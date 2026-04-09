Открыла новый бизнес на четвертой стадии рака? Блогер Лерчек снова в центре скандала

СМИ пишут: больная раком желудка Лерчек открыла новый бизнес. Откуда у звезды интернета взялись на это деньги? Кто заплатил за нее огромный долг в налоговую? В чем Валерия Чекалина обвинила следователя, который вел ее дело? Почему многие до сих пор не верят в диагноз блогера? И какие версии они выдвигают? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не могу держать ребенка на руках, я плохо хожу. В общем, я чувствую себя каким-то инвалидом», — признается Чекалина.

На кадрах танцор Луис Сквиччиарини несет свою возлюбленную, блогера Лерчек, домой после химиотерапии. У звезды интернета рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Опухоли затронули позвоночник, легкие, кости черепа, а также мозг. Якобы из-за этого Валерия ослепла на один глаз.

«Конечно, переживаю. У меня от нее трое детей. В моей картине мира никогда не было, что может быть так все серьезно», — признается блогер Артем Чекалин.

«Чтобы излечить четвертую стадию рака желудка — это все-таки, к сожалению, крайне редкий случай, особенно когда множественные метастазы. Это практически задача такого божественного уровня, я хочу сказать все-таки, не совсем врачебного», — уточняет онколог Игорь Долгополов.

Однако тяжелый диагноз не помешал Чекалиной запустить новый бизнес. Вернее, по документам линия косметики зарегистрирована на ее мать Эльвиру Феопентову. Но поклонники уверены: на самом деле всем заправляет Валерия.

«Мама, очевидно, вряд ли что-то там серьезно в бизнесе понимает. Наверное, это зависит от состояния Лерчек. Если здоровье позволит, наверное, она сама будет», — говорит бизнесмен Андрей Ковалев.

Бывший муж Чекалиной Артем заявил, что у него нет никакой информации о бизнесе экс-супруги. Но пожелал ей успехов и прибыли.

«Деньги ей сейчас нужны и на лечение, и на семью. Поэтому дай бог, чтобы у нее все получилось», — подчеркивает блогер.

Мужчина не в курсе и того, кто погасил долг Лерчек перед налоговой. Подписчики были уверены, что 176 миллионов выплатил Артем. Но он свою причастность отрицает.

«Честно сказать, вообще не знаю, откуда финансы. Наверное, есть какие-то партнеры», — предполагает Артем Чекалин.

Правду раскрыл нынешний возлюбленный Валерии. Он заявил, что долг погашен не кем-то, а ею самой. Подписчики в шоке. Откуда у Чекалиной взялась такая сумма? Ведь еще недавно ее мать Эльвира Феопентова жаловалась на финансовые трудности и даже продавала одежду дочери.

«Наша семья сейчас испытывает очень сложные времена. И мне больно смотреть на слезы своей дочери», — призналась мать блогера в 2025 году.

Теперь же опальная звезда интернета платит 176 миллионов рублей налоговой, а ее родительница становится владелицей косметического бренда. Правда, только на 60%.

«У организации три соучредителя сейчас: Никита Брагин — у него 30%; мама Леры Феопентова Эльвира — у нее 60% в установленном капитале; и есть еще один учредитель с долей в 10% — Василенко Ольга», — перечисляет финансовый эксперт Эльвира Митюкова.

Уставный капитал компании — всего 34 тысячи рублей. И пока, по словам эксперта, прибыли бизнес не приносит.

«Организация за 2025 год заработала выручку более чем один миллион 200 тысяч рублей, но при этом оказалась убыточной. Убыток составляет более чем девять миллионов рублей», — уточняет Эльвира Митюкова.

«Конечно, обладать очень большой смелостью, чтобы открыть бизнес в это время. И, конечно, тяжелобольной человек, даже при наличии мамы и мужа нового, который в принципе не предприниматель. Я не представляю, как она будет этот бизнес вести», — признается бизнесмен Ковалев.

Лерчек сейчас проходит курсы химио-, иммуно- и лучевой терапии. На процедуры Чекалина ездит в государственный московский онкоцентр. Лечение проходит буквально в прямом эфире. Луис Сквиччиарини регулярно делится с подписчиками подробностями.

«Сейчас будут устанавливать порт в шею. Я буду как женщина-трансформер на треть», — рассказывает Лерчек.

Луис и Валерия считают, что таких серьезных процедур можно было избежать, если бы болезнь диагностировали раньше. В том, что этого не произошло, звезда интернета винит следователя, который якобы не отпускал ее из-под домашнего ареста.

«Если бы тогда просто разрешили сходить к врачу хотя бы один раз, то тогда бы было установлено, что у меня есть рак и хотя бы на какой-то другой стадии, на первой хотя бы, когда метастазы еще не дал», — говорит блогер.

Однако сотрудники МВД эти слова опровергли. Правоохранители настаивают: медицинскую помощь Чекалина получала. Отказали ей лишь дважды — это были коммерческие клиники. Одна из них — стоматологическая.

«Все эти ходатайства должны быть мотивированы, они должны быть основаны на документах, допустим, в той же государственной поликлинике по месту жительства», — объясняет адвокат Елена Пономарева.

Несмотря на все трудности, Валерия пытается продолжать полноценно жить. Она посетила праздник по случаю четырехлетия сына Левы. Побывала и на дне рождения своей подруги. Судя по записи, голос у Лерчек вполне веселый.

Такая активность Чекалиной всколыхнула новую волну слухов о том, что ее диагноз фиктивный.

«Я смотрел много комментариев. 95% людей не верят в то, что она болеет. Ничего святого у людей нет. Ужас», — заявляет бизнесмен Ковалев.

Интернет-пользователи строят разные теории о том, что на самом деле происходит с Валерией. Некоторые и вовсе предположили, что история с болезнью — часть сложного плана.

«Говорят, что есть такие случаи, когда человек, подозреваемый в тяжком преступлении, понимающий, что его завтра арестуют, делал фиктивную справку о смерти и так далее. Исчезал, пропадал и с новыми документами оживал уже где-то в Латинской Америке. Внешность меняли. Конечно, в фильмах, в сериалах это мы все видим», — отмечает Андрей Ковалев.

Учитывая, насколько пристальное внимание приковано сейчас к Чекалиной, вопросы у некоторых возникнут при любом, даже самом трагическом исходе.

Однако если подозрения сомневающихся подтвердятся, наказание будет намного суровее домашнего ареста. Впрочем, поклонники Лерчек не верят, что мать четверых детей способна на такой обман.

