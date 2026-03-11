«Подменяли» детей и клеили усы: как снимали советский фильм «Усатый нянь»

В 1977 году фильм «Усатый нянь» режиссера Владимира Грамматикова рассказал советскому зрителю простую и добрую историю о перевоспитании тунеядца Кеши — почти что сказку. Фильм отражал идею «перевоспитания» и социального долга: герой учился ответственности и заботе не только о детях, но и о своем окружении, показывая пример правильного поведения взрослого человека.

Сейчас, спустя практически 50 лет, курьезным кажется не только ситуация, в которую влип герой актера Сергея Проханова, но и весь съемочный процесс.

Как в Советском Союзе искали ораву артистов-детсадовцев и почему именно они устраивали кастинг на главную роль в фильме?

«Какая из меня няня? Я трудный ребенок!» — как выбирали главного героя

Как снимали советский фильм Усатый нянь: факты, истории. Фото: кадр из к/ф «Усатый нянь», реж. Владимир Грамматиков, 1977 г.

Критерий у режиссера Владимира Грамматикова для отбора претендентов на главную роль был один — чтобы дети не растерзали.

Дело в том, что взаимодействовать с детьми на протяжении бесконечных съемочных часов мог не каждый тунеядец-музыкант. Пробовались многие молодые люди, но одних малыши не воспринимали всерьез, а других вообще игнорировали.

Около 200 претендентов на главную роль пытались усмирить юных актеров, пока очередь не дошла до студента Щукинского училища Сергея Проханова. Будущий Кеша придумал сыграть с детсадовцами в молчанку или, если точнее, не издающих звук рыбок — так и прошел кастинг.

Кстати, проведение таких проб было обусловлено еще и реальным прототипом «усатого няня». Им был Борис Верзуб — первый мужчина в СССР, который устроился воспитателем в детский сад.

«Космос — дело наживное, а дети… Дети — они перспективные»: как отбирали маленьких актеров

Для съемок «Усатого няня» было отобрано 18 пар близнецов. Причин искать такое количество детей было несколько.

Во-первых, несовершеннолетние не могли сниматься дольше четырех часов в день. Когда же в кинотруппе двойняшки, двух детей можно было использовать для создания образа одного персонажа в кадре, ведь зритель не станет пристально вглядываться в лица.

Правда, в итоге снимали все по-старому: почти все братья и сестры вели себя в кадре абсолютно по-разному.

«Отдайте его моим бармалейчикам»: о чем мечтали малыши все съемки

По сюжету Иннокентий должен был появиться с неизменными усами — символом его «взрослости» и брутальности. Но в жарких павильонах усы постоянно отклеивались, еще и дети любили их дергать, так что Проханову в итоге пришлось отрастить собственные.

Но это к концу съемок. А в их начале усы были главной мечтой всех детсадовцев. Актер даже использовал их, чтобы успокоить малышей: торжественно отклеивал их и вручал самому послушному в конце съемочного дня.

«Народ там серьезный — сплошные сорванцы»: как сложились судьбы маленьких актеров

В фильме снималось множество детей, все они проходили отбор, поэтому выражали свои эмоции ярко и артистично.

А вот чтобы добиться от них естественных и живых улыбок в кадре, режиссер Грамматиков прибегал к разнообразным уловкам. Например, перед запуском камеры незаметно прятал за спиной обычный детский горшок, а едва раздавалась команда «Мотор!», водружал этот предмет себе на голову.

Грамматиков не ограничивался только такими розыгрышами. Он мог на ходу придумывать для юных актеров сказки, рассказывать смешные истории, а с взрослыми актерами часто экспериментировал, позволяя сценам естественно меняться. Такой подход принес плоды: дети справились со сценами блестяще.

«Ну что же у вас опять Александров есть кактус?» — как из-за Проханова чуть не сорвались съемки

Советская армия не делала поблажек даже для киноактеров.

Когда Проханов получил повестку, съемки оказались под угрозой срыва — актера уже успели коротко подстричь, и проводы в военкомат казались неизбежными.

Узнав, что Кешу забирают в армию, режиссер уже успел попрощаться с фильмом — где найти другого похожего актера в разгар съемок?

Но фильм спасло стечение обстоятельств: супруга актера Татьяна была родной внучкой маршалов — Георгия Жукова и Александра Василевского. Такие связи в СССР значили многое. Ситуацию уладили, и Проханов вернулся на съемочную площадку доигрывать своего «усатого няня».