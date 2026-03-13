Музыкальные чудеса и опасные трюки: какие российские артисты попали в Книгу рекордов Гиннесса

Самые необычные достижения звезд. Какой рекорд установили иллюзионисты братья Сафроновы? В чем уникальность голоса певицы Светланы Феодуловой? За что Витас дважды попал в книгу рекордов Гиннесса? Чем поразил иностранных экспертов гитарист Виктор Зинчук? И какие выплаты положены знаменитостям после признания их уникальных талантов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда мы начинали заниматься иллюзионным жанром, мы хотели вызвать у зрителей еще и сопереживание героям, как в боевиках. Поэтому и появились опасные трюки», — рассказывает Сергей Сафронов.

Иллюзионист и его братья выступают уже более двадцати лет. За это время они много раз рисковали не только здоровьем, но и жизнью. Один из самых опасных номеров в их шоу — горение. Постановка требует очень тщательной подготовки и максимальной концентрации.

«Я на 20-м разе поймал себя на мысли. Меня каскадер готовит к этому трюку, мне сейчас выходить на сцену, я ему говорю: „Слушай, а у вас такое, я в кино видел-то, месяц готовитесь, дубль делаете, потом сидите креститесь, что всё получилось. А здесь 27 горений. Такого же никогда не было“. Я говорю: „Слушай, это попахивает рекордом“. Я позвонил в Книгу рекордов России. И этот рекорд был зафиксирован. Поэтому удивлять, шокировать, сопереживать — это наша работа», — делится иллюзионист.

На следующий день Сергей позвонил представителям Книги рекордов России, и вскоре достижение Сафроновых было подтверждено официально.

Певица Светлана Феодулова удивила и шокировала не только Россию, но и весь мир. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого голоса на планете среди профессионалов.

«Нужно было эту ноту не просто пискнуть или секундочкой дотронуться, мне нужно было ее спеть четыре секунды минимум и продержать полноценно на дыхании, спев ее полноценным голосом», — уточняет оперная певица.

Все это происходило в музыкальной студии, где разместили камеры и микрофоны. Запись исторического момента теперь занимает почетное место в семейной видеотеке Светланы.

«Это все запечатывается в конверт, берутся сразу все материалы, записи, запечатываются в конверт и увозятся на экспертизу», — рассказывает звезда.

А спустя восемь лет Феодулова установила еще один мировой рекорд. Во время исполнения произведения Rondo Вольфганга Амадея Моцарта она взяла самую высокую ноту в истории и выдала 13 нот в секунду.

Светлана — не единственная российская звезда, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Гитарист Виктор Зинчук в 2002 году установил мировой рекорд за самое быстрое исполнение оркестровой пьесы Римского-Корсакова «Полет шмеля». Перед ответственным выступлением музыкант целый час разминал пальцы и поразил комиссию виртуозной игрой. Он достиг скорости 270 ударов в минуту.

«Считаю книгу рекордов Гиннесса и то, что мои руки застрахованы на полмиллиона долларов, признанием своих заслуг», — признается Виктор Зинчук.

А певец Витас удостаивался чести быть вписанным в мировую книгу рекордов аж дважды. В первый раз — за самое массовое выступление. В одном из своих номеров он задействовал на сцене 850 человек. Во второй — как российский артист, у которого наибольшее количество поклонников за рубежом. В одном только китайском фан-клубе звезды состоит свыше миллиона участников.

«Витас до сих пор в Китае собирает большие площадки, и нужно отдать ему должное, что это история не про то, что российский артист хайпанул, а Витас реально зашел на китайский рынок и продолжает на нем занимать лидирующие позиции», — поясняет музыкальный продюсер Антон Пронин.

Татьяна Буланова превзошла своих известных соотечественников по числу дуэтов с другими артистами. У нее их было 114. А группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России за общее количество посетителей своих концертов. На шоу, которое длилось три дня, пришли 225 тысяч человек. Это стало абсолютным рекордом страны.

«Но ведь до этого было 28 лет каторжного труда, поэтому с золотой ложечки никто не кормил. В этом-то и суть. Суть в том, что нужно просто брать и идти вперед, во все верить», — подчеркивает певец Сергей Жуков.

Знаменитостям, безусловно, приятно получать звания рекордсменов, но в финансовом плане это не подразумевает никаких поощрений.

«Ни за какую книгу рекордов, будь то „Гиннесс“ или „Россия“, материального вознаграждения не предусмотрено», — отмечает Антон Пронин.

Впрочем, звезды уверяют: материальные награды для них вторичны. Гораздо важнее доказать свою уникальность. И, как следствие, заслужить этим еще большую любовь зрителей.