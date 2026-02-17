Бизнес на руинах: как купить заброшенное здание и превратить его в прибыльный проект

Кто-то охотится за адреналином, а кто-то имеет на «заброшки» серьезные планы! Какие тайны хранят забытые здания? И чем они притягивают любопытных туристов? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Из заброшенного здания — в фабрику сладостей

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Два года назад предприимчивые супруги из Ижевска купили запущенное здание. Их цель — сделать из развалин конфетку, а точнее, целую фабрику сладостей.

«Мы очень хотели свое помещение, чтобы это была не просто фабрика, чтобы это было место, куда мы могли бы пригласить людей», — делится владелица здания и фабрики сладостей Оксана Перова.

Площадь реализовать идею — позволяет — дом более 700 квадратных метров.

«Я, наверное, лет десять ездила мимо этого здания, смотрела, оно мне очень нравилось, такой маленький дворец. А тут буквально какое-то чудо, видим объявление о продаже этого здания по совершенно какой-то невероятной цене», — говорит Перова.

А именно — пять миллионов рублей. Супруги считают, что покупка выгодная. Даже несмотря на то, что не было газа, электричества и воды. Но вложить в ремонт придется сумму намного большую.

«Фасадная часть здания вообще не восстановлена. Ее надо, само собой, всю перебирать. И только на фасад, по моим расчетам, это полугодовой давности, требуется порядка трех-четырех миллионов. Полгода назад здесь были, по сути, голые стены. Причем они были не обшитые. Сейчас обшиты стены, обшит потолок, обшит пол. Что-то делал собственными силами, что-то нанимаю людей», — перечисляет совладелец здания и фабрики сладостей Павел Красноперов.

Сейчас Оксана и Павел уже разместили часть производства на первом этаже, но решение это временное.“На месте этой стены будет стекло, и люди здесь будут стоять по сути и смотреть, как работает наше производство», — поясняет маркетолог фабрики сладостей Мария Лумпова.

Скоро конфеты, пряники и другие сладости ручной работы будут изготавливать на втором этаже.

«А вот в этом большом зале у нас планируется проходить мастер-классы для школьников, детских садов и даже взрослых», — делится спикер.

Предприниматели хотят сделать фабрику русских сладостей настоящей достопримечательностью Удмуртии, чтобы сюда приезжали гости со всей страны.

Заброшенные усадьбы как инвестиция

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Усадьба помещиков Бостельман под Рыбинском — хоть и признана объектом культурного наследия, но туристов пока не привлекает. Ситуацию хочет исправить новая владелица старинного здания — Анастасия Васильева.

«Построено оно было по чертежам самого хозяина, Анатолия Николаевича. То есть он сам придумал этот дом для своей семьи. В советские годы здесь был детский дом. И в 2005 году здание перепродали в частные руки, и вот в 2022 году его приобрели мы», — разъясняет владелец усадьбы Бостельман Анастасия Васильева.

Это постройка конца XIX века, многие элементы остались еще с тех времен.

«При входе в дом сохранилась лестница со времен Бостельманов. Поскольку это парадная входная лестница, то она была украшена такими красивыми резными балясинами», — рассказывает она.

Покупка усадьбы обошлась в один миллион 800 тысяч рублей.

Новые хозяева посчитали, что на ремонт потребуется не менее десяти лет и несколько десятков миллионов. Затраты огромные, поэтому семья намерена участвовать в конкурсах на получение грантов.

«Здание является памятником архитектуры, поэтому проводить здесь работу нужно с составлением научно-проектной документации», — разъясняет Васильева.

Почему реставрация заброшенных зданий требует профессионализма

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Старинные здания действительно не так-то просто отреставрировать.

«Объект входит в культурное наследие. И крайне ограничены, и очень регламентированы технически все действия по реконструкции», — уверяет юрист Елена Сенина.

Не каждый строитель возьмется за такую работу. Все этапы строго контролируются. Так, сейчас в разгаре реставрация дома братьев Фонвизиных в Москве.

«Здесь нет никакой от себя тяны, здесь есть четкое техзадание, по которому мы производим работу. В исключительных случаях бывает обнаруживаются ситуации, которые необходимо согласовывать с представителем заказчика, либо с Домом культурного наследия организации, которая это курирует. Также есть авторский надзор, который следит за производством работ, технический надзор», — сообщает генеральный директор строительной компании Андрей Дмитриев.

Например, в одной комнате нашли исторический художественный паркет, хотя в проектную документацию он не входил.

«И по факту обнаружения было принято решение его отреставрировать, привести его в тот вид или приближенный к тому виду, который был когда-то», — делится профессионал.

Здание построили еще в XVIII веке — с тех пор его видоизменяли несколько раз. Сейчас здесь располагается Федеральное агентство по рыболовству, а работы проводятся только внутренние, в общей сложности — на четырех тысячах квадратных метров. Строители используют в работе отечественные материалы, опять же, строго по проекту.

Заброшенные дома в Москве: инвестиции и риски

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Некоторые исторические здания в Москве до сих пор «ждут» своей очереди на обновление. Старинный особняк купчихи Золотаревой 1832 года постройки сейчас в аварийном состоянии, и заинтересовалась этим даже прокуратура.

«На фасаде здания можно увидеть разрушенную штукатурку, которая полностью отваливается. Ее можно пальцем даже отскоблить и понять, что здание находится в аварийном состоянии», — говорит руководитель строительной компании Антон Дюмин.

Чтобы восстановить дом, потребуется 82 миллиона рублей. Реставрация или реконструкция — это всегда большие деньги и кропотливый труд.

«Мы смотрим полностью на здание, изучаем его историческую ценность, осматриваем здание с точки зрения его фундамента, с точки зрения грунта, на котором оно стоит, стены, кровля», — рассказывает эксперт.

Как стать владельцем заброшенного здания

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Если вы тоже загорелись идеей стать владельцем заброшенного дома, нужно подойти к вопросу со всей ответственностью.

Юристы предупреждают: подводных камней много. Сначала надо выяснить, есть у постройки собственник или нет. Для этого — заказать выписку ЕГРН. Если у здания нет владельца, существует два варианта, как стать его собственником.

«Первый способ, он очень долгий, это приобретательная давность. Можно владеть, пользоваться зданием, сооружением, но на протяжении 15 лет как своим. И только через 15 лет можно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на объект недвижимости. Есть второй путь, который более короткий. Это признание данного объекта бесхозяйным с последующей передачей в собственность муниципалитету и выкупа такого здания с торгов у муниципалитета», — говорит юрист.

Заброшенные здания часто обрастают множеством слухов. Так, некоторые считали, что на территории опустевшей гостиницы «Халудово Палас» в Хорватии есть бассейн с шампанским.

Неудивительно, ведь в отеле действительно были казино и гольф-клуб. Ходят легенды и о недостроенном небоскребе в Бангкоке — это, кстати, самое высокое заброшенное здание в мире. После азиатского финансового кризиса в конце 1990-х инвесторы обанкротились и бросили проект. Местные думают, что это не случайно: якобы здание возвели на месте бывшего кладбища.

Такие места притягательны для любопытных туристов. Эксперты советуют не посещать их самостоятельно, потому что без квалифицированного гида это может быть опасно для жизни.