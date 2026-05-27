Суд зарегистрировал второй иск Гагариной против Совета ЕС об отмене санкций

Общий суд Евросоюза (ЕС) зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить введенные против нее санкции. Это стало известно из данных судебной базы ЕС.

Дело проходит под номером T-314/26 и называется «Гагарина против Совета ЕС». Исходя из карточки суда, иск подали 25 мая, он находится в статусе «на рассмотрении».

Ответчиком по делу выступил Совет Евросоюза. Именно этот орган ранее ввел против артистки ограничительные меры.

Первый иск по этому поводу Гагарина подала после того, как ЕС включил ее в санкционный список в июне 2024 года. Уточнялось, что-то дело также по-прежнему остается на рассмотрении.

В обосновании ограничений Брюссель сослался на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, которые, по версии ЕС, были связаны с поддержкой политики российских властей. Среди таких выступлений упоминался концерт к годовщине присоединения Крыма.

В новом иске, судя по регистрационным данным, Гагарина вновь потребовала отменить ограничительные меры Совета ЕС. Однако подробности ее требований и аргументы сторон пока не раскрывали.

В публичной базе суда к этому моменту доступны только основные сведения: номер дела, его название, дата подачи и статус рассмотрения.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Полина Гагарина сообщила о своей болезни. Из-за нее артистка соблюдает постельный режим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.