когда после инъекций появляются новые морщины, может возникнуть только при обращении к неквалифицированному косметологу. Например, если не учесть работу мышц-компенсаторов — мышц, которые берут на себя функцию обездвиженных.

Миф 8: после окончания действия ботокса лицо становится еще старее

Миф. Когда действие препарата заканчивается, мышечная активность восстанавливается, и кожа постепенно возвращается к исходному состоянию — такому, какое было до инъекций. Субъективное ощущение, что лицо стало старше, может быть связано с тем, что пациент привыкает видеть себя более молодым.

Когда эффект ботулинотерапии проходит и мышцы снова начинают работать, человек видит разницу и воспринимает ее как ухудшение внешности.

Старение — естественный процесс, который идет независимо от выполнения ботулинотерапии. Уменьшение количества коллагена и эластина продолжается, поэтому углубление морщин — результат естественного старения, а не последствий инъекций.

Миф 9: ботулотоксин усиливает пигментацию кожи

Миф. Нет научных данных, подтверждающих, что ботокс влияет на меланоциты (клетки, вырабатывающие пигмент) или провоцирует мелазму/посттравматическую гиперпигментацию.

Возможные причины путаницы — синяки после инъекций могут временно выглядеть как пятна. Также, если пациент не использует SPF после процедуры, солнечное воздействие может усилить существующую пигментацию — но это не связано с действием ботулотоксина.

Миф 10: ботокс нельзя делать при заболеваниях щитовидной железы

Частично миф. Само по себе заболевание щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз, узлы) не является абсолютным противопоказанием. Однако есть нюансы.

Например, при некомпенсированном гипотиреозе может быть снижена скорость регенерации тканей — это учитывают при планировании процедуры. А при аутоиммунном тиреоидите (АИТ) важно исключить офтальмопатию (поражение глаз), которая может влиять на выбор зон инъекций.

Также перед процедурой обязательна консультация эндокринолога, если есть активные симптомы (резкие изменения веса, аритмия, экзофтальм).