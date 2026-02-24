Что пить весной: эти витамины вернут силы, иммунитет и хорошее настроение после зимы

С приходом весны многие из нас замечают изменения в самочувствии: как ни странно, но падает энергия, появляется усталость, сон становится тревожным, а иммунитет кажется ослабленным.

Эти симптомы часто связывают с так называемым «весенним авитаминозом» — состоянием, при котором организму не хватает витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования после зимы.

Весна и витамины — это не просто популярные слова, а реальная жизненная потребность, о которой говорят диетологи и врачи.

Еще зимой запас некоторых веществ мог иссякнуть: свежих овощей и фруктов в рационе меньше, световые дни короткие, кожа получает мало солнечного света — все это влияет на уровень ключевых витаминов.

Поддержка организма витаминами весной помогает укрепить иммунитет, повысить энергию и улучшить общее самочувствие, а правильный подход к питанию — это не мода, а доказанная стратегия здоровья. О чем нужно знать — читайте в материале 5-tv.ru.

Витамин D: главный помощник весной

Одним из самых важных в контексте весеннего сезона является витамин D. Он участвует в укреплении иммунитета, поддержке костей и мышц, а также влияет на настроение и работоспособность. Этот витамин называют «солнечным», потому что основной его источник — синтез в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Зимой и ранней весной его выработка значительно снижается: короткие дни и холодная погода ограничивают пребывание на солнце. Именно поэтому многие люди весной имеют пониженный уровень витамина D, что может проявляться в виде утомляемости, мышечной слабости и сниженного настроения.

Как восполнить витамин D весной:

Проводите регулярные прогулки на свежем воздухе в солнечные дни — даже 15–30 минут достаточно для стимуляции синтеза витамина D (весной солнце уже сильнее, чем зимой);

Включайте в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, сельдь), яичные желтки, грибы и обогащенные продукты (например, обогащённое молоко);

При необходимости обсудите с врачом назначение добавок витамина D — особенно если вы живете в северных широтах или много времени проводите в помещении;

Многочисленные исследования подтверждают, что поддержание оптимального уровня витамина D важно для здоровья костей, иммунитета и общего самочувствия в межсезонье.

Витамин C: защита организма и антиоксидантная поддержка

Витамин C — сильный антиоксидант, который помогает защищать клетки от стрессов, поддерживает иммунную систему и участвует в синтезе коллагена — белка, важного для кожи, сосудов и соединительных тканей.

Весной, когда организму требуется восстановление после зимы, витамин C особенно полезен.

Лучшие источники витамина C:

Болгарский перец;

Цитрусовые (апельсины, грейпфруты);

Киви;

Брокколи и другие зеленые овощи;

Свежие сезонные ягоды (клубника, смородина).

Поскольку витамин C не накапливается в организме в больших количествах, его запасы нужно регулярно пополнять с пищей.

Витамины группы B: энергия и нервная система

Витамины группы B — это семейство веществ (тиамин, рибофлавин, ниацин, B6, B12), которые участвуют в энергетическом обмене, помогают нервной системе и улучшают усвоение питательных веществ.

Почему они важны весной:

Помогают преобразовывать пищу в энергию;

Поддерживают работу мозга и мышечной функции;

Улучшают настроение и устойчивость к стрессу.

Источники витаминов группы B:

Цельные зерна;

Мясо;

Рыба;

Яйца;

Бобовые и зеленые листовые овощи.

Минералы: магний, железо и цинк

Помимо витаминов, организму нужны и микроэлементы:

Магний участвует в работе мышц и нервов, помогает справляться с усталостью.

Железо важно для транспорта кислорода в крови. Дефицит может вызывать слабость и бледность.

Цинк укрепляет иммунитет и способствует заживлению тканей.

Хорошие источники минералов: орехи и семечки, цельные зерна, бобовые, красное мясо, морепродукты.

Питание весной: как сохранить баланс витаминов

Чтобы обеспечить организм необходимыми веществами без лишних добавок, врачи‑диетологи рекомендуют делать ежедневный рацион разнообразным:

Включать овощи и фрукты разных цветов;

Употреблять белки (рыба, птица, яйца, бобовые);

Добавлять источники полезных жиров (орехи, авокадо, масла холодного отжима);

Пить достаточное количество воды.

Такой подход обеспечивает поступление большинства витаминов и минералов из пищи, а не только из таблеток.

Когда нужны витаминные добавки

Многие люди весной рассматривают витамины в виде добавок. Однако врачи предупреждают: дополнения должны быть обоснованы анализами.

Особенно это касается витамина D и витамина B12 — у некоторых людей их уровень может быть ниже нормы после зимы, и только анализ крови покажет, нужна ли коррекция.

Важно: избыток некоторых витаминов, особенно жирорастворимых (D и A), может накапливаться и приводить к нежелательным эффектам. Поэтому назначение и дозировку должен определять врач после обследования.

Весна, витамины и образ жизни

Сезонные изменения в организме отражаются и на психике: весной люди чаще испытывают аппетит к новым делам, повышенную эмоциональную чувствительность и стремление к активности. Поддержка организма витаминами в этот период усиливает эффект природной адаптации:

Больше прогулок на свежем воздухе — это естественный источник солнечного света и стимул для витамина D;

Активность, спорт и умеренные физические нагрузки улучшают обмен веществ;

Полноценный сон помогает восстановлению и оптимальному усвоению витаминов.

Весна и витамины — ключевые понятия для здоровья в межсезонье. Организм, переживший темные дни и дефицит солнечного света, нуждается в питательных веществах, которые помогают укрепить иммунитет, повысить энергию и улучшить настроение.

Основные витамины — D, C и группа B — вместе с микроэлементами (магний, железо, цинк) формируют основу весенней поддержки.

Самый надежный путь к хорошему самочувствию — это сбалансированное питание, активность и внимание к своему здоровью: регулярные прогулки на солнце, разнообразие овощей и фруктов, а при необходимости — корректно подобранные добавки после консультации с врачом.