Блокировать соседские звуки реально: какой материал для шумоизоляции квартиры выбрать

Кто найдет управу на шумных соседей, которые доводят до нервного срыва? Ответ на этот и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как шум соседей может привести к болезням

Утро семьи из многоквартирника в Санкт-Петербурге начинается не с кофе. Каждый день в семь часов соседи снизу включают колонку, которую прикрепили к потолку. И устраивают пытку звуками.

«Сегодня целый день играла музыка. У нас опять в квартире. Мне пришлось просто выйти из квартиры и пойти делать свою работу, потому что я не могла ее сделать вовремя только вот из-за этого шума. Сколько я должна жить в этом кошмаре?» — жалуется жительница дома в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Девушка переживает за себя и своих детей, поэтому отказывается от съемки и не называет имени. Арендаторы квартиры этажом ниже заехали в августе прошлого года и потребовали от соседей полной тишины. Но несколько месяцев назад ребенок устроил шум — уронил пластиковую пирамидку, и месть не заставила себя ждать.

В итоге у соседей сверху постоянный недосып и стресс, начались и другие проблемы со здоровьем. Семья уже пожаловалась в полицию и Роспотребнадзор.

Занятия по вокалу певицы Аланы Чочиевой соседи не оценили и пожаловались хозяину квартиры. Перед выселением девушка устроила прощальный концерт.

Какой шум безопасен для человека

Уровень шума работающей дрели и перфоратора в среднем составляет 90 децибел (дБ) — это как заведенный мотоцикл! А безопасные показатели для человека — днем 40 дБ, ночью — 30. Они прописаны во всех существующих ГОСТах и регламентах. Шум бывает воздушный, например, разговор или чихание, и ударный.

«Звук, который передается ударный, это, грубо говоря, то, что механическим путем происходит», — говорит руководитель компании по звукоизоляции Максим Стерехов.

От вида шума напрямую зависит, в какой изоляции будет нуждаться квартира. У каждого материала — своя функция. Минеральные и базальтовые плиты поглощают лишнюю акустику.

«Вот представлена минеральная плита определенной плотности. Мы используем плотность от 30 до 80», — рассказывает эксперт.

А песочные панели и гипсокартон окончательно блокируют звуковую волну — их лучше использовать в паре.

«Внутри этого гипсокартона находится стекловолокно и фибра. В базовых системах звукоизоляции используется минимум два листа гипсокартона. Чем тяжелее звукоотражающий слой, тем эффективнее звукоизоляция», — объясняет специалист.

Все материалы собираются в единую конструкцию, которую крепят к стене. Самый простой вариант — это сэндвич-панели.

«Здесь есть мощный, хороший звукоотражающий слой. Это два гипсоволокнистых листа. И есть звукопоглощающий слой — это минеральная плита», — поясняет руководитель компании по звукоизоляции.

Этот способ еще называют бескаркасным. Он очень популярен в небольших квартирах и домах. Толщина панелей — от трех до пяти сантиметров, они легко монтируются и стоят недорого.

Как шум влияет на здоровье

Лишний шум — это не только гарантированный невроз. Медики выяснили: длительное акустическое воздействие способно вызывать резкое сужение стенок сосудов.

«Вызывая тем самым повышение давления, провоцируя сосудистые кризы, а гипертонический криз ведет к сосудистым катастрофам — это инсульты, инфаркты», — разъясняет невролог, психиатр, кандидат медицинских наук Татьяна Виноградова.

Экономить на здоровье не стоит. Лучше выбрать более дорогой, но качественный способ — каркасную звукоизоляцию с замкнутым контуром. Она значительно сузит пространство, ее толщина почти 15 сантиметров. Зато позволит добиться идеальной тишины.

Как сделать шумоизоляцию от соседей — проверяем материалы на эффективность

«Стройнадзор» решил узнать, какой из трех самых популярных звукоизоляционных материалов работает эффективнее.

«Первый вариант, коробка, имитирующая помещение, сделана из вспененного полиэтилена. Вторая коробка у нас отделана базальтовой звукоизоляцией», — говорит ведущий Филипп Курочкин.

Хвойная звукоизоляция — из древесного волокна. Используют ее в третьей коробке.

«И эффективность каждой мы будем проверять при помощи музыки и шумомера», — добавляет он.

Включают колонку и шумомер, помещение без звукоизоляции. Прибор показывает 93 дБ, что берут за основу.

«Теперь поместим колонку в первую комнату и проверим, что покажет шумомер теперь — 88 дБ. Проверяем следующее помещение, теперь звукоизоляция на основе базальта — 87 — звукоизоляция чуть лучше. И теперь поместим колонку в комнату с хвойной звукоизоляцией. Здесь шумомер показывает 79 дБ. По ощущениям, это в два раза тише. То есть вот эта звукоизоляция работает намного эффективнее, хотя цифры, казалось бы, не сильно отличаются», — комментирует испытатель.

Материал нужно подбирать в зависимости от частоты звука, а также учитывать другие особенности помещения.

«Например, у вас сверху шумные соседи. Там кот бегает, как слон. Некоторые, как подходят, берут и начинают звукоизолировать потолок. Но как у нас работает передача звука? Передача звука работает в первую очередь конструкциями. Просто звукоизоляция потолка может иметь достаточно низкую эффективность, и вам приходится еще дополнительно звукоизолировать стены. Куда как проще взять, пойти к соседям, договориться с ними заранее на стадии ремонта и сделать им звукоизоляцию под стяжку их пола», — рекомендует ведущий.

Это в итоге получится дешевле и не «съест» площадь помещения. А еще не надо забывать, что в такой работе нет мелочей. Все стыки и швы следует промазать специальным герметиком, установить звукоизоляционные подрозетники. Иначе весь труд окажется напрасным.

Задачу лучше доверить профессионалам, и тогда ни один сосед больше не будет действовать на нервы.