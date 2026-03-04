Лимфома, авария и смерть мужа: как актриса Ирина Шевчук жила в последние годы

В Москве простились со звездой кинофильма «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук. Что стало причиной ухода знаменитости? Какие беды и несчастья довелось ей пережить? Как заслуженная артистка РФ спасала свою дочь после страшной аварии? И почему отказывалась налаживать личную жизнь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Очень важно, когда у человека внутри очень много положительного. И когда тебе есть кому это отдать», — отметила артистка в 2025 году.

На днях все СМИ облетела печальная весть: на 75-м году жизни скончалась актриса Ирина Шевчук. Та самая Рита Овсянникова из легендарного фильма «А зори здесь тихие».

Причем ее уход стал полной неожиданностью для коллег и поклонников, ведь буквально полгода назад знаменитость присутствовала на одном из кинофестивалей, где демонстрировала всем свою неуемную энергию.

«Бабушка с клюкой. Скажу тебе: нет, милая моя. Я не сижу и, конечно же, снимаюсь, когда что-то интересное», — говорила Шевчук.

Ирина Борисовна до последнего вела активный образ жизни: снималась в кино, организовывала фестивали, большое внимание уделяла здоровью и внешности. Она была уверена, что любые возрастные изменения можно победить, нужно лишь приложить побольше усилий.

«Кремчики, массажики — всякое такое обязательно делаю. Укольчики делала, да», — поделилась артистка.

Но оказалось, все последнее время звезда отважно сражалась со страшной болезнью — лимфомой головного мозга. В 2023 году у нее начались скачки давления, а проведенная компьютерная томография выявила у артистки затемнения в полушариях. Об этом рассказала ее дочь Александра, которая до сих пор не может поверить в случившееся.

«Она всегда шла к своим целям. И у меня ощущение, что она в большинстве случаев достигала задач. Она один из моих ангелов-хранителей на Земле. Я всегда с ней была рядом и рядом осталась», — подчеркивает Александра Афанасьева-Шевчук.

Несмотря на тяжелый недуг, актриса никогда не жаловалась на здоровье. Обладала боевым характером, которым, по словам самой Ирины Шевчук, была обязана отцу-подводнику и маме-учительнице. Звезда вспоминала, что родители воспитывали трех наследниц почти в армейских условиях.

«То есть ты не был лодырем, не был — пришел, швырнул все и так далее. Нет, такого не было. Ты должен был заправить кроватку. Папа моряк военный, ты что? Подводник. Ты там не загуляешь», — рассказывала Шевчук.

Но артистка была благодарна родителям за своеобразную закалку духа, ведь дальнейшая жизнь ее совсем не баловала. На долю знаменитости выпало немало испытаний.

В молодости первой любовью Ирины стал красавец-актер Талгат Нигматулин. Он занимался борьбой и был мечтой всех девочек-студенток. Артистка вспоминала: это было сродни наваждению. Но прекрасная сказка закончилась трагедией — мужчину убили из-за денег.

«Он действительно попал в какую-то секту такую, причем восточную. Это была такая трагедия. Для всех, кто знал Талгата, знал, какой он», — уточняла звезда.

«Она ради него даже кухню освоила его национальную и готовила любимые блюда. Готова была ради него на все. Но, к сожалению, его измены не позволили им связать жизнь, и они были вынуждены расстаться. Причем самое ужасное было потом, когда он уехал в Прибалтику и занялся восточными единоборствами, попав в какую-то чудовищную секту, где его зверски просто убили его же гуру. И это, конечно, было огромным ударом для Ирины. Она с трудом пережила эту потерю», — объясняет режиссер Наталья Веревкина.

Вторым возлюбленным и мужем Ирины стал композитор Александр Афанасьев. У них родилась дочь Александра, которая пошла по стопам своей мамы. Но наследнице тотально не везло: во время съемок она едва не утонула в бассейне, после пережила несколько аварий.

А в 2013-м девушка чуть не погибла. Не справившись с управлением авто, она на высокой скорости врезалась в отбойник. Результат: открытая черепно-мозговая травма, медицинская кома и аппарат ИВЛ.

«Это был ужасный период. Серьезная травма была, да. У нее частично черепушки даже не было», — говорила Ирина Шевчук.

Врачи делали неутешительные прогнозы, но, вопреки всему, Александра очнулась и быстро пошла на поправку. Отделалась только частичной амнезией.

«Это вообще чудо на самом деле. Чудо. И она у меня такая мощная девчонка. Железная кнопка, которая держится», — подчеркивала актриса.

«Первым радостным моментом было то, что Александра сжала руку матери, еще находясь без сознания, и этот знак, то есть было понятно, что она выживет. И Ирина выходила дочь, поставила ее на ноги, и, в общем-то, Александра продолжила съемки, продолжила работу в кино», — делится режиссер Веревкина.

В 2020 году ушел из жизни супруг Ирины Борисовны. Это стало для нее настоящим ударом. Она решила держаться ради дочери. Но заводить новые отношения больше не хотела.

«Сейчас мне говорят: „Ирка, ты же еще вроде как можешь хотя бы друга какого-нибудь завести“. Я как подумаю: нет, не представляю себе какого-нибудь другого дядьку рядом с собой», — признавалась Шевчук.

«Я думаю, правильно, потому что если такая большая любовь, не хочется, для чего растрачивать себя? Ты верен этому человеку, потому что душа вечная», — заявляет актриса Евгения Короткевич.

Ирина Шевчук всю себя посвятила дочери, ее супругу и внучке Лизе. В девочке артистка не чаяла души, потакала всем ее капризам.

«Но она меня любит. Она там: „Бабушка, я хочу блинчиков“… Полетели блинчики», — говорила звезда.

Шевчук мечтала, что в будущем внучка выберет карьеру врача. А она сама будет всячески ей помогать. Но утром 24 февраля звезды кино не стало. Она скончалась дома, где ее и обнаружила дочь Александра.

Похороны артистки состоялись на Троекуровском кладбище. Легенда экрана навсегда останется в памяти друзей и близких не только как талантливая многогранная актриса, но и как образец невероятной стойкости и силы духа.