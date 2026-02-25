От «альфа-самца» к многодетному отцу: как изменилась жизнь экс-солиста «Белого орла» Александра Ягья

Откровенное интервью бывшего солиста группы «Белый орел» и его супруги. Из-за чего Александр Ягья почти десять лет не хотел оформлять отношения со своей возлюбленной? Что заставило его передумать? Как распределяются обязанности в большой семье, где пятеро детей? И с какими сложностями столкнулись родители в воспитании особенного ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Красивые девчонки, веселая компания, веселые друзья. Это все само получалось. И вдруг ты меняешь на 180 градусов свой вектор, и вечером ты не едешь никуда ни тусить… Ты сидишь дома, пьешь чай, и вдруг тебе это начинает нравиться», — делится певец Александр Ягья.

«Мы иногда приходим, а нам говорят: „А вы брат и сестра?“. Мы говорим: „Нет, муж и жена. Просто столько лет вместе, что, видимо, уже стали друг на друга похожи», — рассказывает супруга артиста.

Александр Ягья и его жена Яна вместе уже более двадцати лет. Они воспитывают пятерых детей. А ведь при их первой встрече экс-участник группы «Белый орел» не мог и предположить, как изменится его жизнь после этого знакомства. Он тогда совершенно не думал о серьезных отношениях.

«Красивые девушки, веселая компания. И этого было достаточно. У меня всегда этого было в избытке», — отмечает Александр Ягья.

С Яной артиста свела работа. Девушка была организатором мероприятия, где выступал ее будущий муж, и с первого взгляда влюбилась в обаятельного солиста. Правда, ей пришлось брать ситуацию в свои руки.

«А он за мной не ухаживал. Я сама за ним ухаживала. Он, наверное, понимал, что мне так проще, потому что я человек, идущий вперед. Мне надо все быстрее, а ему надо потихоньку», — объясняет жена исполнителя.

Но даже после появления на свет четверых наследников музыкант не спешил делать возлюбленной предложение руки и сердца. Говорит: боялся, что штамп в паспорте негативно повлияет на его имидж.

«Когда ты стоишь на сцене, у тебя должен быть некий статус такого, как это, альфа-самца, не знаю, как правильно выразиться, мачо некоего, который всегда в поиске», — уточняет экс-солист группы «Белый орел».

В итоге зарегистрировать брак музыкант решился, только когда Яна была беременна их пятым ребенком. Не скрывает: сделал это только из-за бюрократических проволочек.

«Наверное, мы этим воспользовались: бесплатная парковка. Наверное, из-за этого мы пошли, и когда мелкой было пять, за десять дней до родов, мы пошли и быстро расписались», — вспоминает Яна Ягья.

Супруги почти все время проводят вместе — дома, в поездках и на работе. Несколько лет назад Ягья вместе с другом Виктором Салтыковым открыл сеть творческих академий. Яна стала мужу опорой и в бизнесе.

«Здесь студия звукозаписи, в которой мы записываем и сразу можем попробовать со студентами, они могут уже послушать, как это звучит со стороны», — рассказывает музыкант.

Дети часто бывают у родителей на работе, помогают по мере возможности. У каждого есть свои четкие обязанности и дома. Родители приучают наследников к дисциплине.

«Мы с Орнеллой убираем, конечно же, наши половины комнаты. У нас с ней одна комната, и мы должны свою каждую половину убирать, свои вещи по шкафам. То есть убираться у себя сами», — делится дочь музыканта Екатерина Ягья.

Александр признается: конечно, с годами в их семейной жизни стало меньше романтики. На нее не остается ни сил, ни средств.

«Этому ботинки, этому это, трусы, носки. Иногда забываем что-то себе купить, потому что пока всем пятерым что-то купишь», — подчеркивает певец.

А ведь еще нужно оплатить учебу, спортивные секции, хобби. По словам артиста, больше всего средств уходит на сына Георгия. У мальчика — особенности развития.

«Там произошло много хирургических вмешательств. Во-первых, наверное, немножко сложные роды. Это двойня», — уточняет Яна Ягья.

«На протяжении уже десяти лет мы его лечим, стараемся делать все, чтобы он максимально был, так скажем, ребенком, нужным обществу. Он у нас плохо разговаривает, немножечко отстает от развития. Ничего, это, как говорится, наш крест, нам его нести», — заявляет Александр Ягья.

Но супруги не унывают. Уверены: их старания обязательно дадут результат. И наследник, пусть и позже, но сможет догнать сверстников.

«Нам все говорят: оформите инвалидность. А я думаю, а он не инвалид, он обычный парень. У него же только идет задержка речи, но он сейчас начал потихоньку говорить. Просто ему так тяжело было к этому идти. Но это очень много совместных усилий. И это не только мои усилия или Александра. Это все дети. Его все тащат за уши. Просто тащат за уши, чтобы он выжил и стал просто обычным человеком», — подчеркивает супруга артиста.

Александр Ягья делится: он безумно рад, что много лет назад ответил на ухаживания симпатичной блондинки. И пусть вечеринки с поклонницами остались в прошлом, зато у него есть большая, а главное, счастливая семья.