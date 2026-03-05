Откровения Димы Билана: почему певец сменил цвет глаз и зачем взял кредит

Дима Билан рассказал, какой ценой ему дался марафон из концертов. Почему грандиозное выступление певца едва не оказалось под угрозой срыва? Как ему удалось предотвратить катастрофу? Что помогает исполнителю поддерживать себя в форме? Для чего Билану пришлось взять кредит? И зачем он изменил цвет своих глаз? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Понимаете, когда берете микрофон, я уверен, вы немножко становитесь другим человеком. Почему-то мне так кажется. Как будто вам добавляется либо вес, либо какая-то уверенность, может быть, статус, у каждого по-разному абсолютно», — отмечает артист.

Три концерта, и на каждом аншлаг. В общей сложности выступления Димы Билана посетили более 30 тысяч человек. За кулисами после представления певец признался: он счастлив.

«Конечно, атмосфера просто сумасшедшая. Не знаю, я прям чувствую, что люди хотят уже максимально как-то выйти из берегов своих», — заявляет исполнитель.

А ведь еще утром перед этим концертом артист переживал совсем другие эмоции. Он был в ужасе. Выступление оказалось на грани срыва.

«Проснулся в 5:30 утра проверить голос. Его не было. Да, я сразу написал сообщение менеджеру: «Марина, кошмар, ужас, что я буду делать?» — делится Билан.

Певец сразу понял: причина в том, что из-за плотного графика он не соблюдает режим. В течение дня забывает поесть, а поздно вечером наверстывает упущенное. Так получилось и перед концертом.

«Вчера я вообще не ел. Пообедал, не знаю, кусочком чего-то, не помню даже. А в машине в 12 ночи съел осьминога, я съел картошечку, что-то еще, еще. А бывают такие физиологические моменты, когда после еды на связки попадает обратно еда, если особенно много съел. И тогда эта кислота разъедает звук», — делится певец.

Билану пришлось обращаться за помощью к врачу-фониатру. После специальной процедуры голос вернулся.

«Час мы провели в заливке. Не наливке, а заливке, сразу говорю. У разных артистов, исполнителей разные приемы. Мне просто нужен физраствор. Просто промыть связки», — уточняет Дима Билан.

Зрители на концерте даже не догадывались о том, в каких переживаниях прошло утро звезды. Артист как ни в чем не бывало пел, танцевал и даже летал над многотысячным залом.

«Это отдельный космос. Вы, к сожалению, этого не видите. Когда ты видишь людей, вообще не страшно. Когда ты их не видишь, тогда, может быть, немножко волнительно», — подчеркивает Дима Билан.

Певец решил удивить зрителей не только трюками, но и сменой внешнего вида. Карие глаза исполнителя вдруг превратились в голубые.

«А что-то в нем не то, мы не понимаем вообще, что изменилось, что-то изменилось? Вроде тот же Дима Билан, но как-то как будто не совсем он. Вот это была главная задача», — объясняет артист.

Звезда признается: в самом начале своего пути он не мог даже представить, каких высот добьется. Родившийся в небольшом городке Усть-Джегута сегодня певец — один из самых титулованных на эстраде. Он заслуженный артист РФ и народный сразу нескольких республик. Особенно ценно для Билана звание, которое ему в феврале этого года присвоили в Карачаево-Черкесии.

«Ведь это моя родина, понимаете? Сколько всего надо сделать, чтобы — скажу сколько лет — через 26 лет, окей, с первого появления, скажем, в телевизоре должно произойти это признание. Это что-то очень-очень важное. Я думал, это никогда не произойдет. Произошло. Скромничаю, скромничаю», — говорит певец.

Но даже у больших артистов бывают трудности. Билан рассказал: он давно мечтал о доме в определенном районе, но не мог себе позволить покупку. Однако в итоге решил рискнуть.

«Мне нужно было продать один домик и еще один. Причем второй еще не продал. Поэтому скажу так: я взял еще кредит», — делится исполнитель.

Как только Дима Билан въехал в новое жилище, он понял, что поступил правильно.

«Это дом, о котором я вообще реально мечтал. Река рядом. Она у меня просто на заднем дворе. Понимаете? Река. И там рыбу можно ловить», — рассказывает звезда.

Билан делится: главное достоинство новой недвижимости — уединенность. Это идеальное место, чтобы отдыхать после концертов на огромных площадках.

«Теперь я могу просто нырнуть в бассейн, приехав домой, и упасть в костюме, в котором был, затаив дыхание. Там абсолютный вакуум», — отмечает певец.

Но как бы Дима ни любил тишину и покой, долго находиться без внимания зрителей он, как и любой артист, не в силах. Поэтому после восстановления душевных сил певец отправляется на очередной концерт, чтобы зарядиться энергией поклонников и подарить им в ответ свою.