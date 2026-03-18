«Меня чуть не посадили в тюрьму, я был очень плохой мальчик»: Курцын о бурной молодости

Роман Курцын рассказал, что его чуть не посадили в тюрьму в молодости

Актер Роман Курцын вспомнил бурную молодость. За что его едва не посадили в тюрьму? На чем он зарабатывал свои первые деньги? Почему его четыре раза собирались отчислить из театрального института? Как складывались отношения артиста с девушками? И за что он в итоге благодарен родителям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сегодня имя Романа Курцына у всех на слуху. Харизматичный блондин с рельефным торсом не оставляет равнодушными ни девушек, ни режиссеров. Ежегодно он берет в работу от десяти до 15 кинокартин.

А его гонорары, по данным СМИ, составляют более 600 тысяч рублей за смену. Сам артист к популярности относится без ложной скромности. Заявляет, что всегда мечтал стать звездой и двигался к цели любыми путями.

«Меня чуть не посадили в тюрьму и все остальное. Я был очень плохой мальчик. Я не могу этого рассказать, не могу», — заявляет Роман Курцын.

Уточнять, в каких именно темных делах он был замешан, актер не стал. Но заверил: в юности ему пришлось немало поработать локтями. Курцын рос в лихие 1990-е. Как и все мальчишки во дворе, хотел быть крутым и с деньгами.

В одном из интервью он даже намекнул, что входил в состав одной из группировок. Участвовал в разборках. А по ночам зарабатывал армрестлингом в барах.

«Зато я очень рано начал зарабатывать деньги и начал сам себя содержать, потому что мне давали возможность родители. Они всегда мне доверяли, что, кстати, самое важное. Я в десятом классе ездил на машине в школу, и у меня уже были деньги, 10-11 класс», — делится актер.

После школы Курцын, не раздумывая, выбрал театральный институт. Он планировал стать таким же известным, как его кумиры юности — Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Ли и Джеки Чан. К тому же он с седьмого класса занимался борьбой.

«Вот эти боевики, на которых мы выросли, на которых прошло мое детство и на чем мы мотивировались, их, к сожалению, такие мотивационные фильмы не снимают», — отмечает артист.

Но учеба не задалась практически сразу. Роману Курцыну приходилось параллельно работать. И преподавателям не нравилось, что студент уделяет больше времени вовсе не лекциям. Его четыре раза пытались отчислить.

«Я работал в ночных клубах. У меня было, когда я учился в театральном институте, четыре клуба в подчинении. Управляющий, ведущий, организатор шоу-программ. Я себе первую квартиру купил на первом курсе театрального института», — вспоминает звезда.

Ночные клубы, по словам Курцына, научили его быть в меру наглым, быстро сходиться с людьми и правильно презентовать себя. В дальнейшем этот опыт пригодился ему даже больше, чем актерская наука. Он дебютировал в кино уже в 22 года и сразу приковал к себе внимание.

«Большую часть он же комиков играет, не только брутальных, но и комиков. Ему это идет», — говорит певица Таша Белая.

Финансы вскоре потекли рекой. На свой первый гонорар актер купил дорогую машину. При этом росла и его популярность. От поклонниц не было отбоя. Они разрисовывали его автомобиль губной помадой, присылали тесты на беременность, воровали нижнее белье.

«У меня все девчонки мои были. Ох, как я любил гулять», — заявляет Курцын.

«Рома — это вообще машина просто. Мой большой друг, кстати, Рома. Держать себя в такой форме — это просто вау», — отмечает актриса Ника Здорик.

«Вы представляете, светловолосый мужчина и еще светлые глаза — это мечта любой девушки. Он такой веселый, жизнерадостный, еще и симпатичный, там столько плюсов, что никаких минусов я не вижу. Еще и накачанный, еще и знает, о чем поговорить с девушками, то есть он знает все подходы. Поэтому это такой персонаж, очень приятный», — уточняет Таша Белая.

Так, к своим 40 Роман Курцын достиг практически всех поставленных целей. Он уверен, что не добился бы успеха без суровой школы жизни и, конечно, мудрости родителей, которые не ограничивали его почти ни в чем.

Однако для своих детей актер предпочел бы иную судьбу. Поэтому он уделяет дочери и сыну максимальное внимание. Старается их ограждать от неприятностей и всесторонне развивать.

«Они ходят на рыбалки, занимаются спортом, играют в футбол, катаются на лодке, строят плоты… У меня конюшня, у меня там сын ходит, занимается лошадью, расчищает, убирает за животными, ездит в какие-то парки», — делится Роман Курцын.

Чтобы наследники с удовольствием бежали на уроки, актер открыл частную школу в Ярославле.

«Однажды я проснулся, повел сына в школу и видел его глаза, которыми он сказал: „Я не хочу идти“. И я понял, что с этого момента надо делать что-то другое для того, чтобы он вставал с утра, мои дети, и хотели идти в школу. Им там очень нравится», — говорит Курцын.

Он также позаботился о том, чтобы дочери и сыну было чем заняться, кроме телефона.

«Сейчас они пробуют себя и в спорте, и в творчестве. Посмотрим, что из этого получится. Пока непонятно. Но снимаются они в кино потихонечку. Маленькие роли я им даю, большие пока не разрешаю», — отмечает актер.

Роман Курцын уверен, что с таким подходом у его детей есть все шансы стать успешными людьми. Тем более что главное умение — ставить цель и добиваться результата — он ежедневно прививает им своим личным примером.