Суд зарегистрировал второй иск Гагариной против Совета ЕС об отмене санкций

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Первый иск из-за рестрикций певица подала после того, как ЕС включил ее в санкционный список в июне 2024 года.

Почему Евросоюз ввел санкции против Полины Гагариной

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Общий суд Евросоюза (ЕС) зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить введенные против нее санкции. Это стало известно из данных судебной базы ЕС.

Дело проходит под номером T-314/26 и называется «Гагарина против Совета ЕС». Исходя из карточки суда, иск подали 25 мая, он находится в статусе «на рассмотрении».

Ответчиком по делу выступил Совет Евросоюза. Именно этот орган ранее ввел против артистки ограничительные меры.

Первый иск по этому поводу Гагарина подала после того, как ЕС включил ее в санкционный список в июне 2024 года. Уточнялось, что-то дело также по-прежнему остается на рассмотрении.

В обосновании ограничений Брюссель сослался на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, которые, по версии ЕС, были связаны с поддержкой политики российских властей. Среди таких выступлений упоминался концерт к годовщине присоединения Крыма.

В новом иске, судя по регистрационным данным, Гагарина вновь потребовала отменить ограничительные меры Совета ЕС. Однако подробности ее требований и аргументы сторон пока не раскрывали.

В публичной базе суда к этому моменту доступны только основные сведения: номер дела, его название, дата подачи и статус рассмотрения.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Полина Гагарина сообщила о своей болезни. Из-за нее артистка соблюдает постельный режим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Беспилотники летят над Прибалтикой: в Риге проходит «дроновый саммит»
18:29
Депутат Рижской думы назвала решение лишить Росликова мандата политическим
18:20
Полчища насекомых: как защититься от нашествия комаров в регионах России
18:11
Анна Асти выиграла иск против продюсера «МузЛофта» из-за песни «По барам»
18:08
Меркель выразила надежду, что через десять лет конфликт на Украине закончится
18:00
Контакт уже был? Что нашли в новых документах Пентагона о НЛО и пришельцах

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Семьи убитых на Кубани аниматоров потребовали пожизненного срока для обвиняемых
Контакт уже был? Что нашли в новых документах Пентагона о НЛО и пришельцах
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео