«Дети шпионов»: как изменились актеры из фильма за 25 лет

Вышедший в 2001 году на экраны фильм о брате и сестре, вынужденных спасать своих родителей-супершпионов, мгновенно прославил сыгравших Кармен и Джуни Кортес юных актеров.

Тогда, 25 лет назад, Алексе Веге и Дэрилу Сабаре было всего 12 и восемь лет, они пробовали сниматься только в эпизодах, а их «экранная» мама Карла Гуджино вообще попала в кино без опыта, да еще и после неудачи в модельном бизнесе.

Как изменились жизнь актеров после успеха «Детей шпионов»? Как они выглядят и чем занимаются сейчас?

Кармен Кортес (Алекса Вега)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов», реж. Роберт Родригес, 2001 г.; www.globallookpress.com / © Lisa O'Connor

Алекса Вега, исполнившая роль рассудительного старшего ребенка семейства Кортес. Кармен она сыграла в 12 лет и после оглушительного успеха решила продолжить актерскую карьеру.

Актриса снималась в молодежных фильмах «Следующая пятница», «Репортерша», озвучивала мультфильмы и даже пробовала себя в вокале, выступала в мюзиклах. Пожалуй, самыми яркими работами Веги после «Детей шпионов» можно считать главные роли в фантастическом киномюзикле «Рипо! Генетическая опера» и фильм «Проект „Беременность“».

В 2013 году журнал Vanity Fair назвал Алексу Вега одной из самых сексуальных молодых актрис. Собственно, на это время как раз и выпало много новостей из ее личной жизни.

Долгое время актриса встречалась с кинопродюсером Шоном Ковелом. Пара обручилась в 2010 году, но спустя четыре года объявила о расставании. Кстати, к алтарю актрису тогда вел не отец или отчим, а именно режиссер «Детей шпионов» Роберт Родригес.

Сейчас Алексе Вега 37 лет. Она вышла второй раз замуж — и удачно. С артистом Карлосом Пеном они растят детей, ведут личный блог и выглядят весьма счастливо.

Супруги много времени уделяют семье, но и на творчество время находят. Например, недавно они вместе озвучивали мультсериал «Касагранде».

Джуни Кортес (Дэрил Сабара)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов», реж. Роберт Родригес, 2001 г.; Getty Images / Robin L Marshall / Contributor

Дэрил Сабара был еще ребенком, когда начали снимать «Детей шпионов», хотя на тот момент в его фильмографии уже было несколько эпизодических ролей.

Роль Джуни Кортеса не только стала прорывом в актерской карьере обаятельного мальчика-танцора, но и подарила ему «сестру» по киноплощадке Алексу, о работе с которой Сабара вспоминает с теплом.

После выхода фильма актер был на пике популярности. Он снялся во всех последующих частях франшизы, в сериалах «Друзья», «Доктор Хаус», сотрудничал со студией Disney, озвучивал мультсериалы «Берегись! Что новенького, Скуби-Ду?», «Бэтмен: храбрые и смелые» — и это только малая часть нашумевших проектов, под которыми значится фамилия Дэрила.

В 2018 году стало известно, что Сабара женился на певице Меган Трейнор. У них трое детей, один из которых от суррогатной матери. Актер продолжает сниматься, а еще любит путешествовать, ходить в пешие походы и увлекается скалолазанием.

Феликс Гамм (Чич Марин)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов», реж. Роберт Родригес, 2001 г.; www.globallookpress.com / © Billy Bennight

Чич Марин, сыгравший тайного агента и «няню» Кармен с Джуни — Феликса Гамма, до «Детей шпионов» уже снимался в кино и на телевидении, но в большей степени был известен участием в дуэте «Чич и Чонг». Он даже выступал на разогреве во время американского турне The Rolling Stones. А потом дуэт распался, но зато через несколько лет пришла кинопопулярность.

Марин также занимался озвучиванием мультфильмов. Он подарил свой голос многим проектам Disney, в частности, персонажам «Короля Льва», «В поисках Немо» и «Тачек». В последние годы актер реже появляется на экране, но остается уважаемой фигурой в индустрии.

В июле 2026-го Чич Марин отметит свой 80-летний юбилей. Он стал чуть меньше сниматься и уделять больше времени семье. Кстати, женат Марин на русской пианистке Наташе Рубин. Пара живет в Малибу и болеет за «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Доджерс».

Феган Флуп (Алан Камминг)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов», реж. Роберт Родригес, 2001 г.; www.globallookpress.com / © AD

Алан Камминг сыграл в «Детях шпионов» эксцентричного телеведущего Фегана Флупа. Богатую фильмографию он имел и до этой роли, так что после франшизы продолжил работать в привычном режиме.

Алан участвовал в бродвейских постановках, снялся в сериалах «Хорошая жена», «Доктор Кто», фильмах «Люди Икс 2», «Простые сложности». В 2021-м актер согласился озвучить персонажей в мультсериалах «Принц» и «Симпсоны».

Сейчас ему 61 год. Помимо актерской деятельности, он пишет книги и занимается режиссурой.

Исидор «Мачете» Кортес (Дэнни Трехо)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд», реж. Роберт Родригес, 2002 г.; www.globallookpress.com / © AD

Актер Дэнни Трехо сыграл дядю главных героев, Исидора Кортеса, когда уже был узнаваемым актером. «Дети шпионов» сделали его востребованным в ролях бандитов и антигероев.

После франшизы Трехо продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто появляясь в проектах Роберта Родригеса. Всего на его счету около двухсот ролей. Артист также подарил свой голос героям нескольких мультфильмов и видеоигр.

В 2026 году 81-летний Дэнни Трехо все еще активно озвучивает, снимается и ведет подкасты. Актер также владеет рестораном мексиканской кухни в Лос-Анджелесе, собственными марками пива, кофе и других продуктов.

Грегорио Кортес (Антонио Бандерас)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов», реж. Роберт Родригес, 2001 г.; www.globallookpress.com / Carlos Alvarez / Contributor

Антонио Бандерас, сыгравший отца главных героев, Грегорио Кортеса, и до «Детей шпионов» был признанной звездой мирового кино. После участия в франшизе его статус только укрепился.

Среди его ярких работ начала 2000-х с успехом нескольких «Детей шпионов» конкурирует разве что озвучка Бандерасом Кота в сапогах в мультфильмах «Шрек 2» и «Шрек Третий».

Актер продолжил сниматься в крупных голливудских проектах, а также вернулся к сотрудничеству с Педро Альмодоваром, что принесло ему новые награды и признание.

В 2019 году его роль в фильме «Боль и слава» была отмечена призом Каннского кинофестиваля. Бандерас также пробовал себя в качестве дизайнера, занимался виноделием.

В 2026 году Антонио Бандерас остается востребованным актером и продюсером.

Ингрид Кортес (Карла Гуджино)

Как сейчас выглядят актеры из фильма Дети шпионов. Фото: Кадр из к/ф «Дети шпионов», реж. Роберт Родригес, 2001 г.; www.globallookpress.com / © Ron Adar

Карла Гуджино, исполнившая роль Ингрид Кортес, матери главных героев, после «Детей шпионов» снималась в таких фильмах, как «Город грехов», «Разлом Сан-Андреас», а также принимала участие в сериалах «Хранители» и «Пациенты».

В 2026 году Гуджино занята в нескольких проектах, включая новый сериал от Netflix. Карьера 54-летней актрисы переживает ренессанс, что делает ее одной из самых успешных актрис из оригинального состава на сегодняшний день.

Согласно последним данным СМИ, она не замужем, но состоит в отношениях с режиссером Себастьяном Гутьерресом, во многих работах которого снималась.