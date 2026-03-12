«Брили налысо, били битами»: как россиянок превращают в рабынь в Азии

На кадрах с камер бангкокского аэропорта последний раз было видно певицу и модель Веру Кравцову живой. Девушку сначала пригласили работать в Таиланд, затем обманом заманили в Мьянму.

Там Веру заставили заниматься интернет-мошенничеством, а позже связь с ней пропала. По информации некоторых изданий, родным сообщили о ее смерти и потребовали полмиллиона долларов за возвращение тела.

Какие способы используют мошенники для привлечения людей в такие организации, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

«Голодные игры»: брили налысо и били битами

Фото: 5-tv.ru

Объявление в чате «Русские в Дубае» обещало сказку: перелет, жилье и зарплату в пять тысяч долларов. Соня искала работу моделью, а оказалась в одном из самых опасных мест на планете, так называемом «золотом треугольнике». Это район на границе Таиланда, Лаоса и Мьянмы, где нет никаких законов. Но вместо фотосессий и подиума девушка оказалась в рабстве.

Работать ей пришлось наживкой в одном из многочисленных азиатских скам-центров. Мошенники обзванивали будущих жертв по всему миру, а девушки убеждали их, что никакого обмана нет.

На работу с зарплатой от трех до пяти тысяч долларов и комфортным графиком клюнула и Дарья Тузова. Из требований — минимальный английский и приятная внешность. Ей купили билеты в Таиланд, а оттуда перевезли в Мьянму, все в тот же золотой треугольник. Девушка поделилась в эксклюзивном интервью, в каких условиях ее содержали.

«Там четырехэтажное здание, и оно огорожено большими заборами. И кто-то может туда зайти только через охрану», — описывает Тузова.

Ни о каком графике уже никто не заикался. Девушки должны быть на связи с клиентами в любое время дня и ночи. Пока сотрудницы выполняли план — им ничего не угрожало. Но за малейшую провинность следовало суровое наказание.

«Было похоже на голодные игры, потому что кого-то там, я видела, брили налысо, били битами. Впоследствии я уже начала понимать, что у них действует такая система, что если девушка привлечет следующую на свое место, то они могут позволить ей уехать», — объясняет она.

Шанс на спасение из рабства есть

Getty Images / Moostocker

Шанс на спасение появляется во время редких рейдов военных.

В октябре прошлого года в Мьянме и Камбодже освободили три с половиной тысячи человек. В одном из самых известных скам-центров — KK Park — вскрылись жуткие подробности: нашли тела погибших, орудия пыток и комнаты для извращений.

«Недалеко от этого КК-парка, вот таких огромных, по многу тысяч человек внутри. Их как минимум четыре. Десятки еще таких поменьше, где по несколько сот человек», — рассказывает президент единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

За 2025 год из скам-центров Мьянмы удалось вызволить только шестерых россиян. В начале 2026-го — еще одну девушку.

«Посольство России в Таиланде совместно с представителем МВД в Таиланде вывозит очередную нашу гражданку России в городе Миаваде», — сообщает заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Командировка обернулась 118 годами в тюрьме

www.gettyimages.com/sakhorn38

Но рабство бывает не только за колючей проволокой в джунглях. Владимир Котельников из Челябинска думал, что устраивается моряком на яхту в Турции. Первый звонок жене из «командировки» был обнадеживающим, хотя и странным — звонил приятель мужа, который и пригласил его поработать за границей.

«Не переживай, с ним все хорошо. Я говорю, дай мне его к трубке телефон, он говорит, мы находимся пока в разных местах, то есть я тебе пока не могу дать его», — пересказывает их разговор жена Владимира Светлана Котельникова.

В следующий раз через месяц позвонил уже сам супруг. И рассказал, что вместо прогулок на катере по Средиземному морю он изучает порядки в греческой тюрьме.

«Я живой, все нормально, я нахожусь на Родосе, задержан за перевозку». Я говорю: «В смысле? Ты людей перевозил?» Он говорит: «Я тебе пока ничего не могу объяснить», — вспоминает супруга.

Спустя неделю из новостей Светлана узнала, что командировка ее мужа обернулась пожизненным сроком.

«Прошел суд, ему дали 118 лет. У него не было ни адвоката, ни переводчика», — жалуется она.

Как не попасть в рабство в Азии

Getty Images / Maskot

Почему после десятков подобных историй люди продолжают откликаться на заманчивые заграничные вакансии?

«Туда попадают и достаточно умные люди, которые в том числе могут быть в сложных жизненных обстоятельствах, например, кризис, развод, или с работы у тебя уволили, или бизнес прогорел», — поясняет психолог Андрей Филиппов.

Слишком хорошие условия и зарплата намного выше рынка, особенно если ваш опыт и специальность их не предполагают, — почти всегда повод насторожиться, предупреждают эксперты.

Ты сам ничего не искал, не был инициатором чего-то, а тебя каким-то образом нашли и к тебе сразу как-то расположены и предлагают какие-то прекрасные горы, шикарную жизнь, то это должно очень сильно настораживать.

Стоит задуматься, если работодатель берет на себя все расходы с проживанием и визой и торопит с вылетом. Никогда не отдавайте оригинал паспорта под предлогом регистрации или оформления документов — это первый шаг к лишению свободы.

Помните: реальные компании редко предлагают удаленное собеседование без видеосвязи и четких должностных обязанностей, а бесплатный билет в один конец часто ведет за колючую проволоку скам-центров или в настоящую тюрьму.