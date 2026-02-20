Банда черных зубодеров: почему стоматологи советуют удалять здоровые зубы

Сколько стоит восстановить ротовую полость и здоровье зубов после вмешательства некомпетентного стоматолога? Как не угодить в руки плохого специалиста и не оставить в клинике все деньги? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Стоматологи удалили все зубы здоровому пациенту

Суд в Ижевске продлил арест девяти сотрудникам стоматологической клиники, где людям удаляли здоровые зубы. За решеткой они останутся как минимум до конца марта.

Следователи уверены, что пациентам навязывали дорогостоящее и ненужное лечение. Если у клиентов не хватало денег, их вынуждали оформлять кредиты.

«Нас пригласила к себе менеджер и сразу начала с таких слов: «У вас очень заразная болезнь, при которой вы не можете целовать детей, супругу, есть из общей посуды», — вспоминает один из пострадавших Андрей Муллин.

Андрей зашел в ижевскую клинику на обычную консультацию. Но вместо осмотра попал на сеанс шоковой терапии и услышал приговор — вырывать и протезировать нужно весь рот.

«Было сказано, что у них якобы рассрочка. Сумму посчитали нам на миллион. В итоге это оказался просто кредит», — делится он.

Чтобы жертва не успела связаться с близкими и не сорвалась с крючка, зубы начали удалять немедленно.

«В первый день удалили, получается, весь верх — семь зубов. На второй день удалили девять снизу», — считает Муллин.

Через два дня, когда почти все его зубы оказались в раковине у стоматолога, пациент опомнился. И до сих пор не может понять, как согласился на эту экзекуцию.

«Казалось бы, встань и уйди. Но почему-то это не происходило. И многие, кто говорили, пострадавшие, они тоже не понимали, как они подписали договор», — признается пациент.

Из-за потери почти всех зубов лицо Андрея изменилось до неузнаваемости. Он старается не выходить на улицу, а знакомым приходится переспрашивать по несколько раз, чтобы понять его речь. Но самое страшное выяснилось позже.

«Другие стоматологи определили, что по данному снимку показания к удалению зубов было максимум четыре зуба из 22», — шокирует мужчина.

Кто стоматологи заставляют удалять здоровые зубы

Вырвать зубы, которые легко можно было спасти, Андрея заставили ушлые менеджеры. Однако многие сегодня решают добровольно заменить живую улыбку на искусственную.

«Заменить здоровые зубы на имплантаты — это противоестественно. Лучше своего, созданного природой, переданного нам от наших родителей, ничего быть не может», — говорит член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Сергей Иванов.

Искусственный зуб имеет очень сложную конструкцию. И даже самые современные импланты приживаются не у всех.

«Эти углубления должны по форме и по размеру соответствовать тем клеткам костным, которые будут подходить к этому имплантату и как бы размножаться на его поверхности», — объясняет эксперт.

Импланты, которые установили Андрею Попову, не прижились. Из-за этого мужчина остался вообще без верхних зубов. Позже выяснилось, что его лечащий врач в этой клинике даже не был трудоустроен. Несмотря на это, стоматолог предложил все исправить за свой счет.

«Моя просьба к руководству оставить пациента на мне, то есть без взимания дополнительных плат, была не услышана, и, соответственно, с пациента начали требовать деньги», — обращается челюстно-лицевой хирург Андрей Маринич.

Во многих частных клиниках врач вообще не принимает участия в назначении лечения, жалуются стоматологи, а все решения пациенту навязывают продажники без медицинского образования, которым руководство ставит строгий план.

«Нужно к определенному времени, вот такая сумма. Соответственно, менеджер, конечно, как электровеник, бегает по клинике и создает план лечения из ничего», — поясняет специалист.

Почему имплантаты нужно ставить сразу после удаления зубов

Пока следователи занимаются делом банды черных стоматологов из Ижевска, добропорядочные врачи предлагают их жертвам помощь. Вернуть улыбку Андрею Муллину абсолютно бесплатно вызвались уже несколько известных ортодонтов.

«Панорама верхней челюсти, это компьютерная томография. К сожалению, эти импланты, 30%, находятся вне кости. Не знаю, почему так получилось. Такая картина. Их придется удалять», — разъясняет челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук, руководитель клиники Севак Барсегян.

И действовать нужно быстро, ведь каждый день без зубов меняет челюстно-лицевой сустав необратимо.

«Нижняя челюсть идет вперед, носогубные складки образуются. И молодой парень, и мы видим, как будто он постарел», — говорит доктор.

Жаловаться на стоматолога или клинику

Еще одна опасность, которая подстерегает всех, кто решил залечить кариес, — стоматологи-кочевники. Вы приходите в известную клинику с репутацией, но это ничего не гарантирует. Врачи-гастролеры просто снимают кабинет на день и не несут никакой ответственности.

«Когда у человека возникают проблемы с лечением, и он пытается обратиться в эту клинику, то ему говорят: „Вы знаете, доктор сидит у нас на аренде, мы ни за что не отвечаем», — предостерегает стоматолог-ортодонт Марина Колесниченко.

Но работают эти отговорки только с теми, кто не знает закона, предупреждают юристы. Даже если доктор официально не трудоустроен в клинике, засудить ее можно без проблем.

«С точки зрения закона получается, что клиент доверился репутации клиники, поверил в ее вывеску, поверил в ее лицензии и произвел там лечение», — сообщает юрист Алексей Гридасов.

Андрей Попов сейчас как раз занимается восстановлением здоровья и справедливости. Пока прежний доктор бесплатно меняет ему импланты уже в другом медучреждении, Андрей требует с клиники компенсацию.

И уже нашел несколько десятков других пострадавших.

«Вторая сторона не выходит на контакт, уклоняется от контактов, и даже медицинскую карту мне до сих пор не выдали», — рассказывает мужчина.

Главное — проверить документы, которые вам выписывают после оплаты. Не стесняйтесь перепроверять и переспрашивать, это ваше главное доказательство на случай будущих разбирательств.

«Они чек не с контрольно-кассового аппарата выдают, а выдают чек просто рисованный, который печатают на принтере, там стоит какая-то печать и непонятная подпись», — комментирует Гридасов.

Можно ли лечить зубы во сне

Если некачественные импланты угрожают вашей улыбке и кошельку, то модное сейчас лечение зубов во сне может закончиться трагедией.

В Подмосковье четырехлетний ребенок умер после похода к стоматологу. Из-за общего наркоза у него случился отек легких.

«В клинике должна быть операционная, палата интенсивной терапии, и такие процедуры проводятся под наблюдением врача реаниматолога-анестезиолога», — объясняет стоматолог-ортодонт.

Как выбрать хорошую стоматологию

При выборе частной клиники, которой собираетесь доверить свою улыбку, обращать внимание на рекламу стоит в последнюю очередь, предупреждают эксперты. Но и идти в ближайшую стоматологию у дома не спешите.

«Единственный совет для пациентов — читайте отзывы о докторах. Именно не о клиниках, а о докторах», — рекомендует хирург.

Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не подписывайте финансовые документы в день первого визита. Особенно если вас запугивают «заразным пародонтозом» или сулят скидку «только сейчас».

Помните, что план лечения должен составлять врач на основе КТ (компьютерная томография), а не менеджер в переговорной. Соглашайтесь только на поэтапную оплату и требуйте официальный договор с фискальным чеком.

Категорически отказывайтесь от удаления зубов без заключения двух независимых хирургов.

Если в клинике нет реанимации и лицензии на анестезиологию, забудьте про лечение под наркозом. Помните, вы вправе встать и уйти за вторым мнением в любой момент.