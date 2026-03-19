Турецкий мачо в России: зачем Бурак Озчивит снова приехал в Москву

Турецкий актер Бурак Озчивит начал учить русский язык

Турецкий актер Бурак Озчивит стал автомехаником в России. Что за спектакль он привез в один из столичных театров? Как на постановку отреагировали зрители? Зачем артист начал изучать русский язык? Неужели он намерен навсегда перебраться из Стамбула в Москву? И что об этом думают его российские коллеги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы один. У вас нет никаких элементов. У вас есть только одна машина. Никто, кроме меня, не может помочь», — рассказывает актер.

Турецкого мачо Бурака Озчивита в России уже давно считают своим. Звезда сериалов признается в любви стране. Поклонницы отвечают ему пылкой взаимностью и с нетерпением ждут каждого его визита.

«Россия — это родина искусства», — подчеркивает актер.

Многие даже решили: получение звездой российского гражданства — всего лишь дело времени, ведь знаменитый осман уже основательно проникся местными традициями. Бурак Озчивит от души полюбил и наваристый борщ, и классическую выпечку с десертами. Успел распробовать и квас.

В его турецком доме много сувениров из России. Озчивит без ума от Красной площади, театра Станиславского и Третьяковки. А «Калинку-Малинку» в его исполнении зрительницы до сих пор вспоминают с восторгом.

Но главное: Бурак Озчивит активно покоряет российский шоу-бизнес. Ранее турецкий мачо сыграл одного из героев в комедии «Елки» и принял участие в проекте «Я к тебе надолго». А на днях привез в Москву моноспектакль «Самая красивая девушка Стамбула», где перевоплотился в брутального автомеханика.

«Для меня очень приятно получать от российских зрителей цветы, подарки. У нас очень разные театральные культуры, но находиться здесь и запускать международную премьеру этого спектакля именно в Москве — для нас это большая честь и радость», — признается Бурак Озчивит.

«Он очень искренний. И он, правда, как будто своей улыбкой освещает, озаряет и заставляет улыбаться в ответ. Какая-то у него внутренняя магия», — говорит певица Ольга Серябкина.

Озчивита полюбили в России еще со времен первой телетрансляции «Великолепного века». Затем он блеснул в экранизациях «Основание: Осман» и «Королек — птичка певчая». В рядах его преданных фанаток числятся даже Ксения Бородина и Ольга Бузова.

А премьеру спектакля посетили и некоторые звезды кино, такие как Марина Зудина и Ксения Алферова. Правда, бывшая жена Егора Бероева не стала досматривать постановку до конца. В соцсетях звезда призналась, что не поняла задумку автора.

«Каюсь, мне очень стыдно, но я сегодня вечером впервые в жизни ушла со спектакля. Это очень невоспитанно. Так делать не надо. Но мы с края сидели, мы тихонько, чтобы не помешать никому. Ох, ну не смогли, прямо совсем не выдержали», — отмечает Алферова.

Впрочем, другие поклонницы остались довольны премьерой. Они раскупили почти все билеты, цена которых, по данным СМИ, доходила до 45 тысяч рублей. А после завалили Бурака Озчивита цветами и признались: рельефные мышцы актера для них куда важнее художественного замысла.

«Именно красота восточных мужчин плюс мужественность и обходительность дают то комбо, из-за которого российские женщины сходят с ума», — объясняет телеведущая Елена Кулецкая.

Однако российские актеры-мужчины не разделяют восторга фанаток Озчивита. И считают, что они намного круче и брутальнее восточного красавца.

«Да, я плавал в подвале, где были крысы абсолютно. Их били током, меня и крыс. И я был в клетке с медведем. Я прошел через все ужасы: переворачивался на машине, неоднократно падал с велосипедом, меня выбрасывало из окна с холодильником», — перечисляет актер Гоша Куценко.

«Я весь переломан. Я с вами разговариваю, допустим, вот у меня здесь оторвана ключица (показывает. — Прим. ред.). Она оторвалась во время съемок. Колено мне меняли три раза, полные суставы, которые сейчас у меня звенят. Я в аэропорту звеню так, что меня сразу окружают полицейские», — делится актер Игорь Жижикин.

Сам Бурак Озчивит лишь подливает масла в огонь. Говорит, что уже приступил к изучению русского языка и надеется его освоить в совершенстве.

«Сложно все. И что касается языка, и что касается некоторых фраз. В плане произношений, в плане алфавита русский язык очень сложный, но надеюсь, что однажды получится его выучить», — заявляет звезда.

Но на самом деле у артиста пока нет идеи о кардинальной смене места жительства. На родине он так же популярен и востребован, как и в РФ. Плюс в Турции у него семья, огромный загородный дом и налаженный быт.

Но российским коллегам все-таки не стоит расслабляться. Актер признался, что продолжит карьеру в России. После столицы он выступил с моноспектаклем в Санкт-Петербурге и Казани и уже работает над кинопроектами, названия которых пока держит в тайне.