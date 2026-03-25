Светится от счастья: как Анита Цой заново влюбилась в мужа спустя 35 лет брака

Анита Цой готовится к годовщине свадьбы

Анита Цой и ее муж готовятся отметить годовщину свадьбы. С какими невзгодами и трудностями столкнулись супруги? Как знаменитость отреагировала на измену возлюбленного? На что отважилась звезда, чтобы снова разжечь в нем страсть? Для чего народная артистка РФ прошла курс лечения пиявками? И чем певицу удивил сам Сергей Петрович? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Готовимся. И это не только внешний вид. Просто внешний вид легче всего на самом деле, внешним видом легче всего удивлять», — заявляет исполнительница.

В августе Анита Цой и ее супруг отметят 36-ю годовщину брака. Певица рассказала, что уже приступила к подготовке торжества. Правда, начала не с подбора ресторана или составления списка гостей. Знаменитость решила: самое время заняться улучшением фигуры.

«Да, я немножко сейчас нестандартная, я больше на 20 килограммов, чем положено. Я такой, знаете, квадратик», — говорит Анита Цой.

Звезда уже сбросила десять лишних килограммов. Все благодаря диете с шестиразовым питанием и одной процедуре, от которой артистку в прямом смысле бросает в дрожь.

«У меня самый прикол — это пиявочки. И тот, кто пользовался пиявками, знает, что они в трудный момент помогают и по здоровью, и похудеть. Я их страшно боюсь. Я не могу на них смотреть, когда они в баночке, и когда их сажают на меня. Но когда они уже присосались, вроде ничего. А результат вообще прекрасен», — утверждает Анита Цой.

«Я немножко негативно отношусь, потому что много было случаев, когда инфицировали людей, кровь. Кровь и пиявки — это все-таки такая история, очень опасная. Поэтому, мне кажется, я больше за традиционную медицину», — признается актриса Лилия Сайфуллина.

Знаменитость неспроста уделяет особое внимание своей фигуре. Однажды их семья чуть было не распалась из-за внешнего вида певицы. После рождения единственного сына Анита сильно поправилась и стала весить больше ста килограммов. Супруг, по словам звезды, перестал обращать на располневшую жену внимание и даже закрутил роман на стороне.

«Было жутко. Там не то что свербило. Я брала просто сразу поварешку и в бой. То есть тарелки бились», — подчеркивает певица.

«Конечно, потом, когда мы смотрим куда-то на сторону, какая-то чужая женщина или чужой мужчина более привлекателен. На своего смотришь, и уже вот он и в трениках дома или в халате», — отмечает сексолог Ольга Царенко.

Цой нашла в себе силы простить неверного мужа. Ведь она была уверена, что сама виновата в измене. Ради сохранения семьи артистка похудела на невероятные 52 килограмма. Правда, в этом ей, как говорится, помогло несчастье. Анита Цой во время катания на лошади упала и сломала позвоночник. Певица на несколько месяцев оказалась прикованной к больничной койке.

«В этой ситуации проявились самые лучшие качества моего супруга. Он очень сильно переживал, старался поднять меня на ноги. Не забуду ситуацию, когда он стоял за обычным палаточным столом и нарезал салат из огурцов и помидоров. Он думал, что я сплю, а я вижу его профиль. И наблюдаю, как мужская скупая слеза скатывается по щеке и капает в салат», — говорит исполнительница.

Врачи в итоге поставили артистку на ноги. Однако на пути к построению крепкой семьи Аните Цой и ее избраннику довелось пережить еще немало испытаний. Так, уже в 2000 году родные были вынуждены отправить исполнительницу в психиатрическую клинику. На фоне длительного стресса от работы за границей у певицы начались галлюцинации и фобии.

«Я приехала домой, под Новый год вернулась. Очень хорошо помню это время. Мои нарядили елку. Я увидела мигающие огни, со мной случилась просто истерика, настоящая истерика», — вспоминает артистка.

А вскоре исполнительница узнала, что муж опять заглядывается на других женщин. Анита Цой пустила в ход все женские уловки: духи, красивое белье, изысканные блюда при свечах, лишь бы возродить в их паре романтику и страсть. И вновь победила обстоятельства.

«Страсть, конечно же, уходит, и тогда необходимо подбрасывать дрова в тот костер, который мы разожгли когда-то для того, чтобы поддерживать его», — объясняет сексолог Царенко.

Сейчас, когда все трудности остались позади, Анита и Сергей Петрович переживают новый этап отношений. Певица рассказала, что мужа в последнее время не узнать. Он стал внимательным и нежным. К примеру, взял на себя все приготовления ко дню рождения певицы.

«Он полностью подготовил программу. Он полностью меню выбрал сам. Я вообще в шоке. Нереально. Даже цвет скатерти, которой будут столы накрыты. Цветочки выбрал, какие будут стоять на столах. Я удивляюсь. Просто удивляюсь. Но мне очень приятно. Когда происходят такие вещи первый раз, это всегда очень трогательно», — заявляет Анита Цой.

А недавно муж артистки совершил еще один поступок, который ее поразил.

«Какая-то семейная маленькая неразбериха. Я в сердцах говорю: „Да лучше бы ты прощения один раз в жизни попросил“. И вдруг он смотрит на меня так ласково, нежно, говорит: „Солнышко, я прошу у тебя прощения“», — делится певица.

Анита Цой признается: она будто заново влюбилась в собственного мужа. Звезда светится от счастья и надеется, что больше на их долю не выпадет никаких испытаний. Артистка с удовольствием занимается собой и с предвкушением ждет годовщину свадьбы. Кто знает, чем на этот раз ее захочет удивить супруг.