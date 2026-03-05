«Могла умереть»: откровенные признания Любови Успенской

Любовь Успенская о неудачном падении: могла умереть

Откровенное интервью Любови Успенской. Почему королева шансона до сих боится за свою дочь? Что помогает ей переживать предательства близких? Чем закончился многолетний конфликт певицы с поэтом Ильей Резником? И как Успенская едва не погибла в собственном доме? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы знаете, я сама к себе не привыкла еще. Во-первых, абсолютно ничего не делала, не готовилась. Тут у меня не цель была выглядеть хорошо», — отмечает артистка.

Любовь Успенская решила удивить поклонников. В своем новом клипе королева шансона предстала в необычном образе. Вместо традиционных мини, блесток и высоких каблуков — темная шуба и серый платок.

Никаких привычных локонов, скромный макияж. Певица объясняет: смена имиджа обусловлена ее внутренним состоянием. В жизни Успенской сейчас тяжелый период. Несколько месяцев назад она чудом избежала смерти.

«Если бы не подставила руку к стене, летела головой, могла умереть, и сегодня здесь бы не была», — подчеркивает звезда.

Артистка говорит о травме, которую получила прошлой осенью. Неудачное падение едва не обернулось трагедией.

«Обидно то, что ты, например, не в машине в аварии какой-то, да, это случилось или на льду. Это было в доме, на террасе. Я заходила на кухню и зацепилась за порожек, и не заметила его, и летела на скользкий мраморный пол, прямо в стену. И такой силой», — рассказывает исполнительница.

К счастью, Успенской удалось избежать удара головой. Но пострадала рука. Перелом был таким серьезным, что пришлось делать операцию.

«Мне нужно было при этом всем не срывать концерты. Я один концерт только перенесла, но уже его отработала. А так, конечно, очень тяжело работать. С переломом это вообще тяжело было. Надо много было уколов делать, чтобы боли снимать, а эти боли дают дальнейшие какие-то проблемы… В общем, это было ужасно», — делится Любовь Успенская.

«Есть такое, как свыше, да, понимание, что, наверное, она переработала или устала. Когда что-либо ломаешь, это ограничение подвижности. Значит, тебе нужно баланс найти: чуть-чуть не перерабатывать, или не нервничать, или как-то чуть-чуть отдохнуть, может быть, над какими-то вещами более глубоко подумать», — подчеркивает телеведущая Анна Калашникова.

Не успела певица прийти в себя после лечения, как ее ждал новый удар. Любовь Успенская оказалась втянутой в неприятную историю. Зрители купили билеты на выступление певицы. А потом выяснилось, что никакого концерта даже не планировалось.

«Когда люди начали связываться с этим рестораном, им сказали: „У нас вообще не запланирован был концерт, о чем вы говорите? Вы что, ку-ку?“. И все, и тут началось», — уточняет музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Директор Успенской обвинил в мошенничестве ее пиарщика Никиту Сурму. Якобы он продавал билеты на несуществующее представление. Молодой человек был тут же уволен.

«Много в жизни своей доверяла, и было много предательства. Надо быть, я не знаю, или не такой доверчивой, потому что я вообще-то по своей натуре, по своему характеру очень доверчивый человек», — признается артистка.

Успенская делится: она очень переживала, что зрители потеряли деньги, а ее фамилия упоминалась в контексте скандала. Но потом взяла себя в руки и записала новый хит.

«Важно донести песню… Чтобы почувствовали такое мое душевное состояние. Насколько я… Эта песня рвет мою душу, мое сердце», — заявляет певица.

По словам артистки, в тяжелый момент ее поддержала дочь. Они с Татьяной сейчас особенно близки. Любовь Успенская признается: для нее это самое главное. Ведь несколько лет назад звезда думала, что больше никогда не увидит дочь. Девушка, находясь под влиянием запрещенных препаратов, обвиняла мать в тотальном контроле и рукоприкладстве.

«Даже врагам не желаю то, что случилось. И сегодня это прошло уже шесть лет, но все равно это очень рана, очень такая, да, кровоточащая. Страх есть, да, и страх есть, и я переживаю. И всегда человек, который узнал, что это такое, будет всегда переживать и думать, чтобы ничего больше не случилось», — подчеркивает Успенская.

«Это понятно, что каждая мать будет беспокоиться за свою дочку, да еще звездного человека. Она ее очень долго искала, и где она оказалась, мы тоже все знаем. Поэтому это очень страшно. На самом деле, я бы тоже контролировала. Но чуть-чуть надо дать свободы, потому что видно, что она под контролем. То есть она же взрослая, ей нужна свобода», — говорит певица Таша Белая.

Правда, на съемки маминого клипа Татьяна приехать не смогла. Вместо нее певицу поддерживал йоркширский терьер Джуник. Знаменитая хозяйка не расстается с питомцем ни на минуту.

«Это мой талисман. Он везде со мной, если его нет рядом, мне кажется, что-то произойдет. Чувствую я, что, когда он рядом, ничего не случается», — делится артистка.

«На самом деле Люба очень много негатива на себя принимает, исходя из своих высказываний. Когда она говорит, что у ее собаки целая гардеробная размером с однокомнатную квартиру, естественно, очень много людей этому не рады. Кто-то завидует, кто-то посылает негатив», — отмечает певец Илья Гуров.

Успенская верит: Джуник приносит ей удачу. Недавно артистка взяла его с собой на день рождения подруги. И в тот вечер она помирилась с Ильей Резником, с которым не общалась 25 лет.

«Я подошла к столу, где была именинница. Илья сидел рядом с женой. Случайно она меня поцеловала, жена, и как-то было затмение такое. Ну, Илья. И мы обнялись. Потом он пришел ко мне в гримерку», — рассказывает знаменитость.

Причиной давнего конфликта была песня «Кабриолет». Поэт подарил ее Успенской еще в 1990-х, а спустя годы вдруг заявил о своих правах и потребовал запретить артистке исполнять композицию. Но битву проиграл, ведь никаких договоров никто не подписывал. С тех пор Илья Рахмиэлевич таил на Любовь обиду. И вот, наконец, все распри остались в прошлом.

«Он был счастлив, и я была счастлива. Я поняла, что лучше все-таки мир. Я почувствовала такое облегчение. В принципе, надо забывать все ссоры и понимать, что это человек все-таки написал такие песни, как „Кабриолет“, „Зеркала“, „Банкет“. Это круче, чем быть в ссоре», — заявляет певица.

Успенская надеется, что это радостное событие положит конец череде неудач, которые преследуют ее в последнее время. И она сможет полностью сосредоточиться на творчестве, а не на решении всевозможных проблем.