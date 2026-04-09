Грязный шоу-бизнес: кто из звезд не любит мыться и чистить зубы

Самые ленивые и неряшливые звезды шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей не любит мыться, чистить зубы и брать в руки расческу? Правда ли Анну Плетневу совсем не узнать в домашней обстановке? Во что превращает жилище Владимир Пресняков? И какое нелюбимое занятие Алексей Чумаков переложил на плечи супруги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Кажется, что ухоженные и сияющие российские звезды даже спать ложатся при полном параде. Не имеют недостатков и изъянов. А в их жизни будто бы нет места нехорошим привычкам. Однако сами знаменитости признались: это вовсе не так.

К примеру, Владимир Пресняков, хоть и прошел многолетнюю закалку в интернате, до сих пор не любит застилать постель. И искренне считает это недочетом.

«Чемодан закрывать. Буду работать над этим. А так вроде всем доволен. Я просто работаю каждый день», — говорит певец.

Алексей Чумаков понимает коллегу. Напряженный график выступлений, семья с двумя детьми, а теперь еще и проблемы с позвоночником забирают у певца все силы. Он с неохотой занимается домашними делами. А когда наступает черед обновить гардероб, предпочитает донашивать старое или посылает в магазин супругу Юлию.

«Если мне стилист что-то привезет, я могу померить. Если мне понравится — надеть. Но ходить, выбирать, мерить — это для меня ад», — признается Чумаков.

Анна Плетнева из группы «Винтаж» имеет амплуа роковой красотки шоу-биза. Эффектные наряды, каблуки, уложенные волосы и стильный макияж. Но это лишь на сцене. Дома знаменитая «плохая девочка» частенько может провести целый день в том виде, в котором она проснулась.

«Я нормальный человек, ничто человеческое мне не чуждо. Иногда люблю походить страшной и ненакрашенной в тапках. Мне нравится, что моя жизнь наполнена всем. Это очень важно. Все должно быть сбалансировано. И главное — не сойти с ума и не отлететь кукухой», — заявляет Анна Плетнева.

«Я на самом деле адепт такого образа жизни. Вот все, что поменьше нужно сделать, я вот за такое, да. В чем могу полениться? Да вообще во всем, что угодно, в целом. Надеть что-нибудь неглаженое — пожалуйста», — признается актер Владимир Селиванов.

Впрочем, мировой шоу-бизнес знает примеры и похуже. По данным инсайдеров, сердцеед Брэд Питт ленится соблюдать гигиену. Сам он уверяет, что частое мытье негативно влияет на его красоту, поэтому предпочитает даже в жаркие дни освежаться салфеткой.

Ненавидят купаться Джонни Депп, Орландо Блум и Роберт Паттинсон. Знаменитый киновампир как-то даже признался, что посещает светские тусовки с грязной головой и может больше месяца игнорировать душ.

«Доходит до того, что даже я сам не выношу свой запах. Настолько отвратительная моя личная гигиена», — признается Роберт Паттинсон.

Джессика Симпсон чистит зубы два раза в неделю, Меган Фокс оставляет грязную одежду на полу, а Бейонсе даже не доносит мусор до корзины. Иногда бардак на заднем фоне поклонники видят и на фотографиях российских знаменитостей. Так, певица Ани Лорак однажды призналась, что запросто разбрасывает вещи по дому, и ее это нисколько не смущает.

«Просто смотрю позитивно на мир. Жизнь — такая короткая штука, что если еще себя грузить какими-то проблемами и так далее… Все это такое мгновение. Поэтому давайте наслаждаться этим путешествием», — предлагает знаменитость.

А вот звезда «9 роты» Алексей Чадов предпочитает порядок. Но только когда его наводит кто-то другой. Актер уже начал подыскивать на маркетплейсах домашнего робота, которому все это можно поручить.

«Мне просто необходим помощник в гараже. У меня большой гараж, у меня много техники. Мне на участке нужен охранник. Мне нужен мой робот-помощник, который будет следить, который будет газончики подстригать, который будет следить за… Я просто жду не дождусь, что вы», — говорит Алексей Чадов.

Впрочем, в плане нежелания что-либо делать по дому мало кто может конкурировать с Прохором Шаляпиным. Он настолько любит отдыхать и расслабляться, что успел этим даже вызвать гнев активистов.

«Меня проверяют со всех сторон. Я же человек с чувством юмора, с хорошим настроением. Я действительно желаю всем поменьше работать», — заявляет певец Прохор Шаляпин.

Сам артист, конечно, не скрывает, что мечтал бы наслаждаться жизнью круглосуточно. Но с титулом главного тунеядца страны не согласен. Шаляпин много гастролирует и выступает. А то, что в свободное от работы время может себе позволить несколько часов предаваться безделью, считает вполне заслуженным.