Скажи, красавица: что привело к вражде Подстрелова и Панченко из группы «Фактор-2»

Певец Илья Подстрелов объяснил причины распада дуэта «Фактор-2»

Эксклюзивное интервью солиста группы «Фактор-2» Ильи Подстрелова: о былом успехе, неожиданном предательстве и годах финансовых проблем. Почему артист не хочет слышать о втором вокалисте Владимире Панченко? Как распадался скандальный дуэт? Правда ли причиной их конфликта стали деньги? Из-за чего Илье пришлось спасаться бегством из Европы? И смог ли он вернуться в шоу-бизнес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В нулевые хит про красавицу знал каждый школьник и студент. А группа «Фактор-2» возглавляла музыкальные чарты. Сейчас коллектив переживает вторую волну популярности. На недавнем концерте, с которого дуэт возобновил гастроли по стране, их повзрослевшие фанаты подпевали, танцевали и предавались ностальгии.

«Все ассоциируют эти песни с молодостью. Именно наш менталитет такой. Мы любим ностальгировать, вспоминать, окунуться в то беззаботное время», — подчеркивает Подстрелов.

«С 14 до 16 — два года, когда мы прям слушали „Фактор-2“. Песни были классные, мы были подростками. Это отзывалось в душе, потому что как раз переходный период, первая любовь», — делятся поклонницы группы Анна и Евгения.

«Ностальгия, конечно. Большинство треков, которые примерно тех времен, самые первые, они, в принципе, все в топе», — отмечает фанатка «Фактор-2» Людмила.

Правда, песни о красавице и Казанове исполняет уже другой состав. Вместо Владимира Панченко поет Андрей Камаев. А вот о бывшем напарнике Илья Подстрелов не хочет даже вспоминать и уверяет: у него для этого достаточно причин.

«Он должен как-то возместить все мои убытки. Это будет честно. И, наверное, извиниться», — говорит солист группы.

Они познакомились в Германии, где оба жили после переезда из России. Илья сочинял тексты и музыку, а Панченко пел. Позже к ним присоединился продюсер Виталий Мозер, который начал продвигать их выступления по Европе. А с подачи исполнителя Сергея Жукова певцы победно ворвались в российский шоу-бизнес.

«В 2004 году мы уже поехали в Москву снимать клип на „Красавицу“, но это именно с толчка Сереги, потому что именно он сделал акцент на этой песне. Продвинули этот клип в эфиры, в ротацию. Пошло-поехало, и как-то через несколько месяцев мы просто бац — и на первом месте хит-парада», — вспоминает Подстрелов.

Их популярность била все рекорды, а исполнители делили на двоих и тяготы гастрольной жизни, и издержки известности.

«Что только не дарили. Трубку от телефона расписанную какую-то. Постоянно пытались лифчики, трусы кидали. Там жесть была», — рассказывает солист «Фактора-2».

Выручку тоже делили пополам, хотя Подстрелов сам писал хиты, разрабатывал сайт и договаривался о рекламе, а Панченко только пел. И проводил, по словам Ильи, на студии в два раза меньше времени, чем его напарник.

«Он приезжал только записываться. То есть мы записывали его, я его записывал, вокал его. Потом мы посидели, опять же, весело пообщались, посмеялись. Он уезжает, а я остаюсь», — уточняет артист.

Год за годом недовольство нарастало. Друзья все чаще стали спорить и скандалить.

«Уже когда разбор этот был, да, дележка пошла, он говорит: «Я же делаю столько же работы, сколько и ты». Я говорю: «Так, а та работа, которая за гастролями находится? Нужно записать, сделать аранжировку, придумать, записать голос, отравнять его, чтобы он ровненько, хорошо звучал, свести это все, отмастерить. Потом это все нужно как-то отрекламировать, куда-то деть, чтобы эту песню услышали. Но этим-то ты не занимался никогда», — делится Илья Подстрелов.

«Заранее нужно обговаривать все на берегу. Дружба дружбой, дела делами, работа работой. Это очень важная штука», — заявляет певец Олег Терновой.

Их отношения вконец разладились в 2008-м, когда Илья Подстрелов решил открыть караоке-бар в Германии. Популярность группы медленно сошла на нет, и надо было как-то зарабатывать на жизнь.

«После окончания договора, когда мы в сольное плавание ушли, там уже начались финансовые проблемы, конечно. Скажем так: пошел спад, и народ мало собирался, сборы были слабые», — уточняет исполнитель.

Владимир Панченко убедил коллегу сделать его совладельцем бизнеса. А деньги на открытие они добыли через хитрую схему. Родители Подстрелова взяли в банке кредит и эти средства дали в долг певцам. Однако от бара друзья решили отказаться в пользу сауны. Но спустя четыре месяца строительства баня так и не открыла двери.

«Переделываем офисы под баню. Врезаемся в трубу. Прозваниваем все эти трубы, вызываем людей. Причем стоим долбим, метр где-то в глубину уходили. Потом рушим стену с соседом, у моего товарища там автосервис», — рассказывает солист «Фактора-2».

В итоге местные блюстители порядка подали на артистов в суд за многочисленные нарушения.

«Закрыли эту сауну, на нас подали в суд. Нам сказали, что через какое-то определенное время состоится суд, и вы наверняка проиграете, деньги нужно будет платить. А мне нужно кредит выплачивать родителям, и плюс на нас еще сверху присудят что-то наверняка. И я говорю: «Вова, как мы это все будем? Концертов нет, ничего нет. Где деньги-то брать?» — вспоминает певец.

Но, видимо, Владимир и не собирался искать выход из ситуации. После полного фиаско он вышел из общего бизнеса и, по словам Подстрелова, отказался оплачивать свою часть долга.

«Он выходит официально из фирмы, но его долг, половина, остается. Такая с ним договоренность была. Ты выходишь, но свою половину должен выплачивать. В итоге в будущем Вова сказал: „Ты меня бросил, и выплачивай-ка кредит сам до конца“. И я фигачил», — заявляет солист группы.

У Панченко иная версия событий.

«Илья Подстрелов ушел не из-за кредитов, а потому, что его погубила его же гордыня и я сам его попросил уйти. Мне надоели его постоянные пьянки и все другое. Много рассказывать не стану, так как мусор с хаты выносить, как это делает Илья, я не люблю и не буду. Не верьте слухам и его словам», — подчеркивает экс-солист «Фактора-2».

«Мы знаем прекрасно, что Илья Подстрелов расслабился. Он ушел в разные алкогольные тусовки, в различную разгульную жизнь. И по факту Владимиру не оставалось, наверное, уже терпения», — предполагает светский обозреватель Артем Смирнов.

Как бы ни было на самом деле, в 2012 году их тандем окончательно распался. Илья, спасаясь от суда, перебрался в Россию, Владимир остался в Германии. И с тех пор бывшие друзья не желают даже слышать друг о друге.

«Если сесть поговорить, чтобы он действительно извинился и понял, что он не прав, да, тогда я бы пошел на встречу», — заверяет Подстрелов.

Но два года назад вражда двух артистов разгорелась с новой силой. Илья заявил, что Владимир незаконно исполняет песни группы «Фактор-2» в Германии и России, куда регулярно приезжает по туристической визе.

При этом, по словам солиста, тот зарабатывает на концертах больше двух миллионов рублей в месяц. Сам Панченко заверил, что у него есть договор соавторства. Но Подстрелов рассказал, что срок действия соглашения истек еще в 2011 году.

«Илья Подстрелов подал в суд на них, и началось судебное разбирательство. И Подстрелов в ходе этой музыкальной экспертизы, по сути дела, установил некое авторство, да, что он теперь автор песен, что он теперь автор стихов, всех аранжировок. И, извините меня, пользоваться буду только я», — делится обозреватель Смирнов.

Теперь, когда Илья Подстрелов вернулся в шоу-бизнес и снова начал собирать аншлаги, он намерен наказать экс-солиста и бывшего друга за нарушение прав. И, возможно, взыскать неустойку, раз ему не удалось призвать его к ответу за кредит.