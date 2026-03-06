Портятся мгновенно, даже яйца: какую еду нельзя хранить в холодильнике

Почему мясу и рыбе не место в холодильнике? Кто притаился в вашей крупе? Как правильно распределить продукты в холодильнике, чтобы они не вредили здоровью? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как правильно хранить еду в холодильнике

Почти 15% продуктов, которые мы покупаем, оказываются в мусорном ведре. И дело не только в просрочке. Даже свежая провизия может испортиться за пару дней, если неправильно ее хранить.

А неправильно храним мы почти все: не там положили сыр, пожалели выбросить подозрительный йогурт, поселили яйца в дверце — добро пожаловать на больничную койку.

Как не превратить свою кухню в филиал инфекционного отделения? «Страна советов» разберет на примере холодильника певицы Габриэллы да Силвы.

Пищевой технолог и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сразу обратил внимание на чеснок в дверце холодильника.

«Лук и чеснок — это сильно пахнущие продукты, их нужно хранить либо не в холодильнике, они прекрасно хранятся на кухне в специальной посуде, либо если вы решили хранить в холодильнике, их нужно хранить в той зоне, которая предназначена для овощей», — объясняет эксперт.

Более того, если на чеснок попадет конденсат — он начнет плесневеть. Даже небольшие участки плесени выделяют микотоксины, проникающие глубоко внутрь зубчика. Эти вещества не разрушаются при термообработке, повреждают печень и почки даже в малых дозах.

«Холодильники разной зоны температуры. Внизу самая низкая температура. Холодный воздух всегда опускается вниз», — поясняет специалист.

Нижняя полка — идеальное место для хранения мяса, рыбы и фарша. На средней полке прекрасно будут чувствовать себя молочные продукты, яйца и готовые блюда. Верхние полки или так называемая зона фреш подходят для овощей, фруктов и зелени, а вот напитки и соусы разместите на дверце холодильника.

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

У Габриэлы все наоборот, к тому же хранятся продукты, которым холод противопоказан.

«Ни в коем случае нельзя хранить оливковое масло. Оливковое масло выпадает в осадок. Оно должно храниться в обычных условиях. Шоколад, он у вас побелеет, если вы будете его здесь хранить. Мы не рекомендуем», — говорит знаток.

Хлебу тоже не место в холодильнике. Да, срок годности такое хранение увеличивает, а вот вкусовые качества портятся безвозвратно.

Бананы в холоде тоже долго не живут — чернеют и портятся. Самого ответственного подхода требуют мясо и рыба.

«Есть такое понятие „товарное соседство“. Например, рыба не должна храниться вместе с мясом. Вот рыба и мясо хранятся раздельно. Если вы решили хранить рыбу и мясо в одном месте, то обязательно надо упаковать и рыбу, и мясо, чтобы они не обменивались своими микроорганизмами. Самое, конечно, серьезное — это сальмонелла, но кроме сальмонеллы там может быть все что угодно, и листерии, и шигеллы, ну то есть любые бактерии, много бактерий, которые выделяют токсины», — разъясняет технолог.

Куриные яйца тоже находятся в зоне риска.

«К сожалению, яйца у нас обычно инфицированы. Я думаю, что вы не мыли яйца перед тем, как заложить. То есть, вы заложили из коробки. И поэтому яйца нужно хранить правильно», — поясняет он.

Дверца холодильника подвержена частым перепадам температуры из-за открывания и закрывания, что создает благоприятные условия для ускоренного старения и порчи яиц.

Габриэла и не подозревала, сколько опасностей может таить ее холодильник. Теперь она точно будет внимательнее.

Какие опасности поджидают в кухонных шкафах

Крупы, мука, орехи — настоящий райский сад для жучков.

«Говоря о вредителях, которые могут завестись в наших крупах и муке, можно выделить несколько основных типов: это различные-различные мукоеды, это пищевая моль, наиболее крупный, да, экземпляр вредителей. И различные зерновики», — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе института экологии РУДН Ирина Головачева.

Насыпайте крупы в стеклянные герметичные банки — они прозрачны, и вы вовремя заметите непрошеных гостей. В местах хранения должно быть прохладно, сухо и темно.

Но кроме правильного распределения по полкам, есть еще десятки маленьких хитростей, которые помогут сохранить продукты свежими намного дольше:

Сметану и творог храните в банке вверх дном — создается вакуум, и бактерии размножаются медленнее;

В муку положите кусочек фольги — моль обходит его стороной;

Зелень поставьте в стакан с водой как букет — простоит целую неделю;

Стеклянные контейнеры лучше пластиковых — они не впитывают запахи и легче отмываются.

Правильное хранение — это не просто порядок на полках, а забота о здоровье всей семьи. Знание температурных зон и товарного соседства поможет сохранить свежесть продуктов надолго и избежать опасных ошибок. Ведь даже самая полезная еда может стать ядовитой, если хранить ее неправильно.