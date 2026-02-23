Не поворачивайся спиной: как выжить при встрече с диким и агрессивным животным

Как себя вести при встрече с диким животным, чтобы не стать его жертвой? Чего боится Аскольд Запашный в своем цирке? И почему животные все чаще нападают на людей? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что делать при встрече с диким и агрессивным животным

www.globallookpress.com/Michael Weber

На Шри-Ланке слон напал на автобус с российскими туристами. Трёхтонный гигант отказался пропускать транспорт и одним движением хобота выдернул дверь.

В китайской провинции Синьцзян снежный барс напал на туристку и разорвал ей лицо. Она сама к нему подошла, чтобы сделать селфи — фото удалось, а вот избежать тяжелых последствий для здоровья не вышло.

Встретить агрессивное животное можно и в черте города, все-таки истории с нападением бродячих собак не редкость.

Как быть, если перед вами оказался недружелюбно настроенный пес?

Главное правило — не делать резких движений.

«То есть если вы начнете двигаться и паниковать, собака воспримет вас как добычу. Это инстинкт добычи. Здесь надо хладнокровие проявить и ударить в максимально неприятное место для собаки. Либо кончик носа, либо пах. Тогда вы сможете отбиться», — рассказывает инструктор школы выживания Илья Фирсов.

Никогда не поворачивайтесь к животному спиной и не убегайте. Этими действиями вы покажете, что вы добыча и за вами можно охотиться.

Как защищаться на практике — узнал ведущий «Страны советов» Роман Перелыгин.

«При встрече с бездомным псом не стоит смотреть ему в глаза. Собака может подумать, что вы пытаетесь доминировать, а значит, может атаковать», — объясняет он.

Если чувствуете, что собака не просто лает, а намерена броситься — постарайтесь отогнать её, схватив в руки палку, или намотайте куртку на руку, чтобы в случае атаки избежать серьёзных травм.

www.globallookpress.com/Sina Schuldt

Правила поведения с дикими животными соблюдают даже те, для кого общение с ними — привычное дело.

«Нужно понимать, что он никогда не будет человеком. Какой бы он со мной ни был, даже если сейчас я ошибусь, не говоря уже о том, чтобы намеренно что-то сделать неправильно, зная правила и посчитав, что мне это дозволено, я умру. То есть в ситуации, которая кажется абсолютно безобидной. То есть сейчас даже вот я, когда садился, я сказал ребятам, чтобы они последили за моей спиной», — объясняет дрессировщик Аскольд Запашный.

А вот за спиной конюха Апти никто не следит, пока он борется с огромным медведем. Мужчина подобрал косолапого еще медвежонком, назвал Балу и приручил. Правда, насколько хорошо — покажет время.

Жителю Канады Элаю Бородицки ночью под колеса автомобиля попал бродячий пес. Мужчина положил животное на заднее сиденье и отвез к ветеринару. В клинике выяснилось, что это не собака, а дикий койот. Его перевезли в центр реабилитации, подлечили и выпустили в лес.

А в Приамурье, в городе Зея, краснокнижную рысь привлекли аппетитные запахи в местном кафе. Но на контакт с ней люди не пошли, и спустя время дикая кошка удалилась в лес.

Белые медведи — известные любители заглянуть на огонек к людям. Если не приближаться и не провоцировать хищника, то, скорее всего, он уйдет. Но какую скорость он развивает, если бежит следом. На пути у такого мишки лучше не оказываться.

Почему дикие животные выходят в город к людям

www.globallookpress.com/Florian Gaertner

Помните, животные редко приходят в места обитания людей из простого любопытства. Как правило, такие звери больны бешенством, а это смертельное заболевание.

Вирус бешенства, по-научному Rabies virus, поражает центральную нервную систему животных и человека. Передается через слюну при укусах и просто попадая на поверхность кожи. В почти ста процентах случаев заканчивается летальным исходом. Источник заражения: дикие лисы, летучие мыши и домашние животные.

И если неожиданно на городской улице вы столкнулись, например, с лисой, внимательно присмотритесь. Бешенство можно определить по внешним признакам.

«Происходит паралич нервов, управляющих языком и глоткой, и, благодаря чему, нет сглатывания слюны, она начинает вытекать, мы это видим, и есть повисание языка, то есть паралич, парез языка», — объясняет ветеринар-невролог Ольга Дубовицкая.

Почему диких животных нельзя трогать

www.globallookpress.com/Michael Weber

Дикого хорька принесла из леса жительница подмосковного Реутова. Животное покусало женщину, а спустя время экспертиза показала, что хорек болен бешенством. В результате город закрыли на карантин почти на 200 дней.

Ни в коем случае не повторяйте эти действия, а если встретили больного хищника в черте города — немедленно звоните в МЧС или санитарную службу. В случае укуса обратитесь в ближайший медпункт.

«Бешенство считается особо опасным заболеванием ввиду своей высокой летальности, то есть смертности. И не зря им так пугают и взрослые детей, и владельцев животных пугают ветеринарные специалисты, врачи», — поясняет ветеринар.

Необходимо внимательно следить на прогулке за собакой — наши четвероногие друзья бывают неразборчивы и могут съесть что-то опасное. Если появились подозрения на вирус, то нужно обратиться к ветеринару и сдать анализы.

«Если у нас будет положительный диагноз на бешенство, мы увидим окрашенные светящиеся частицы желто-зеленого цвета, которые образуются вследствие соединения комплекса антигена-антитела, для этого мы используем флюоресирующий глобулин для диагностики бешенства, а также мазки головного мозга, которые мы делаем и непосредственно рассматриваем», — перечисляет кандидат ветеринарных наук Эльвира Чалышева.

Вирус бешенства не выносит высоких температур и гибнет при термической обработке и от контакта с антисептиками. Уничтожить его можно даже просто вымыв руки с мылом и горячей водой.

Не следует также забывать о своевременной вакцинации и помнить, что к диким, как впрочем и домашним, зверям всегда нужно относиться с опаской.

Даже безобидная с виду игуана может укусить и безуспешно ждать, пока вы умрете от ее яда, к счастью, неопасного для людей.