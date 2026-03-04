Тревожный сигнал? Почему Наташа Королева резко изменилась

Королева ответила на слова Кудрявцевой об алкогольной зависимости

Поклонники переживают за Наташу Королеву. Почему певица вдруг заговорила о возрасте? По какой причине сменила платья на спортивную одежду? Что за духовные практики теперь в почете у заслуженной артистки РФ? И правда ли она начала злоупотреблять крепкими напитками? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Наташу вообще не узнать. Она и так была секс-символом всегда. А это просто… Просто красота», — заявляет певец Прохор Шаляпин.

Недавно у Наташи Королевой вышел новый сингл. Для его презентации звезда подобрала необычный образ: алая помада, белоснежный парик, красный топ и спортивный костюм. Получилось эпатажно и ярко. Все, как любит артистка. Но гости заметили: у знаменитости уставшие глаза, нет былого задора и слегка рассеянное поведение.

«Я понимаю, все вялые, погода, это все понятно», — говорит Королева.

В интервью звезда призналась, что поменяла стиль в одежде. Теперь она предпочитает не эффектные и дорогие, а простые и удобные вещи. Часто ходит в спортивном. И вот уже полгода никак не решится заняться фигурой.

«Как артистка, как человек, который должен выходить и каким-то образом пропагандировать какие-то правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы как-то немножко схуднуть, да», — отмечает муж певицы Сергей Глушко.

«Худеть надо по-любому. Когда мы имеем лишний вес, страдают все наши внутренние органы, страдают не только ноги, но и печень, и все, что находится внутри. Поэтому, конечно же, Тарзан прав», — соглашается актриса Эвелина Бледанс.

Взять ситуацию в свои руки пытался было супруг Королевой. Он еще в сентябре лично занялся рационом артистки. Но на днях Сергей Глушко признался, что из его затеи ничего не вышло.

«Дома у нас готовлю я. А я ничего не приготовлю такого, чего нельзя. Вопрос в другом, что она, блин, жрет где-то на стороне. Она постоянно, да: „Все, у меня встреча“. А встреча где? В ресторане», — рассказывает муж Королевой.

Фанаты задаются вопросом: почему артистка будто потеряла интерес к себе и к жизни?

«Мне совершенно ничего не хочется, кроме каких-то интересных творческих работ. Вот так, чтобы устраивать по этому поводу какие-то крутые вечеринки, уже не хочу, я уже не готова на это», — признается Королева.

«Есть люди, которые уже 20-30 лет на эстраде, в кадре, еще где-то. Иногда мы за этой гонкой, что мы все время где-то, все время в обойме, иногда мы теряем себя», — подчеркивает певец Митя Фомин.

Многие уверены: Наташа Королева устала. В мае ей исполнится уже 53 года. Она счастливая жена и мама, а с недавних пор свекровь и не сегодня-завтра станет бабушкой. Возможно, в силу возраста ей хочется уже больше отдыхать, чем завоевывать вершины и идти на вынужденные ограничения. Но сама певица говорит, что в ней еще много энергии.

«Пока у меня есть силы, энергия, я, наверное, буду. Когда уже совсем пойму, что не надо… Есть Шер, которой, извините меня, 80, как моей маме. Когда моя мама начинает капризничать, я ей говорю: „Мама, Шер видела? Все, нечего капризничать“. Поэтому тут нет предела, наверное», — говорит Наташа Королева.

Певица призналась, что вместо спорта и здорового образа жизни увлеклась расслабляющими ритуалами. Может, странность в поведении артистки как раз и объясняется сомнительными практиками?

«Шикарные медитации, гонг-медитации, всем рекомендую, но нужен хороший проводник. То есть мы сидим на диетах, детокс делаем своему, как говорится, физическому телу. А что мы делаем для своего ментального тела? Ничего. Это определенная чистка своей энергии», — объясняет исполнительница.

«Я очень рад, что она пришла к такому выводу. Она никуда не денется, она никуда, понимаете, энергетика и характер — это то, что остается с человеком практически навсегда, поэтому дайте ей помолчать чуть-чуть, и все с ней будет хорошо», — заявляет Митя Фомин.

Впрочем, недавно еще одну версию о причинах состояния Королевой подбросила публике ее подруга. Телеведущая Лера Кудрявцева в одном из шоу заявила, что у Наташи появилась нехорошая зависимость.

«Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало», — рассказывает она.

И Королева не стала ничего отрицать.

«Я вообще не переживаю по этому поводу, потому что люблю пригубить, но в хорошей компании. Поэтому я не переживаю. Да не обидно, я могу, да», — говорит звезда.

Но сама исполнительница в своем апатичном состоянии винит вовсе не горячительные напитки, а колоссальную занятость, погодные условия и появившуюся не пойми откуда простуду.

«Просто боюсь, что я заболеваю, поэтому держу энергию, чтобы не разболеться. Вот у меня начинает идти точно потеря голоса», — уточняет Королева.

Однако фанатов не обманешь. Они уверены: в глазах Наташи больше нет огня в силу каких-то иных обстоятельств. Впрочем, все они надеются, что певица, которая всегда умела преодолевать трудности, справится с навалившейся на нее хандрой. А там и до эталонной фигуры рукой подать.