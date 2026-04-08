За деньги в ад: какие ужасы творятся в стенах «черных» рехабов

За большие деньги люди попадают не в рехабы, а в настоящий ад. Их привязывают к койкам, жарят в банях и заставляют работать по 15 часов в день — все под видом «реабилитации».

Родственники верят рекламе и обещаниям, а на деле близких ломают физически и психологически. Выжившие рассказывают о побоях, голоде и лишении сна.

Как отличить настоящую помощь от пыток —смотрите в программе Пятого канала «Страна советов».

«Выжившие в больнице»

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За 260 тысяч в месяц — обшарпанная кровать в общей палате. По стенам бегают многоножки, а сами пациенты привязаны к койкам. Фотографии из кемеровского рехаба «Свобода» шокируют.

После смерти одного из клиентов туда нагрянули оперативники.

Оказалось, что у клиники не было лицензии на стационарное лечение, а на вызовы к пациентам часто выезжали менеджеры без медицинского образования. Рекламировали сеть звезды шоу-бизнеса, который сам страдал от зависимости — рэпер Гуф.

Также на видео еще один музыкант, которого уже нет в живых — Паша Техник.

«Ну что, я как представитель „Свободы“, ты как представитель выживших. Сейчас представитель выживших находится в клинике „Свобода“ 00:07», — говорит исполнитель.

Гуф уже открестился от сотрудничества с рехабом, написав, что официально прекращает любые отношения с данной организацией. Директора кемеровской клиники уже арестовали на два месяца.

Подобных историй по всей стране — сотни. В Дедовске 24 человека «лечили» от гаджетозависимости пытками.

В других регионах пациентов привязывают к кроватям на недели.

Эксперты бьют тревогу: рынок реабилитации превратился в серую зону, а за высокими заборами клиник творится кошмар, о котором мало кто догадывается.

«Привязывают, применяют физическое насилие, психическое насилие, наказывают лишением питания. То есть какая-то тюрьма, какой-то ШИЗО, где ломают людей», — рассказывает руководитель сети наркологических клиник Александр Федорченко.

Как выбрать рехаб

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Попадают в ловушку чаще всего те, кто отчаялся. Родственники звонят по первому объявлению в сети, где им обещают стопроцентный результат. Когда близкий в запое или страдает от ломки, времени на изучение отзывов немного.

«Пока ставят вашему близкому капельницу, второй начинает вам объяснять, что он умрет без реабилитации. У вас безысходно, его нужно срочно закрывать на реабилитацию», — поясняет учредитель сети наркологических клиник «Свобода», соучредитель фонда «Второй шанс» Антон Соколов.

Это Антон Соколов, учредитель сети клиник «Свобода», тех самых, о которых «Страна советов» говорила в начале сюжета. Интервью с ним программа записала до того, как стали известны ужасы, которые творились в его заведениях. Он рассказывал, как истязают людей в черных рехабах.

«Бани настолько жарят, что люди прям сгорают, там по 150 градусов сидят, и пока они не споют песен, никто не выходит, понимаете», — сообщал он.

Позже пострадавшие рассказывали, что «лечение экстремальными банями» применяли и в клиниках самого Соколова. Уже после новостей об этом он заявил нашему корреспонденту, что его оговорили.

«Дело максимально сфабриковано. Понятно кем, понятно зачем. Мы боремся с черными прокапщиками вместе с фондом. И это вот ответный удар на нас», — сказал он.

Кто лечит пациентов в рехабах

Мария тоже верила в «строгие методы» и режим, пока решетки не стали реальностью. Вместо врачей — лечат бывшие зависимые. Вместо терапии — рабский труд по 15 часов в сутки, а за неповиновение приказам — наказание для всей группы.

«Мы могли садиться с восьми утра и писать одинаковую фразу до половины первого ночи. Такие тоже иногда были дни», — вспоминает девушка.

Пока Мария медленно сходила с ума, родители были уверены, что дочь поправляется. Созвониться с семьей девушке разрешали раз в неделю — ровно на три минуты. Жаловаться и проситься домой пациентам запрещали.

«На ежедневных созвонах владельцев реабилитации с родителями рассказывается о том, что нужно еще, еще повыздоравливать, еще полежать», — указывает бывшая пациентка.

Как требования должны соблюдать рехабы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Минздрав требует от центров для зависимых соблюдать нормативы только в том, что касается медикаментов. А вот реабилитационные практики в каждом рехабе чаще всего — авторские.

Александр, который тоже прошел через черный рехаб, рассказывает, что выдерживают такое «лечение» далеко не все.

«Бывало, что массовые побеги были из таких учреждений. Ну, потому что там действительно людей мучили, били», — отмечает он.

Однако даже после таких историй родственники продолжают отдавать своих близких в руки бывших наркозависимых.

Тем более, что по телефону обещают забрать пациента, даже если он не соглашается подпускать к себе врачей.

«Страна советов» позвонила по одному из таких объявлений. Администратор клиники рассказывает о спецбригаде.

Цена вызова такой спецбригады выше, чем у обычных. Только за выезд придется заплатить 15 тысяч рублей. Еще по 12 за каждый день в рехабе. Понадобится минимум три дня, говорит сотрудница, но лучше неделя.

Как действуют сомнительные представители рехабов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кстати, адвокаты предупреждают, что слишком настойчивое желание помочь зависимому может закончиться визитом следователя.

На кадрах из интернета трое мужчин силой заталкивают девушку в автомобиль без номеров. Похитителей уже задержали — по данным МВД, предварительно, так близкие решили отвезти девушку в больницу на лечение. Некоторые СМИ сообщили, что речь идет как раз о рехабе.

«В действиях родственников это либо пособничество, либо организация похищения человека», — добавляет адвокат Дмитрий Седов.

Специалисты советуют: первое, что нужно проверить — наличие лицензии на медицинскую деятельность. Если центр зарегистрирован как «благотворительный фонд» или «консультационный центр», но обещает медицинское лечение — это повод насторожиться.

«Купирование острых состояний, то есть острая интоксикация, синдромы отмены, совершенно четко прописано в клинических рекомендациях, которые утверждены Минздравом», — уверяет психиатр-нарколог Максим Земских.

Обязательно требуйте личного посещения всех помещений. Если вам показывают только глянцевый холл и запрещают проходить в жилые блоки или общаться с пациентами без присмотра — уходите.

Настоящая реабилитация — это работа с психологами и врачами, а не высокий забор, электрошокеры и тюремный режим.