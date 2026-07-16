Испытание голодом и славой: как судьба проверяла на прочность Нонну Гришаеву

Она — потомок старинного дворянского рода. Впервые в кино снялась еще в пятилетнем возрасте, а в десять уже выходила на сцену оперетты. Она могла стать главной звездой «Моей прекрасной няни», но отказалась ради театра.

Она пережила предательство близкой подруги, разводы, годы одиночества, голодные студенческие будни и невероятный взлет — от одесской девочки до художественного руководителя московского театра.

И все это про заслуженную артистку России Нонну Гришаеву, которая отмечает юбилей! Актрисе исполняется 21 июля 55 лет.

Дворянка из Одессы, которая голодала в Москве

Кадр из к/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», реж. Леонид Гайдай, 1992 г.

Нонна Валентиновна Гришаева появилась на свет в необычной советской семье. Ее родословная уходила корнями в старинный дворянский род Казанских. Отец работал в сфере культпросвещения, мать была школьной учительницей. В Одессе дворянскому происхождению не придавали значения, но в семье память о корнях бережно хранили.

Искусство вошло в жизнь Нонны Гришаевой рано. В пять лет она впервые появилась на съемочной площадке — сыграла эпизодическую роль в фильме Анатолия Васильева «Фотографии на стене». В десять лет дебютировала на сцене Одесского театра оперетты. А еще занималась балетом. Педагоги были в восторге:

«Балетная школа у меня в жизни была всего лишь год. Я была настолько прилежной ученицей, и у меня были настолько прекрасные данные, что маму вызвали и сказали: «Везите девочку в Вагановское или в Москву, потому что здесь с ее данными и артистизмом делать нечего», — говорила она в одном из интервью.

В Одессе не было театрального вуза, и Нонна отправилась в Москву — поступать в Щукинское училище. Поступила с первого раза. Но столица встретила юную одесситку не хлебом и солью, будущей артистке приходилось голодать.

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — вспоминала Гришаева.

Соседкой по общежитию у нее оказалась Мария Аронова. Та еще при первой встрече установила жесткие правила:

«Моя фамилия Гришаева, — говорит мне Нонна, — живем с тобой в одной комнате. Значит так, после 11 не пускать никого, мужиков не приводить, порядок полный. Вещи мои не трогать, поняла?!» — рассказывала Аронова.

Уже на первом курсе Нонну позвали сразу в три московских театра — Ленком, Сатирикон и Театр имени Вахтангова. Она выбрала Вахтанговский. И отдала ему 18 лет жизни.

Театр, кино и «Большая разница»

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Вахтанговская сцена стала фундаментом ее будущей популярности. Но поначалу кино в жизни Гришаевой присутствовало эпизодически. На старших курсах она снялась в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…», позже — в «Московских каникулах» Аллы Суриковой и историческом сериале «Графиня де Монсоро».

А потом случился поворот. Шоу «Большая разница» раскрыло ее многогранный талант — перевоплощение, юмор, вокал. Именно там зрители по-настоящему увидели, на что способна эта женщина. После «Большой разницы» посыпались предложения: «Папины дочки», «День выборов», «День радио».

Но Гришаева оставалась прежде всего театральной актрисой. И однажды сделала выбор, который мог стоить ей всероссийской славы. Ей предложили главную роль в сериале «Моя прекрасная няня» — ту самую, которая в итоге досталась Анастасии Заворотнюк. Гришаева отказалась. Ради театральной постановки «Мадемуазель Нитуш». Позже она все же появилась в проекте — но уже в роли сестры главной героини.

«Театр — это не про деньги, и что зарабатываем мы в других местах. Театр — это для души и для детей», — отмечала Нонна Гришаева.

«Любовь — это единство души, разума и тела»: личная жизнь без купюр

ИЗВЕСТИЯ/Игорь ЗахаркинЛичная жизнь Нонны Гришаевой оказалась не менее драматичной, чем ее сценические роли.

Первый брак — с актером и музыкантом Антоном Деровым. В 1996 году у них родилась дочь Анастасия. Но брак распался. По словам актрисы, бывший муж мало участвовал в жизни дочери, и она воспитывала ребенка в одиночку.

Развод был тяжелым. Но судьба готовила Гришаевой встречу, которая все изменила.

Второй муж — актер Александр Нестеров. Он младше Нонны на 12 лет. Познакомились они благодаря дочери Анастасии: Нонна привела десятилетнюю Настю на детский спектакль, в котором играл Нестеров. Сначала они просто дружили. Александр поддерживал актрису во время болезненного развода, красиво ухаживал.

Предложение он сделал необычно — сначала попросил благословения у Анастасии и только потом подарил Гришаевой кольцо. В 2006 году они поженились. Вскоре у пары родился сын Илья.

О своей новой любви Нонна говорила так:

«Любовь — это единство души, разума и тела. Если составляющие совпадают, можно выходить замуж и жить с этим человеком. Все остальное — компромисс».

«Пока дышу, буду прыгать по сцене»

Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров, 2007–2013 г.

В 2009 году Нонна покинула Вахтанговский театр, в котором служила почти два десятилетия. С 2009 года она — актриса театра «Квартет И». А еще — художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя (сейчас — театр РОСТА в Царицыне).

Решение возглавить театр далось непросто.

«Конечно, были страх и удивление. Я, скажем, не понимала, как может быть театр напротив входа в необыкновенной красоты усадьбу „Царицыно“, но без большой надписи, что это театр», — отмечала она.

Но она взялась за дело. И первое, что сделала, — сменила название, чтобы люди понимали, куда приходят. О своем отношении к театру она говорит без пафоса, но с горячей любовью:

«Вот эту жизнь, этот путь очень интересно пройти, прожить. Я жду еще таких ролей, очень жду! Я не боюсь умирать на сцене, в мюзикле „Зорро“ я каждый день умирала и меня выносили цыгане».

И добавляет: «Пока дышу, буду прыгать по сцене».

55 лет — и только начало

В 2026 году Нонна Гришаева встретила свой 55-летний юбилей так, как считает правильным для себя — на сцене. Она планировала сыграть Филумену Мартурано в постановке «Брак по-итальянски» в театре РОСТА.

О секретах своей неувядающей формы она рассказывает без утайки. Никаких диет до 45 лет, а потом — интервальное голодание.

«Надо промежуток в 16 часов не есть. В 7 часов вечера поели, 16 часов отсчитали и едите только спустя это время», — объясняла она.

Надежда Бабкина, по словам Гришаевой, похудела на 22 килограмма по этой методике. Каждое утро актриса начинает с дыхательной гимнастики Стрельниковой, затем — йога, балетный станок и тренажеры.

«Я никогда не была фанаткой спорта, и станок и йогу спортом не считаю, это физические нагрузки другого типа».

И, конечно, море. Оно — ее главный источник сил.

«Я без моря страдаю. Есть многие люди, которые живут в морских городах, но не ценят своего счастья», — говорит одесситка, давно живущая в Москве.

Главный секрет, впрочем, не в диетах и не в спорте.

«Всю жизнь Бог ведет меня за руку. Всегда все подсказывает», — признавалась Гришаева.

А еще — любовь к своей профессии.

«Это когда артист энергию отдает, а зритель во время аплодисментов ее возвращает», — уверяет актриса.

Именно этот обмен энергией, кажется, и держит Нонну Гришаеву в тонусе уже 55 лет. Впереди — новые роли, новые спектакли, новые вершины. И она, судя по всему, не собирается останавливаться.