Медали из отходов, дефицит презервативов, запой и измены: самые громкие скандалы Олимпиады-2026

Как законодательница моды, Италия умеет поражать. В 2026 году она не упустила эту подаренную ей Международным Олимпийским комитетом (МОК) возможность.

Впервые в истории состязания официально разделены между двумя городами — Миланом и Кортиной-д’Ампеццо, и впервые в истории скандалы на Играх обсуждаются активнее самой Олимпиады.

Пока одни зрители спорят о политическом подтексте выступлений спортсменов, другие ищут справедливости на лыжне, а третьи в очереди за сувенирами вообще забыли о сути соревнований.

Самые обсуждаемые скандалы на Олимпиаде-2026 — читайте в материале 5-tv.ru.

Медали из отходов

МОК в 2026 году решил при изготовлении медалей по последней моде использовались переработанные материалы. Если конкретнее — отходные металлы института монетного двора и полиграфии Италии.

Но экологичные медали решили начать разлагаться раньше срока. Так, у шведской лыжницы Эббы Андерсон она слетела с ленты и раскололась на части в снегу. Один из фрагментов награды так и не нашелся.

У горнолыжницы Бризи Джонсон и фигуристки Алиса Лью медали тоже отвалились от лент. МОК, конечно, пообещал заменить все поврежденные награды, но будут ли новые более долговечны?

Раз медали не очень, битва развернулась за значки

Пока спортсмены сражались за разлагающиеся медали, в центре Милана развернулась битва совсем другого рода. Главным неспортивным хитом Игр стали коллекционные значки популярной компании по производству газировки.

В 2026 году бренд подготовил лимитированную серию из шести значков, каждый из которых посвящен олимпийским деревням — Антерсельве, Бормио, Ливиньо, Предаццо, Милану и Кортине. Получить сувенир можно только при покупке напитка, причем вручают его в запечатанной упаковке — так что собрать коллекцию непросто.

Ажиотаж превзошел все мыслимые прогнозы. Ежедневный поток посетителей домика компании исчисляется тысячами. Самые преданные коллекционеры, забыв, зачем приехали на Олимпиаду, ходят в павильон как на работу — по несколько раз в день, чтобы собрать полный комплект. Похоже, получение значков уже стало неофициальным видом спорта этой Олимпиады.

Бюстгальтер в эфире оказался полезнее победы на Олимпиаде

Какие скандалы и инциденты были на Олимпиаде 2026? Фото: www.globallookpress.com/www.imago-images.de

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Милане, установив при этом новый олимпийский рекорд. Но надеяться на долговечность переработанного металла девушка не стала и подстраховала свое благосостояние иначе.

После финиша 27-летняя спортсменка расстегнула молнию на оранжево-синем комбинезоне и на несколько секунд продемонстрировала белый спортивный бюстгальтер с логотипом бренда.

Кадры этого эффектного жеста мгновенно разлетелись по миру и были растиражированы всеми ведущими СМИ. Сам производитель, конечно же, тоже опубликовал фото победительницы. Такая рекламная публикация с участием компании может принести Лердам около миллиона долларов.

Хотели нейтрально, а получилось «как всегда»

Какие скандалы и инциденты были на Олимпиаде 2026? Фото: www.globallookpress.com/Daniel Schoenen

Скандальная история украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которому запретили выступать в шлеме с изображениями погибших соотечественников, получила неожиданное продолжение.

Тогда МОК счел это нарушением правил о политической нейтральности, предложив спортсмену компромисс в виде черной повязки, но тот остался непреклонен и был отстранен. В общем, «виновата» Россия.

И, как оказалось, «виновата» не только в скелетоне. Украинский фигурист Кирилл Марсак, занявший 19-е место, нашел необычное объяснение своему результату. По его словам, на психологическом состоянии сказалась дисквалификация соотечественника Гераскевича. Ну а уже оно, в свою очередь, — причина отсутствия победы.

Вдобавок, выход на лед сразу вслед за россиянином Петром Гуменником, по мнению спортсмена, окончательно его добил.

Примечательно, что для Марсака эти Игры стали первыми в карьере, и 19-е место, несмотря на все сложности, является лучшим результатом для Украины в мужском одиночном катании за последние 24 года.

Отличная возможность признаться в измене

Какие скандалы и инциденты были на Олимпиаде 2026? Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд, как и Ютта Лердам, решил не терять эфирное время даром.

Сразу после завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке атлет не смог сдержать слез и вместо слов благодарности тренерам публично признался в измене своей девушке.

Биатлонист признался, что в последние дни спорт отошел для него на второй план. Драматично, конечно, но ни соотечественники спортсмена, ни та самая девушка жест не оценили.

Хоккейный потоп и кишечная драма

Какие скандалы и инциденты были на Олимпиаде 2026? Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

За день до официального открытия зимних Олимпийских игр в раздевалке шведской команды во время матча с Германией прорвало туалет.

Инцидент произошел в перерыве при счете 1:1, когда спортсменки вернулись в помещение и обнаружили потоп. Туалет в шведской раздевалке сломался и был затоплен. Тогда девушки решили сходить в немецкую раздевалку, но спортсменкам не разрешили.

Немецкая команда проявила принципиальность, и шведским хоккеисткам пришлось совершать настоящий квест через всю арену к тренировочной раздевалке, расположенной с другой стороны катка.

Сами спортсмены отнеслись к происшествию с боевым настроем. Нападающая Лина Юнгблом позже отметила, что инцидент только разозлил команду: они решили проблему и в итоге выиграли матч со счетом 4:1. К третьему периоду поломку устранили, но осадочек, как говорится, остался.

Куда серьезнее оказалась другая проблема — вспышка норовируса в олимпийской деревне. Эпицентром стала команда Финляндии: симптомы у пострадавших появились в ночь на 4 февраля, и вскоре на карантине оказались 13 человек. Заболевших игроков вместе с соседками изолировали в их комнатах в Олимпийской деревне.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что стартовый матч финской сборной против Канады, назначенный на 5 февраля, пришлось экстренно переносить. По регламенту на игру нужно выставить не менее 15 полевых игроков и двух вратарей — требования, которые финки выполнить не могли.

Тренер на радостях ушел в запой

Какие скандалы и инциденты были на Олимпиаде 2026? Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед был отправлен домой с Олимпиады из-за проблем с алкоголем.

Сам Медвед не стал отрицать вину. Он отправился на церемонию награждения словенской сборной, где от переизбытка счастья изрядно выпил, да еще и на голодный желудок.

Медвед принес публичные извинения спортсменам, тренерскому штабу, персоналу, Олимпийскому комитету, Федерации лыжного спорта и болельщикам.

А где презервативы?

Какие скандалы и инциденты были на Олимпиаде 2026? Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

В Кортине-д’Ампеццо за три дня полностью закончились бесплатные презервативы, подготовленные организаторами. Всего было закуплено около десяти тысяч штук, но спрос оказался катастрофически выше предложения.

Для сравнения: на Олимпиаде-2024 в Париже организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции, а рекорд принадлежит Играм-2016 в Рио — 450 тысяч. На этом фоне 10 тысяч выглядят откровенно скромно.

«Знаю, что на зимней Олимпиаде используют много презервативов. В Пекине всю коробку разбирали за один день. Возможно, они их берут для того, чтобы отдать друзьям за пределами олимпийской деревни, на подарки раздают», — процитировало реакцию мадагаскарской горнолыжницы Мьялитьяны Клерк РИА Новости.

В оргкомитете отнеслись к ситуации со всей серьезностью и пообещали оперативно восполнить запасы.